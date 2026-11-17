Galaxy S27 Ultra có thể lột xác về thiết kế

Thiết kế mới bị rò rỉ của Galaxy S27 Ultra đã vấp phải không ít ý kiến chỉ trích. Tất nhiên, mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn bởi hiện có những nguồn tin trái chiều về việc Samsung có thực sự lựa chọn hướng thiết kế này hay không.

Hình mẫu iPhone 18 Pro Max đặt cạnh Galaxy S27 Ultra màu Burgundy. Ảnh: X

Nhiều Samfan rất muốn dòng Galaxy cao cấp có một diện mạo hoàn toàn mới. Cụm ba camera đặc trưng phía sau đã trở thành dấu ấn nhận diện của Samsung, nhưng cũng phải thừa nhận rằng thiết kế này đã tồn tại quá lâu và diện mạo mới xuất hiện trong các hình ảnh rò rỉ là một “làn gió mới”.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, việc làm mới thiết kế còn có thể mang lại lợi ích lớn về mặt thương mại. Một diện mạo khác biệt cho Galaxy S27 Ultra gần như chắc chắn sẽ giúp Samsung tạo thêm sức hút trên thị trường, qua đó thúc đẩy doanh số.

Trường hợp của iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max là một ví dụ đáng chú ý. Trước thời điểm ra mắt, thiết kế của hai mẫu iPhone này từng trở thành chủ đề chế giễu sau khi những hình ảnh rò rỉ xuất hiện.

Thế nhưng, khi chính thức lên kệ, cả hai lại nhanh chóng trở thành những sản phẩm rất được ưa chuộng, đạt doanh số ấn tượng trên toàn cầu.

Điều này không quá khó hiểu. Người dùng đã dần cảm thấy nhàm chán khi Apple duy trì một ngôn ngữ thiết kế gần như không thay đổi qua nhiều thế hệ.

Họ muốn một điều gì đó mới mẻ, khác biệt và iPhone 17 Pro đã đáp ứng được kỳ vọng ấy.

Galaxy S27 Ultra hoàn toàn có thể đi theo con đường tương tự. Nếu Samsung thực sự trình làng một thiết kế mới đủ hấp dẫn, người dùng có thể sẽ đổ xô đến các cửa hàng để sở hữu mẫu flagship tiếp theo của hãng.

Samsung có thể đưa màu Burgundy trở lại

Một điểm đáng chú ý khác là màu sắc. Các mẫu iPhone 18 Pro được cho là có tùy chọn Burgundy (đỏ rượu vang), một sắc màu khiến các fan yêu thích đến mức sẵn sàng từ bỏ thói quen chỉ sử dụng smartphone màu đen.

Quay trở lại với Galaxy S27 Ultra, những hình nền bị rò rỉ của mẫu điện thoại này đang gợi mở một bất ngờ thú vị dành cho người hâm mộ Samsung: sự trở lại của màu Burgundy.

Mẫu Galaxy S27 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Đây thực chất không phải màu sắc hoàn toàn mới đối với Samsung. Galaxy S22 Ultra từng được cung cấp phiên bản Burgundy và đây cũng là một trong những màu sắc khá đẹp trên dòng flagship của hãng.

Tuy nhiên, nếu đặt cạnh nhau, màu Burgundy trên iPhone 18 Pro Max có phần bắt mắt hơn. Thời điểm Samsung được cho là đưa màu sắc này trở lại cũng khó có thể xem là sự trùng hợp. Rõ ràng, hãng muốn có một lựa chọn màu Burgundy đủ sức cạnh tranh với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Samsung thường lựa chọn những tông màu khá an toàn, ít nổi bật trên các mẫu smartphone cao cấp. Vì thế, nếu hãng thực sự tạo ra một phiên bản Burgundy có chiều sâu và cá tính, màu sắc này có thể thu hút được đông đảo người dùng.

Galaxy S27 Ultra còn nhiều nâng cấp đáng mong đợi

Ngoài thiết kế và màu sắc, Galaxy S27 Ultra dường như còn tiếp thu một ý tưởng khác từ Apple. Theo những thông tin rò rỉ, Samsung cuối cùng cũng có thể nâng dung lượng pin vượt qua mốc 5.000 mAh – giới hạn mà hãng đã duy trì suốt 7 năm qua trên dòng flagship Galaxy Ultra.

Đây là thay đổi được mong đợi từ lâu, đặc biệt khi dung lượng pin đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng smartphone cao cấp.

Một nguồn tin rò rỉ có độ tin cậy cao còn tiết lộ Samsung đang điều chỉnh phần mềm xử lý ảnh, hướng đến cách tái tạo hình ảnh gần với phong cách của iPhone hơn.

Đây cũng là nâng cấp rất đáng mong chờ. Theo đánh giá, iPhone thường cho ra những bức ảnh có màu sắc chân thực hơn, ít bị xử lý quá đà và gần với những gì mắt người nhìn thấy ngoài đời thực.

Nếu Samsung thực hiện tốt thay đổi này, Galaxy S27 Ultra có thể cải thiện đáng kể chất lượng ảnh chụp, đặc biệt đối với những người dùng ưu tiên màu sắc tự nhiên thay vì những bức ảnh có độ rực cao.

Cuối cùng, màn hình cũng được cho là sẽ có bước tiến lớn, bao gồm cả việc nâng cấp tính năng Privacy Display (màn hình bảo mật).

Đáng chú ý hơn, công nghệ màn hình mới được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề đối với những người nhạy cảm với hiện tượng nhấp nháy PWM ở tần số thấp.

Đây là vấn đề có thể khiến một số người dùng cảm thấy khó chịu, mỏi mắt, thậm chí buồn nôn khi sử dụng smartphone trong thời gian dài.

Nếu Samsung khắc phục được hạn chế này, Galaxy S27 Ultra có thể trở thành chiếc flagship Galaxy đầu tiên mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn cho nhóm người dùng đặc biệt nhạy cảm với công nghệ điều chỉnh độ sáng màn hình này.

(Theo PhoneArena, TechCrunch)