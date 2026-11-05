Galaxy S27 Ultra có thể tích hợp nam châm Qi2 ngay trong thân máy, giải bài toán nhiễu S Pen

Samsung được cho là sẽ đưa chuẩn sạc không dây Qi2 vào thẳng thân máy trên Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro, thay vì buộc người dùng mua ốp lưng có nam châm. Thông tin này đến từ các rò rỉ liên quan đến cơ quan chứng nhận và chuỗi cung ứng. Hai mẫu cao cấp còn được kỳ vọng nâng cấp pin silicon-carbon và hỗ trợ sạc dây 60W. Tuy nhiên, Samsung chưa chính thức xác nhận các chi tiết này.

Vì sao nam châm Qi2 từng là bài toán khó với dòng Ultra?

Trên Galaxy S25 và S26, Samsung đã bắt đầu hỗ trợ sạc không dây Qi2. Tuy vậy, người dùng vẫn phải dùng các loại ốp lưng tích hợp nam châm riêng biệt để gắn sạc đúng vị trí.

Nguyên nhân chính khiến các kỹ sư chưa thể đặt nam châm trực tiếp vào bên trong máy là nguy cơ gây nhiễu cho bút cảm ứng S Pen. Đây là tính năng đặc trưng của dòng Ultra, nên bất kỳ thay đổi nào về từ tính đều phải được cân nhắc kỹ.

Galaxy S27 Ultra sẽ hỗ trợ công nghệ sạc không dây Qi2

Thiết kế lại phần cứng để nam châm và S Pen cùng tồn tại

Để khắc phục hạn chế trên, Samsung được cho là đã điều chỉnh cấu trúc phần cứng và thiết kế cụm camera của Galaxy S27 Ultra và S27 Pro. Theo rò rỉ, mẫu Ultra dự kiến rút gọn còn 3 máy ảnh và đặt trong một mô-đun nhô cao hơn.

Đồng thời, độ dày thân máy Galaxy S27 Ultra có thể tăng nhẹ từ 7.90mm lên 7.97mm. Mức tăng 0.07mm này được cho là nhằm tối ưu không gian sắp xếp linh kiện bên trong.

Sạc dây và pin: con số nào đã được hé lộ?

Dữ liệu từ cơ quan kiểm định SGS Fimko tại Phần Lan xác nhận Galaxy S27+ sẽ giữ công suất sạc dây 45W như thế hệ trước. Bản tiêu chuẩn Galaxy S27 tiếp tục giới hạn ở mức 25W. Hai phiên bản cao cấp hơn là Galaxy S27 Pro và S27 Ultra được kỳ vọng hỗ trợ sạc nhanh 60W.

Về dung lượng pin, Samsung được cho là áp dụng công nghệ cực dương silicon-carbon trên hai mẫu máy cao cấp. Nhờ đó, Galaxy S27 Pro có thể có viên pin 5.200 mAh, còn Galaxy S27 Ultra đạt 5.700 mAh. Các nâng cấp này hứa hẹn kéo dài thời lượng sử dụng, dù chưa có thông số chính thức.

Công nghệ sạc không dây Qi2 sẽ không ảnh hưởng đến bút S Pen của Galaxy S27 Ultra

Bảng thông số dự kiến của bốn phiên bản Galaxy S27

Dưới đây là tổng hợp các thông tin rò rỉ về từng phiên bản trong dòng Galaxy S27:

Màn hình chống nhìn lén và thời điểm ra mắt

Về hiển thị, Samsung Display đã bắt đầu sản xuất tấm nền OLED thế hệ mới. Galaxy S27 Pro và S27 Ultra sẽ được trang bị công nghệ chống nhìn lén Privacy Display tích hợp. Hai phiên bản tiêu chuẩn dùng bộ vật liệu OLED M14+.

Galaxy S27 Ultra sẽ có thiết kế camera sau mới

Điều cần lưu ý trước khi kỳ vọng

Samsung chưa chính thức xác nhận việc tích hợp nam châm Qi2 trực tiếp. Dù vậy, các rò rỉ hiện tại cho thấy dòng flagship mới đang trải qua nhiều cải tiến về kiến trúc, từ cụm camera, độ dày thân máy đến pin và màn hình.

Dự kiến, Galaxy S27 Series sẽ chính thức ra mắt vào tháng 2 năm 2027. Mọi thông số nêu trên đều có thể thay đổi cho đến khi Samsung công bố sản phẩm.