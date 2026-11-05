Galaxy S27 Ultra bị chê thiết kế thiếu bản sắc, 3 nâng cấp về pin, sạc và camera có thể bù đắp

Thiết kế rò rỉ của Galaxy S27 Ultra đang gây thất vọng vì bị cho là thiếu bản sắc. Tuy vậy, Samsung vẫn có thể lấy lại thiện cảm của người dùng nếu trang bị ba nâng cấp phần cứng đáng giá: pin dung lượng lớn hơn, sạc nhanh xứng tầm flagship và camera telephoto với cảm biến lớn hơn.

Mẫu máy mô hình Galaxy S27 Ultra đặt cạnh chiếc flagship hiện tại, Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Thiết kế rò rỉ khiến fan đặt câu hỏi về bản sắc của Samsung

Bản mô hình Galaxy S27 Ultra xuất hiện trong một rò rỉ mới và khiến nhiều người hâm mộ băn khoăn về hướng đi của Samsung. Theo hình ảnh rò rỉ, máy được cho là dùng cách bố trí và vị trí camera tương tự OnePlus, trong khi cụm đảo camera phía sau lại mang dáng dấp của iPhone.

Sự kết hợp này khiến thiết kế tổng thể thiếu cá tính, nhất là với một mẫu flagship cao cấp vốn được kỳ vọng thể hiện bản sắc riêng của hãng. Dù vậy, câu trả lời cuối cùng chỉ có thể được đưa ra khi sản phẩm chính thức ra mắt. Trong lúc chờ đợi, vẫn có ba nâng cấp có thể khiến người dùng sẵn sàng bỏ qua thiết kế gây tranh cãi này.

Pin: 7 năm liền dừng ở 5.000 mAh

Nâng cấp đầu tiên là dung lượng pin. Galaxy S Ultra vốn là dòng smartphone có kích thước lớn, nên Samsung có đủ không gian để tích hợp viên pin dung lượng cao hơn. Tuy nhiên, trong 7 năm liên tiếp, hãng vẫn giữ mức 5.000 mAh trên các mẫu flagship cao cấp, kể cả Galaxy S26 Ultra ra mắt năm 2026.

Mức này không thấp, nhưng Samsung đang chậm chân so với thị trường. Một số thương hiệu khác đã bắt đầu thử nghiệm pin có dung lượng lên tới 15.000 mAh. Kỳ vọng lý tưởng là viên pin 7.000 mAh trên S27 Ultra, còn mức 6.000 mAh được xem là thực tế hơn và vẫn là bước tiến đáng kể.

Tuy nhiên, khả năng này không cao. Theo các tin đồn mới nhất, Galaxy S27 Ultra có thể chỉ có pin 5.500-5.700 mAh. Mức tăng này đáng ghi nhận nhưng chưa đủ tạo khác biệt lớn như người dùng mong đợi.

Sạc nhanh: 100W mới đủ tạo trải nghiệm khác biệt

Pin lớn sẽ phát huy giá trị tốt hơn nếu đi kèm công nghệ sạc siêu nhanh, tính năng mà smartphone mang tên Ultra hoặc Pro Max đáng lẽ phải có. Hiện một số mẫu điện thoại trên thị trường đã hỗ trợ công suất sạc tới 200W, nhưng mức 100W mới là con số hợp lý và đủ sức tạo trải nghiệm khác biệt.

Mẫu máy mô hình Galaxy S27 Ultra với thiết kế gây thất vọng. Ảnh: Android Headlines

Hãy hình dung điện thoại chỉ còn dưới 10% pin. Người dùng cắm sạc, hoàn thành vài việc buổi sáng, và khi quay lại thiết bị đã đạt khoảng 80%. Đó là trải nghiệm sạc nhanh xứng đáng với một chiếc flagship cao cấp.

Đáng tiếc, S27 Ultra nhiều khả năng vẫn chỉ duy trì sạc 65W như thế hệ tiền nhiệm. Mức này đã là cải tiến đáng kể so với 45W trước đó, nhưng xét theo tiêu chuẩn flagship năm 2027, con số này chưa thực sự ấn tượng.

Camera telephoto: cần cảm biến lớn hơn để zoom tốt khi thiếu sáng

Camera telephoto là nâng cấp đặc biệt quan trọng. Galaxy S26 Ultra hiện dùng cảm biến 1/3,94 inch cho camera zoom quang 3x và cảm biến 1/2,52 inch cho camera zoom quang 5x. Cả hai đều khá nhỏ so với mức giá khoảng 1.400 USD của thiết bị.

Với mẫu cao cấp nhất của dòng Galaxy S, người dùng có quyền kỳ vọng hệ thống zoom mạnh hơn, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng. Phương án lý tưởng là Samsung bỏ cả hai camera telephoto hiện tại, thay bằng một camera zoom quang 4x duy nhất dùng cảm biến lớn hơn đáng kể.

S26 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Cách tiếp cận này giúp Samsung tập trung nguồn lực vào chất lượng hình ảnh, thay vì chạy theo số lượng camera và các mức zoom. Đáng chú ý, tin đồn gần đây cũng từng đề cập khả năng Samsung nghiên cứu thay đổi hệ thống telephoto theo hướng này. Nếu chính xác, đây sẽ là một trong những nâng cấp đáng mong đợi nhất trên S27 Ultra.

So sánh nhanh: hiện tại, tin đồn và kỳ vọng

Nhìn chung, thiết kế gây tranh cãi chưa phải điều quyết định nếu Galaxy S27 Ultra mang lại những cải tiến thực chất về pin, tốc độ sạc và khả năng zoom. Tuy nhiên, theo tin đồn hiện tại, Samsung có thể chưa đáp ứng đầy đủ các kỳ vọng này.