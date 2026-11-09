Galaxy S27 tiêu chuẩn đạt chứng nhận BIS tại Ấn Độ: mã SM-S952B/DS và mốc ra mắt đầu năm 2027

Samsung Galaxy S27 bản tiêu chuẩn vừa được Cơ quan Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) cấp chứng nhận với mã hiệu SM-S952B/DS. Đây là bước kiểm định pháp lý quan trọng, cho thấy Samsung đang chuẩn bị đúng kế hoạch để ra mắt dòng flagship mới vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2027.

Mã SM-S952B/DS nói lên điều gì?

Theo thông tin từ Gizmochina, BIS đã phê duyệt mẫu điện thoại mới của Samsung dưới mã SM-S952B/DS. Ký tự "/DS" ở cuối mã model cho biết đây là phiên bản hỗ trợ 2 SIM, dành cho thị trường Ấn Độ và một số khu vực quốc tế khác.

Galaxy S27 đạt chứng nhận BIS

Các chứng nhận quy chuẩn như BIS thường xuất hiện khoảng vài tháng trước khi quá trình sản xuất hàng loạt bắt đầu. Việc thông qua cơ quan quản lý sớm giúp Samsung hoàn thiện chuỗi cung ứng linh kiện và công tác hậu cần, chuẩn bị cho thời điểm ra mắt dự kiến.

Những thông số đã lộ diện qua các cơ sở dữ liệu khác

Hồ sơ của BIS không công bố thông số phần cứng cụ thể. Tuy vậy, mã model SM-S952B từng xuất hiện trong các cơ sở dữ liệu kiểm định khác trước đó.

Theo thông tin từ NBD, thiết bị có màn hình 6.3 inch, RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Về vi xử lý, phiên bản này được trang bị chip Exynos 2700 do Samsung tự phát triển, dự kiến phát hành tại một số thị trường châu Á và châu Âu.

Bên cạnh đó, dữ liệu chứng nhận từ cơ quan 3C của Trung Quốc và UL Solutions xác nhận máy hỗ trợ sạc có dây 25 W. Mức công suất này tương tự các thế hệ bản tiêu chuẩn gần đây.

Galaxy S27 Series sẽ ra mắt vào đầu năm sau

Còn thiếu gì trước thềm sự kiện Unpacked?

Hồ sơ BIS chưa tiết lộ chi tiết về hệ thống camera, dung lượng pin chính xác cũng như giá bán của Galaxy S27. Các thông số kể trên đều là thông tin rò rỉ, chưa được Samsung xác nhận chính thức.

Dù vậy, dữ liệu này cho thấy phiên bản tiêu chuẩn đang hoàn tất các thủ tục trước ngày ra mắt đúng kế hoạch. Trong thời gian tới, thông tin chứng nhận của các phiên bản khác thuộc dòng Galaxy S27 dự kiến sẽ tiếp tục xuất hiện trước khi sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra.