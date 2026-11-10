Galaxy S27 Ultra được đồn vẫn dùng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 dù Exynos 2700 mạnh hơn 20%

Samsung được cho là vẫn chọn Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cho Galaxy S27 Ultra tại tất cả thị trường, bất chấp tin đồn chip Exynos 2700 do hãng tự phát triển có hiệu năng vượt trội. Đây là thông tin từ một nguồn rò rỉ mới, đi ngược các dự đoán trước đó về việc Exynos trở lại mẫu flagship cao cấp nhất.

Mẫu Galaxy S27 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là quyết định đáng chú ý. Samsung đang nỗ lực cải thiện năng lực sản xuất chip bán dẫn và đưa Exynos trở lại cuộc cạnh tranh ở phân khúc cao cấp.

Vì sao Exynos 2700 từng được kỳ vọng cho Galaxy S27 Ultra?

Hồi tháng 10, các thông tin rò rỉ cho thấy Samsung nghiêng về Exynos 2700 cho Galaxy S27 Ultra. Dòng chip tự phát triển này được kỳ vọng giúp hãng giảm phụ thuộc vào Qualcomm, đồng thời kiểm soát tốt hơn phần cứng và phần mềm trên smartphone cao cấp.

Cuộc tranh luận Exynos hay Snapdragon đã nhiều lần xuất hiện qua các thế hệ Galaxy S. Tiền lệ đáng nhớ là năm 2015, khi Samsung dùng Exynos 7420 trên toàn bộ dòng Galaxy S6 ở mọi thị trường. Nguyên nhân được cho là Snapdragon 810, sản xuất trên tiến trình 20nm của TSMC, gặp vấn đề quá nhiệt. Trong khi đó, Exynos 7420 dùng tiến trình 14nm nên có lợi thế về kiểm soát nhiệt độ và hiệu suất.

Kịch bản tương tự từng được dự đoán cho Galaxy S27 Ultra. Lo ngại về khả năng tản nhiệt của Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 khiến Exynos 2700 có cơ hội trở thành lựa chọn thay thế.

Qualcomm phủ nhận lỗi nhiệt, Exynos 2700 được đồn vượt 15-20%

Trước tin đồn chip Snapdragon mới quá nhiệt, Giám đốc tiếp thị (CMO) Qualcomm Don McGuire đã phản hồi trên mạng xã hội X. Ông cho rằng thông tin này là "hoàn toàn không chính xác" và khẳng định dòng 8 Elite Gen 6 không gặp vấn đề nhiệt độ mang tính hệ thống.

Ở chiều ngược lại, các thử nghiệm nội bộ được cho là do chính Samsung thực hiện cho thấy Exynos 2700 tốt hơn Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 khoảng 15-20%. Mức chênh lệch này được ghi nhận ở bài kiểm tra CPU đa nhân và GPU chịu tải nặng. Con số này đáng chú ý vì nhiều năm qua Exynos thường bị đánh giá thấp hơn Snapdragon về hiệu năng thực tế, tối ưu năng lượng và kiểm soát nhiệt.

Liệu dòng chip flagship mới của Qualcomm có được trang bị trên Galaxy S27 Ultra? Ảnh: Qualcomm

Ngoài hiệu năng, Exynos 2700 còn được cho là có khối tản nhiệt nâng cấp để kiểm soát nhiệt độ khi chạy cường độ cao. Những lợi thế này từng khiến giới công nghệ dự đoán Samsung có thể bỏ chiến lược dùng hai loại chip và trang bị Exynos 2700 cho toàn bộ dòng Galaxy S27.

Điểm nghẽn ngoài benchmark: điều gì quyết định lựa chọn chip?

Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm nội bộ chưa phải yếu tố duy nhất. Với một smartphone thương mại, độ ổn định, mức tiêu thụ điện, khả năng tương thích phần mềm, tỷ lệ sản xuất thành công và trải nghiệm thực tế đều đóng vai trò quan trọng. Điều này có thể giải thích vì sao điểm số cao chưa chắc đủ để Exynos 2700 giành vị trí trên mẫu Ultra.

Kế hoạch phân bổ chip cho cả dòng Galaxy S27

Theo nguồn tin rò rỉ yeux1122 trên diễn đàn Naver, Samsung cuối cùng vẫn chọn Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cho Galaxy S27 Ultra tại mọi thị trường. Quyết định này được cho là không đổi dù lo ngại về nhiệt độ vẫn được bàn luận và Exynos 2700 có kết quả thử nghiệm tích cực.

Việc Galaxy S27 Pro mới dùng Snapdragon 8 Elite Gen 6 cho thấy Samsung có thể phân tầng các phiên bản flagship rõ hơn theo cấp độ phần cứng. Trước đây, hãng chủ yếu tập trung vào bộ đôi Galaxy S và Galaxy S+.

Nếu kế hoạch thành hiện thực, Samsung sẽ tiếp tục dành Snapdragon mạnh nhất cho Galaxy S27 Ultra. Đồng thời, hãng mở rộng cơ hội thương mại hóa Exynos 2700 trên hai mẫu thấp hơn.

Cần lưu ý rằng toàn bộ thông tin trên đều xuất phát từ nguồn rò rỉ, chưa phải xác nhận chính thức từ Samsung. Thông số hiệu năng, khả năng tản nhiệt và chiến lược phân phối chip đều có thể thay đổi trước khi dòng Galaxy S27 ra mắt.