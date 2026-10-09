Galaxy S27 Ultra 'cướp spotlight' của iPhone 20 Pro dịp Apple kỷ niệm 20 năm?

2027 lẽ ra phải là năm của Apple. Đây là thời điểm iPhone tròn 20 tuổi và hãng được kỳ vọng sẽ tung ra một sản phẩm mang tính bước ngoặt để đánh dấu cột mốc đặc biệt này.

Tuy nhiên, những kế hoạch tham vọng nhất của Apple dường như đang gặp không ít trở ngại.

iPhone 20 Pro có thể không trở thành chiếc smartphone mà Apple từng kỳ vọng. Trong khi đó, nếu những thông tin rò rỉ xuất hiện thời gian qua là chính xác, Galaxy S27 Ultra có thể là mẫu điện thoại đáng chú ý nhất trong năm tới.

Bốn tùy chọn màu sắc và thiết kế bị rò rỉ của Samsung Galaxy S27 Ultra. Ảnh: Ice Universe

Vậy tại sao một chiếc Galaxy lại có khả năng chiếm trọn sự chú ý trong chính năm kỷ niệm 20 năm iPhone?

iPhone 20 Pro từng được kỳ vọng tạo ra cuộc cách mạng thiết kế

Ban đầu, Apple được cho là có những kế hoạch rất tham vọng dành cho iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max. Nhân dịp iPhone tròn 20 năm, công ty muốn giới thiệu một mẫu flagship có khả năng định nghĩa lại smartphone một lần nữa.

iPhone 20 Pro từng được kỳ vọng sở hữu màn hình gần như không viền hoàn toàn. Tấm nền sẽ được uốn cong xuống phần khung máy ở cả bốn cạnh, tạo nên một thiết kế liền mạch chưa từng có trên iPhone.

Tuy nhiên, khác với những smartphone màn hình cong trước đây, phần màn hình uốn cong của iPhone 20 Pro được cho là không hiển thị nội dung ở các cạnh và cũng không gây biến dạng hình ảnh.

Mục tiêu của Apple là tạo cảm giác màn hình đang nổi trên thân máy, gần như không có bất kỳ đường viền nào bao quanh.

Tham vọng còn lớn hơn khi Apple được cho là muốn đưa toàn bộ linh kiện mặt trước xuống dưới màn hình.

Camera selfie sẽ được đặt dưới màn hình, trong khi hệ thống Face ID cũng được chuyển xuống bên dưới tấm nền.

Nếu thành hiện thực, iPhone 20 Pro sẽ trở thành một khối kính gần như hoàn hảo, không còn notch, lỗ khoét camera hay Dynamic Island chiếm diện tích trên màn hình.

Đây từng là thiết kế được kỳ vọng rất lớn bởi nếu Apple thực sự làm được, các nhà sản xuất smartphone khác gần như chắc chắn sẽ nhanh chóng học theo.

Quan trọng hơn, nó có thể đánh dấu bước chuyển lớn của ngành smartphone, chấm dứt thời kỳ màn hình bị gián đoạn bởi những giải pháp như notch, camera đục lỗ hay Dynamic Island.

Apple đang phải thu hẹp tham vọng

Đáng tiếc, những kế hoạch trên hiện được cho là rất khó hoàn thiện đúng thời điểm iPhone 20 Pro ra mắt.

Các bản thiết kế rò rỉ ban đầu của iPhone 20 Pro. Ảnh: Fpt.

Samsung được cho là vẫn đang tìm cách phát triển màn hình cong không viền mà Apple mong muốn. Trong khi đó, nhiều thành phần khác trong kế hoạch ban đầu cũng có nguy cơ không xuất hiện.

Apple đã bắt đầu đưa một phần hệ thống Face ID xuống dưới màn hình trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Về cơ bản, các linh kiện này có thể được giấu khá tốt và không ảnh hưởng quá lớn đến trải nghiệm hiển thị.

Apple thậm chí đã lần đầu sử dụng camera dưới màn hình trên iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng.

Về lý thuyết, nếu Samsung có thể hoàn thiện loại màn hình cong không viền đúng hạn, thiết kế ban đầu của iPhone 20 Pro vẫn có thể trở thành hiện thực.

Nhưng Apple nhiều khả năng sẽ không mạo hiểm với kế hoạch này chỉ vì một điểm yếu quan trọng: camera selfie dưới màn hình chưa đủ tốt để đáp ứng tiêu chuẩn của một mẫu flagship.

Trải nghiệm thực tế với iPhone Duo cho thấy camera dưới màn hình ở màn hình bên trong vẫn chưa đạt chất lượng ấn tượng.

