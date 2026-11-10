Galaxy S27 Ultra có thể gây bất ngờ lớn về chip

Cuộc đua lựa chọn bộ vi xử lý cho dòng Galaxy S27 đang xuất hiện những diễn biến bất ngờ. Trong khi nhiều thông tin trước đó cho rằng Samsung có thể đưa chip Exynos 2700 do chính hãng phát triển trở lại mẫu flagship cao cấp nhất, một nguồn tin rò rỉ mới lại tiết lộ kịch bản hoàn toàn trái ngược: Galaxy S27 Ultra vẫn sẽ sử dụng chip Snapdragon tại tất cả thị trường.

Mẫu Galaxy S27 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một quyết định đáng chú ý của Samsung, đặc biệt trong bối cảnh hãng đang nỗ lực cải thiện năng lực sản xuất chip bán dẫn của mình và đưa Exynos trở lại cuộc cạnh tranh ở phân khúc cao cấp.

Samsung từng nghiêng về Exynos 2700 cho Galaxy S27 Ultra

Hồi tháng 10, những thông tin rò rỉ cho thấy cán cân lựa chọn bộ vi xử lý của Galaxy S27 Ultra một lần nữa nghiêng về phía Exynos 2700. Đây là dòng chip do Samsung tự phát triển, được kỳ vọng sẽ giúp hãng giảm sự phụ thuộc vào Qualcomm, đồng thời tối ưu khả năng kiểm soát phần cứng và phần mềm trên smartphone cao cấp.

Trước đó, cuộc tranh luận giữa Exynos và Snapdragon đã nhiều lần xuất hiện trong các thế hệ Galaxy S. Một tiền lệ đáng chú ý xảy ra vào năm 2015, khi Samsung quyết định sử dụng Exynos 7420 trên toàn bộ dòng Galaxy S6 tại tất cả thị trường.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ những vấn đề quá nhiệt của Snapdragon 810, bộ vi xử lý do Qualcomm phát triển trên tiến trình 20nm của TSMC. Trong khi đó, Exynos 7420 được sản xuất trên tiến trình 14nm, mang lại lợi thế về khả năng kiểm soát nhiệt độ và hiệu suất hoạt động.

Kịch bản tương tự từng được dự đoán có thể lặp lại với Galaxy S27 Ultra. Những lo ngại xoay quanh khả năng tản nhiệt của Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 khiến Exynos 2700 có cơ hội trở thành lựa chọn thay thế trên mẫu flagship đắt tiền nhất của Samsung.

Tuy nhiên, lần này câu chuyện có thể không diễn ra như dự đoán.

Một trong những yếu tố khiến cuộc đua giữa hai dòng chip trở nên phức tạp là thông tin Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 gặp vấn đề về nhiệt độ.

Trước những đồn đoán này, Qualcomm đã lên tiếng phủ nhận. Giám đốc tiếp thị (CMO) Don McGuire phản hồi trên mạng xã hội X rằng thông tin chip Snapdragon mới bị quá nhiệt là "hoàn toàn không chính xác".

Ông cũng khẳng định dòng chip 8 Elite Gen 6 không gặp bất kỳ vấn đề nhiệt độ mang tính hệ thống nào.

Exynos 2700 được cho là mạnh hơn Snapdragon tới 20%

Điều khiến lựa chọn chip cho Galaxy S27 Ultra trở nên khó đoán nằm ở kết quả thử nghiệm nội bộ được cho là do chính Samsung thực hiện.

Theo những thông tin rò rỉ trước đó, Exynos 2700 đã đạt kết quả tốt hơn Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 khoảng 15-20% trong các bài kiểm tra CPU đa nhân và GPU chịu tải nặng.

Liệu dòng chip flagship mới của Qualcomm có được trang bị trên Galaxy S27 Ultra? Ảnh: Qualcomm

Đây là con số đáng chú ý bởi trong nhiều năm, Exynos thường bị đánh giá thấp hơn Snapdragon về hiệu năng thực tế, khả năng tối ưu năng lượng và kiểm soát nhiệt độ.

Nếu kết quả thử nghiệm nói trên chính xác, Exynos 2700 có thể đánh dấu bước tiến lớn của Samsung trong lĩnh vực phát triển chip di động. Không chỉ cải thiện hiệu năng xử lý, bộ vi xử lý này còn được cho là sở hữu khối tản nhiệt được nâng cấp nhằm kiểm soát nhiệt độ khi hoạt động ở cường độ cao.

Những lợi thế đó từng khiến giới công nghệ dự đoán Samsung có thể từ bỏ chiến lược sử dụng hai loại chip, thay vào đó trang bị Exynos 2700 cho toàn bộ dòng Galaxy S27, bao gồm cả phiên bản Ultra.

Tuy nhiên, hiệu năng trên các bài kiểm tra nội bộ chưa phải yếu tố duy nhất quyết định lựa chọn bộ vi xử lý cho smartphone thương mại. Độ ổn định, mức tiêu thụ điện năng, khả năng tương thích phần mềm, tỷ lệ sản xuất thành công và trải nghiệm thực tế cũng đóng vai trò quan trọng.

Galaxy S27 Ultra vẫn dùng Snapdragon trên toàn cầu?

Theo nguồn tin rò rỉ yeux1122 trên diễn đàn Naver, Samsung cuối cùng vẫn sẽ lựa chọn Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cho Galaxy S27 Ultra tại tất cả thị trường.

Đáng chú ý, quyết định này được cho là không thay đổi ngay cả khi những lo ngại về nhiệt độ của chip Snapdragon vẫn đang được bàn luận, còn Exynos 2700 được cho là đã thể hiện kết quả thử nghiệm rất tích cực.

Trong khi đó, mẫu Galaxy S27 Pro mới được cho là sẽ sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 6. Đây là thông tin đáng chú ý bởi nó cho thấy Samsung có thể phân chia rõ hơn các phiên bản flagship theo cấp độ phần cứng, thay vì chỉ tập trung vào bộ đôi Galaxy S và Galaxy S+ như những thế hệ trước.

Đối với Galaxy S27 và Galaxy S27+, Samsung được cho là vẫn duy trì chiến lược hai chip quen thuộc. Cụ thể, các phiên bản bán tại Mỹ, Canada, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 6. Những thị trường còn lại sẽ được trang bị Exynos 2700.

Nếu kế hoạch này trở thành hiện thực, Samsung sẽ tiếp tục dành bộ vi xử lý Snapdragon mạnh nhất cho Galaxy S27 Ultra, đồng thời mở rộng cơ hội thương mại hóa Exynos 2700 trên hai mẫu máy thấp hơn.

Dù vậy, cần lưu ý rằng toàn bộ thông tin hiện tại vẫn xuất phát từ các nguồn tin rò rỉ, chưa phải xác nhận chính thức từ Samsung. Những thông số về hiệu năng, khả năng tản nhiệt và chiến lược phân phối chip cũng có thể thay đổi trước khi dòng Galaxy S27 ra mắt.

(Theo PhoneArena, Android Headlines)