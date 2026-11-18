Samsung được cho là đang phát triển màn hình gần như không viền cho Galaxy S27 Ultra, mẫu flagship dự kiến ra mắt vào năm sau. Hãng chưa chính thức xác nhận kế hoạch này. Thông tin hiện chỉ đến từ các nguồn tin rò rỉ trong chuỗi cung ứng.

Theo các nguồn tin, Samsung đang đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ màn hình mới để mang lại trải nghiệm hiển thị tràn viền ấn tượng hơn. Động thái này được cho là nhằm đón đầu thiết kế mà đối thủ lớn nhất của hãng trên thị trường đang chuẩn bị.

Nguồn tin nói gì về tấm nền viền siêu mỏng của Galaxy S27 Ultra?

Thông tin được tài khoản Lanzuk đăng trên trang Naver. Theo đó, Samsung đang cân nhắc áp dụng màn hình không viền cho dòng Galaxy S27 Ultra. Tấm nền này được cho là có viền mỏng ngang ngửa thiết kế mà đối thủ lớn nhất của hãng đang chuẩn bị.

Samsung đang tích cực phát triển công nghệ màn hình không viền cho điện thoại

Nguồn tin cho biết quá trình phát triển tấm nền tràn viền hiện tiến triển khá thuận lợi và không gặp chướng ngại lớn. Tuy nhiên, các kỹ sư vẫn phải giải quyết một số vấn đề liên quan đến các linh kiện kỹ thuật khác để thiết bị vận hành ổn định.

Viền 1.28mm: con số hứa hẹn nhưng còn nhiều ẩn số

Các tin đồn gần đây chỉ ra rằng Galaxy S27 Ultra có thể sở hữu phần viền mỏng chỉ 1.28mm. Thiết kế này hứa hẹn mang lại không gian hiển thị rộng rãi hơn. Dù vậy, hãng chưa xác định sẽ dùng kính cong bốn cạnh hay tấm nền phẳng viền siêu mỏng.

Màn hình không viền có thể xuất hiện trên flagship Galaxy S27 Ultra

Những bài toán thực tế của thiết kế tràn viền

Dù tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng, viền siêu mỏng vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Nhà sản xuất cần giải quyết nguy cơ chạm nhầm cảm ứng khi người dùng cầm máy. Khả năng bảo vệ màn hình và độ bền tổng thể khi thiết bị va đập cũng là những yếu tố cần cân nhắc.

Những vấn đề này có thể ảnh hưởng đến quyết định thiết kế cuối cùng của Samsung. Vì vậy, các chi tiết như độ cong của kính hay cấu trúc tấm nền vẫn có thể thay đổi trước khi sản phẩm ra mắt.

Điều cần theo dõi tiếp theo

Nếu quá trình thử nghiệm thành công, Galaxy S27 Ultra có thể đánh dấu bước thay đổi đáng chú ý trong cuộc đua thiết kế điện thoại cao cấp. Tuy nhiên, toàn bộ thông tin hiện nay vẫn là tin đồn. Người dùng nên chờ công bố chính thức từ Samsung trước khi đánh giá về sản phẩm.

Nguồn: Gizmochina