Apple khó có khả năng chấp nhận đánh đổi chất lượng hình ảnh trên một sản phẩm quan trọng như iPhone 20 Pro chỉ để đạt được thiết kế không viền.

Galaxy S27 Ultra có thể trở thành smartphone của những “lần đầu tiên”

Trong lúc Apple gặp khó khăn, Samsung lại đang chuẩn bị nhiều thay đổi đáng chú ý cho Galaxy S27 Ultra.

Nếu hàng loạt thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng và giới công nghệ là chính xác, Galaxy S27 Ultra sẽ là một trong những lần tái thiết kế lớn nhất của dòng Galaxy S trong nhiều năm.

Điều này đặc biệt đáng chú ý khi Samsung đã chứng kiến phản ứng rất tích cực đối với thiết kế mới của iPhone 17 Pro.

Nếu Galaxy S27 Ultra thực sự mang đến một diện mạo hoàn toàn khác, Samsung có cơ sở để kỳ vọng sản phẩm cũng tạo được sức hút lớn trên thị trường.

Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ loại bỏ ống kính tele 3x. Ảnh: OnLeaks

Một thay đổi quan trọng khác nằm ở pin. Sau nhiều năm duy trì mức 5.000 mAh, Samsung được cho là cuối cùng cũng chuẩn bị tăng dung lượng pin cho flagship cao cấp nhất.

Nhiều nguồn tin cho rằng Galaxy S27 Ultra có thể được trang bị viên pin 5.600 hoặc thậm chí 5.700 mAh, đồng thời hỗ trợ tốc độ sạc nhanh hơn Galaxy S26 Ultra.

Nếu chính xác, đây sẽ là nâng cấp đáng kể về thời lượng sử dụng, đặc biệt với một mẫu máy sở hữu màn hình lớn và phần cứng hiệu năng cao.

Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ loại bỏ camera telephoto 3x, một thay đổi chắc chắn khiến không ít người dùng thất vọng.

Tuy nhiên, Samsung dường như đang tập trung cải thiện một công nghệ khác từng tạo dấu ấn trên thế hệ trước: Privacy Display.

Privacy Display là một trong những tính năng khác biệt trên Galaxy S26 Ultra, nhưng nó cũng gây ra không ít tranh luận.

Một số người dùng cho biết hiệu ứng của màn hình riêng tư khiến họ cảm thấy khó chịu, thậm chí có thể gây cảm giác chóng mặt hoặc buồn nôn.

Với những người khác, chất lượng hiển thị khi kích hoạt tính năng này cũng chưa thực sự thuyết phục.

Theo một nguồn tin, Samsung đang tìm cách giải quyết những hạn chế đó. Điều này mở ra khả năng Galaxy S27 Ultra không chỉ kế thừa Privacy Display mà còn cải thiện đáng kể công nghệ này.

Nếu những thông tin hiện tại trở thành sự thật, Galaxy S27 Ultra có thể hội tụ hàng loạt nâng cấp quan trọng: thiết kế mới, pin lớn hơn, sạc nhanh hơn và Privacy Display được cải tiến.

Dù phải đánh đổi camera telephoto 3x, tổng thể sản phẩm vẫn có thể trở thành một trong những chiếc Galaxy Ultra đáng chú ý nhất từ trước đến nay.

Galaxy S27 Ultra có thật sự “cướp spotlight” của iPhone 20 Pro?

Tất cả những yếu tố trên khiến Galaxy S27 Ultra có cơ hội rất lớn trở thành tâm điểm công nghệ trong năm 2027, thậm chí lấn át sự chú ý dành cho iPhone 20 Pro trong chính dịp kỷ niệm 20 năm iPhone.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định điều đó. Apple nổi tiếng với khả năng giữ bí mật sản phẩm và từng nhiều lần khiến thị trường bất ngờ.

Nếu Apple thực sự đang che giấu tiến độ phát triển của iPhone 20 Pro và cuối cùng trình làng một thiết bị đúng với toàn bộ tham vọng ban đầu, cục diện có thể đảo chiều hoàn toàn.

Khi đó, iPhone 20 Pro với màn hình gần như không viền, camera và Face ID dưới màn hình có thể một lần nữa thiết lập chuẩn mực mới cho ngành smartphone.

Nhưng nếu Apple không thể biến tầm nhìn đó thành sản phẩm hoàn chỉnh, Galaxy S27 Ultra hoàn toàn có cơ hội trở thành ngôi sao lớn nhất của năm kỷ niệm 20 năm iPhone.

(Theo PhoneArena, AppleInsider, Macworld)