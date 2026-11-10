Galaxy S27 Ultra có thể vẫn dùng Snapdragon toàn cầu dù tin đồn Exynos 2700 mạnh hơn tới 20%

Samsung được cho là vẫn quyết định trang bị chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cho Galaxy S27 Ultra tại tất cả thị trường, bất chấp tin đồn Exynos 2700 có hiệu năng vượt trội. Thông tin này đi ngược nhiều rò rỉ trước đó về khả năng chip Exynos trở lại mẫu flagship cao cấp nhất của hãng.

Mẫu Galaxy S27 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Nếu chính xác, đây sẽ là quyết định đáng chú ý trong bối cảnh Samsung đang nỗ lực cải thiện năng lực sản xuất chip bán dẫn và đưa Exynos trở lại cuộc cạnh tranh ở phân khúc cao cấp.

Vì sao Exynos 2700 từng được kỳ vọng thay Snapdragon?

Hồi tháng 10, các thông tin rò rỉ cho thấy cán cân lựa chọn chip của Galaxy S27 Ultra nghiêng về Exynos 2700. Đây là dòng chip Samsung tự phát triển, được kỳ vọng giúp hãng giảm phụ thuộc vào Qualcomm và kiểm soát tốt hơn phần cứng lẫn phần mềm trên smartphone cao cấp.

Cuộc tranh luận giữa Exynos và Snapdragon không mới. Năm 2015, Samsung từng dùng Exynos 7420 trên toàn bộ dòng Galaxy S6 ở mọi thị trường. Nguyên nhân được cho là Snapdragon 810 của Qualcomm gặp vấn đề quá nhiệt trên tiến trình 20nm của TSMC, trong khi Exynos 7420 sản xuất trên tiến trình 14nm có lợi thế về kiểm soát nhiệt độ và hiệu suất.

Kịch bản tương tự từng được dự đoán cho Galaxy S27 Ultra. Những lo ngại về khả năng tản nhiệt của Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 khiến Exynos 2700 có cơ hội trở thành lựa chọn thay thế. Tuy nhiên, lần này câu chuyện có thể diễn ra khác.

Lo ngại quá nhiệt và phản hồi từ Qualcomm

Một yếu tố làm cuộc đua thêm phức tạp là tin đồn Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 gặp vấn đề nhiệt độ. Giám đốc tiếp thị (CMO) của Qualcomm Don McGuire đã phản hồi trên mạng xã hội X rằng thông tin chip mới bị quá nhiệt là "hoàn toàn không chính xác".

Ông cũng khẳng định dòng chip 8 Elite Gen 6 không gặp bất kỳ vấn đề nhiệt độ mang tính hệ thống nào.

Con số 15-20% và giới hạn của bài kiểm tra nội bộ

Điều khiến lựa chọn chip khó đoán là kết quả thử nghiệm nội bộ được cho là do chính Samsung thực hiện. Theo rò rỉ trước đó, Exynos 2700 đạt kết quả tốt hơn Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 khoảng 15-20% trong các bài kiểm tra CPU đa nhân và GPU chịu tải nặng.

Liệu dòng chip flagship mới của Qualcomm có được trang bị trên Galaxy S27 Ultra? Ảnh: Qualcomm

Con số này đáng chú ý bởi nhiều năm qua Exynos thường bị đánh giá thấp hơn Snapdragon về hiệu năng thực tế, khả năng tối ưu năng lượng và kiểm soát nhiệt độ. Exynos 2700 còn được cho là có khối tản nhiệt nâng cấp để kiểm soát nhiệt khi hoạt động cường độ cao. Những lợi thế đó từng khiến giới công nghệ dự đoán Samsung có thể bỏ chiến lược dùng hai loại chip và đưa Exynos 2700 lên toàn bộ dòng Galaxy S27.

Tuy nhiên, hiệu năng trong bài kiểm tra nội bộ chưa phải yếu tố duy nhất. Độ ổn định, mức tiêu thụ điện, khả năng tương thích phần mềm, tỷ lệ sản xuất thành công và trải nghiệm thực tế cũng đóng vai trò quan trọng khi chọn chip cho sản phẩm thương mại.

Kế hoạch phân bổ chip theo từng phiên bản Galaxy S27

Theo nguồn tin rò rỉ yeux1122 trên diễn đàn Naver, Samsung cuối cùng vẫn chọn Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cho Galaxy S27 Ultra tại mọi thị trường. Quyết định này được cho là không đổi dù những lo ngại về nhiệt độ của Snapdragon vẫn được bàn luận và Exynos 2700 có kết quả thử nghiệm tích cực.

Cũng theo nguồn tin này, mẫu Galaxy S27 Pro mới sẽ dùng Snapdragon 8 Elite Gen 6. Điều đó cho thấy Samsung có thể phân chia rõ hơn các phiên bản flagship theo cấp độ phần cứng, thay vì chỉ tập trung vào bộ đôi Galaxy S và Galaxy S+ như các thế hệ trước.

Nếu kế hoạch thành hiện thực, Samsung sẽ tiếp tục dành chip Snapdragon mạnh nhất cho Galaxy S27 Ultra, đồng thời mở rộng cơ hội thương mại hóa Exynos 2700 trên hai mẫu máy thấp hơn.

Cần thận trọng với thông tin rò rỉ

Toàn bộ thông tin hiện nay vẫn đến từ các nguồn tin rò rỉ, chưa có xác nhận chính thức từ Samsung. Các thông số về hiệu năng, khả năng tản nhiệt và chiến lược phân phối chip cũng có thể thay đổi trước khi dòng Galaxy S27 ra mắt.