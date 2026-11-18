Galaxy S27 Ultra nhiều khả năng sẽ từ bỏ cụm camera đặc trưng của các thế hệ trước để chuyển sang dải camera nằm ngang, kéo dài gần hết chiều rộng mặt lưng. Hầu hết nguồn tin rò rỉ có độ uy tín đều đồng thuận về hướng đi này, dù Samsung chưa công bố chính thức.

Samsung đang từ bỏ phong cách thiết kế đặc trưng trên Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro. Ảnh: Sonny Dickson

Dải camera ngang: thay đổi lớn nhất ở mặt lưng

Hình ảnh dựng mới nhất do chuyên gia rò rỉ Ice Universe chia sẻ được cho là một trong những bản mô phỏng sát nhất với thiết kế chính thức. Bức ảnh cho thấy cùng lúc hai mẫu máy là Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro.

Thay vì các ống kính đặt riêng biệt như những thế hệ Galaxy Ultra gần đây, Samsung được cho là dùng một dải camera chạy gần như toàn bộ chiều ngang. Hai cảm biến lớn xếp theo chiều dọc ở phía bên phải, còn các cảm biến nhỏ hơn nằm thành một hàng bên cạnh. Ice Universe khẳng định với mức độ chắc chắn 100% rằng hình ảnh này phản ánh đúng thiết kế cuối cùng.

Theo các thông tin rò rỉ trước đó, hai cảm biến bên phải nhiều khả năng là camera chính và camera góc siêu rộng. Camera tele, micro và đèn flash được bố trí ở phía bên trái.

Ảnh dựng mô tả thiết kế của Galaxy S27 Ultra và phiên bản Pro. Ảnh: Ice Universe

Galaxy S27 Pro và Ultra: chung ngôn ngữ thiết kế, khác cấu hình

Galaxy S27 Pro là thành viên hoàn toàn mới, dự kiến được định vị ngay dưới bản Ultra trong dòng cao cấp. Hai máy được cho là chia sẻ hai camera quan trọng: camera chính 200MP dùng cảm biến Samsung S5KHP6 và camera góc siêu rộng 50MP dùng cảm biến Samsung S5KJN3 hoặc Sony IMX855.

Sự khác biệt rõ nhất nằm ở camera tele, kích thước màn hình, chip xử lý và bút S Pen, như bảng tổng hợp dưới đây dựa trên thông tin rò rỉ.

Như vậy, bản Ultra tiếp tục hướng đến người dùng thích màn hình lớn và cần bút cảm ứng, còn Galaxy S27 Pro nhỏ gọn hơn và bỏ S Pen.

Vì sao thiết kế mới khiến cộng đồng chia rẽ?

Dù một số chi tiết chưa được xác nhận, chẳng hạn các cảm biến bên trái có nằm trong một cụm bảo vệ riêng hay không, bố cục tổng thể dường như đã gần hoàn thiện. Tuy nhiên, phản ứng ban đầu của cộng đồng công nghệ không mấy tích cực. Ngay sau khi ảnh dựng xuất hiện, Galaxy S27 Ultra trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội.

Thiết kế này gợi liên tưởng đến iPhone 18 Pro của Apple và mẫu điện thoại giá rẻ TECNO Spark 40. Nhiều người cho rằng chiếc flagship đắt tiền nhất của Samsung đang trông giống iPhone, thậm chí có nét tương đồng với một số mẫu Android giá rẻ.

Tài khoản OutofGalaxyy trên mạng xã hội X nhận xét Samsung từ bỏ một trong những thiết kế dễ nhận diện nhất thị trường, khiến sản phẩm mới có nguy cơ bị nhầm với TECNO Spark.

Tài khoản Ahmed_Momen22 cho rằng cần xem lại cách Samsung chuyển từ thiết kế cao cấp sang diện mạo bị đánh giá giống điện thoại giá rẻ chỉ trong ba năm.

Tài khoản deepaksonar911 cho rằng Samsung bắt đầu đánh mất bản sắc từ khi bỏ thiết kế vuông vức trên Galaxy S25 Ultra, đồng thời cáo buộc hãng sao chép Apple.

Những điểm cần lưu ý

Toàn bộ thông tin trên đến từ rò rỉ và ảnh dựng, chưa phải xác nhận từ Samsung. Thông số camera, chip và các chi tiết thiết kế còn có thể thay đổi trước thời điểm ra mắt. Các bình luận về việc thiết kế giống sản phẩm khác là ý kiến của người dùng mạng xã hội, chưa phản ánh đánh giá sau khi cầm máy thực tế.

Nguồn tham khảo: PhoneArena, Mashable, Gizmochina, qua VietNamNet.