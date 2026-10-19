Galaxy S27 Ultra có thể bỏ chip Snapdragon cao cấp, Exynos bất ngờ có cơ hội?

Galaxy S27 Ultra đứng trước khả năng thay đổi chiến lược chip sau 5 năm

Galaxy S27 Ultra đang thu hút sự chú ý khi hàng loạt thông tin rò rỉ về thiết kế, giá bán và dung lượng pin dần xuất hiện.

Đáng chú ý, thông tin mới nhất liên quan đến bộ xử lý cho thấy Samsung có thể thay đổi chiến lược phần cứng đã duy trì trong khoảng 5 năm qua trên dòng Galaxy S Ultra.

Galaxy S27 Ultra sẽ có diện mạo khác biệt đáng kể so với Galaxy S26 Ultra? Ảnh: 4RMD

Theo những tin đồn ban đầu, Galaxy S27 Ultra sẽ sử dụng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, mẫu chip cao cấp được Qualcomm phát triển cho thế hệ smartphone flagship tiếp theo.

Trong khi đó, Galaxy S27 tiêu chuẩn, Galaxy S27 Plus và Galaxy S27 Pro được cho là sẽ trang bị chip Exynos do Samsung tự sản xuất.

Tuy nhiên, một báo cáo từ truyền thông Hàn Quốc cho biết bộ xử lý Snapdragon mới có thể đã gặp vấn đề về nhiệt độ trong quá trình Samsung kiểm tra thiết bị.

Nếu những khó khăn này không được giải quyết kịp thời, hãng công nghệ Hàn Quốc có thể phải cân nhắc phương án sử dụng Exynos 2700 cho mẫu flagship đắt tiền nhất của mình.

Dù vậy, cần lưu ý rằng đây vẫn là thông tin chưa được Samsung xác nhận. Đặc biệt, Qualcomm đã trực tiếp phản hồi và phủ nhận tính chính xác của báo cáo liên quan đến tình trạng quá nhiệt trên chip Snapdragon thế hệ mới.

Exynos 2700 có thể trở lại trên Galaxy S27 Ultra?

Galaxy S22 Ultra là mẫu Galaxy S Ultra gần nhất sử dụng chip Exynos tại một số thị trường, trong đó có châu Âu. Kể từ Galaxy S23 Ultra, Samsung đã chuyển sang sử dụng bộ xử lý Snapdragon của Qualcomm trên các thị trường phân phối dòng Ultra.

Một trong những nguyên nhân được cho là thúc đẩy sự thay đổi này là những lo ngại về nhiệt độ và hiệu năng của chip Exynos so với Snapdragon.

Trong phân khúc smartphone cao cấp, khả năng duy trì hiệu suất ổn định khi chơi game, quay video hoặc xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Việc Samsung cân nhắc đưa Exynos trở lại Galaxy S27 Ultra, nếu thực sự xảy ra, sẽ đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý trong chiến lược phát triển chip của hãng.

Ứng viên được nhắc đến là Exynos 2700, bộ xử lý thế hệ mới do Samsung phát triển trên tiến trình 2nm.

Một số thông tin rò rỉ trước đó cho rằng con chip này có thể vượt Snapdragon 8 Elite Gen 6 ở một số khía cạnh, bao gồm hiệu năng CPU, GPU, khả năng tính toán AI và hiệu quả sử dụng năng lượng.

Nếu những thông tin trên được kiểm chứng, Exynos 2700 có thể không còn là phương án thay thế kém hấp dẫn như định kiến từng tồn tại ở các thế hệ trước.

Samsung thậm chí có thể tận dụng chip tự phát triển để chủ động hơn về nguồn cung, tối ưu chi phí và giảm sự phụ thuộc vào đối tác bên ngoài.

Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh thực tế vẫn cần được đánh giá trên thiết bị thương mại, thay vì chỉ dựa vào những kết quả rò rỉ hoặc thử nghiệm riêng lẻ.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 bị nghi quá nhiệt khi chạy tác vụ nặng

Theo báo cáo của tờ Seoul Economic Daily (SEDaily), Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 được cho là đã vượt ngưỡng nhiệt độ cho phép khi xử lý những tác vụ đòi hỏi nhiều tài nguyên trên Galaxy S27 Ultra trong các đợt thử nghiệm nội bộ của bộ phận smartphone Samsung.

Tình trạng này được cho là khiến hệ thống phải giảm hiệu năng để kiểm soát nhiệt độ, còn gọi là hiện tượng giảm xung do quá nhiệt.

Khi đó, bộ xử lý không thể duy trì mức hiệu suất cao nhất trong thời gian dài, ngay cả khi phần cứng có đủ sức mạnh để đáp ứng tác vụ.

Theo nguồn tin, Samsung đã thử nghiệm con chip trong hơn một tháng và chia sẻ những lo ngại về hiệu năng với Qualcomm. Hai công ty được cho là đang phối hợp tìm giải pháp nhằm khắc phục vấn đề.

Nếu Qualcomm cải thiện được khả năng kiểm soát nhiệt độ, Galaxy S27 Ultra vẫn có thể sử dụng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 như kế hoạch ban đầu.

Ngược lại, nếu vấn đề không được giải quyết, Samsung có thể chuyển sang Exynos 2700 để bảo đảm tiến độ sản xuất hàng loạt dự kiến bắt đầu vào cuối năm nay.

Trong trường hợp thứ hai xảy ra, Galaxy S27 Ultra có thể trở thành mẫu flagship dòng S Ultra đầu tiên sau nhiều năm sử dụng chip Exynos trên tất cả thị trường.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là kịch bản được đặt ra dựa trên thông tin rò rỉ, chưa phải quyết định chính thức của Samsung.

Qualcomm bác bỏ thông tin quá nhiệt, phủ nhận nguy cơ lặp lại sai lầm Snapdragon 810

Những thông tin về vấn đề nhiệt độ khiến một số người dùng liên tưởng đến Snapdragon 810, bộ xử lý từng gây tranh cãi lớn của Qualcomm vì hiện tượng quá nhiệt và giảm hiệu năng.

Galaxy S26 Ultra cùng bút S Pen. Ảnh: PhoneArena

Trong quá khứ, Snapdragon 810 bị đánh giá tiêu cực do khó duy trì hiệu suất ổn định trong một số điều kiện sử dụng.

Vì vậy, nếu những lo ngại tương tự xuất hiện trên một mẫu chip flagship mới, Qualcomm có thể phải đối mặt với áp lực lớn về uy tín, đặc biệt khi các đối thủ đang cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực bán dẫn di động.

Bên cạnh đó, một số người dùng đặt câu hỏi liệu tiến trình sản xuất 2nm của TSMC có liên quan đến những vấn đề được báo cáo hay không.

Trước đó, một số thiết bị sử dụng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 tại Trung Quốc bị phản ánh gặp tình trạng màn hình đen bất ngờ và tự khởi động lại.

Có ý kiến cho rằng những hiện tượng này có thể liên quan đến việc điều chỉnh mức điện năng cung cấp cho chip nhằm kéo dài thời lượng pin. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng chính thức xác nhận nguyên nhân.

Cũng chưa có cơ sở để kết luận tiến trình 2nm là thủ phạm. Chip A20 Pro được cho là trang bị trên iPhone 18 Pro cũng sử dụng công nghệ sản xuất 2nm, nhưng chưa xuất hiện những lo ngại tương tự về hiệu năng.

Đáng chú ý, Qualcomm đã phản hồi báo cáo của SEDaily, khẳng định thông tin về vấn đề nhiệt độ trên Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 là không chính xác.

Hãng cho biết vẫn tự tin vào những cải tiến của nền tảng flagship thế hệ mới và tiếp tục hợp tác với các nhà sản xuất thiết bị trên toàn cầu để mang lại trải nghiệm cao cấp.

(Theo PhoneArena, Mashable)