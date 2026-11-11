Galaxy S27 Series lộ mô hình: Ultra và Pro đổi thiết kế camera, Galaxy S27+ giữ kiểu dáng S26+

Các mô hình giả lập của dòng Samsung Galaxy S27 series vừa xuất hiện trong một rò rỉ mới. Theo đó, Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro có cụm camera sau được thiết kế lại, trong khi Galaxy S27+ gần như giữ nguyên kiểu dáng của Galaxy S26+. Thông tin về chip xử lý của từng phiên bản cũng đã được hé lộ.

Những hình ảnh này cho người dùng cái nhìn đầu tiên về hướng thiết kế phần cứng mà Samsung có thể áp dụng cho thế hệ tiếp theo. Dữ liệu rò rỉ bao gồm cả phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cộng và phiên bản cao cấp nhất. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là thông tin tham khảo, chưa phải xác nhận từ nhà sản xuất.

Ultra và Pro: cụm camera sau được làm lại hoàn toàn

Theo chuyên gia rò rỉ Sonny Dickson, hình ảnh thực tế của các mô hình giả lập đã phác họa khá rõ ngôn ngữ thiết kế của từng phiên bản. Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro xuất hiện với cụm camera sau được thiết kế lại, giống với các bản dựng từng bị rò rỉ trước đó.

Cụ thể, mô hình camera kéo dài qua phần trên của mặt lưng, chứa hai ống kính lồi cùng hai đường cắt bổ sung nằm phẳng với phần đảo chứa máy ảnh.

Mô hình Galaxy S27 Series

Galaxy S27+: giữ lối thiết kế quen thuộc

Trong khi đó, Galaxy S27+ dường như vẫn giữ kiểu dáng từ thế hệ tiền nhiệm Galaxy S26+. Máy có mô hình camera hình viên thuốc với ba lỗ cắt cho các cảm biến phía sau. Đèn flash LED được đặt ở vị trí bên ngoài mô hình, giống hệt phiên bản trước.

Sự khác biệt này cho thấy Samsung có thể áp dụng thay đổi thiết kế đáng kể cho một số dòng máy nhất định, thay vì đổi đồng loạt trên toàn bộ dải sản phẩm.

Mỗi phiên bản một nền tảng chip khác nhau

Bên cạnh thiết kế, các nguồn tin cũng hé lộ thông tin ban đầu về vi xử lý. Galaxy S27 Ultra được dự đoán tích hợp Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Galaxy S27 Pro dự kiến dùng phiên bản tiêu chuẩn của dòng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 SoC.

Riêng Galaxy S27+, các báo cáo cho biết máy sẽ dùng chip Exynos 2700 do chính Samsung phát triển, ít nhất tại thị trường châu Âu.

Dòng Galaxy S27 sẽ sử dụng các bộ xử lý khác nhau

Tóm tắt thông tin rò rỉ theo từng phiên bản

Cần chờ xác nhận chính thức từ Samsung

Các thông tin trên hiện chỉ dừng ở mức tham khảo, được dẫn từ nguồn GSMArena. Người dùng cần chờ thông báo chính thức từ nhà sản xuất để biết thiết kế và cấu hình cuối cùng của Galaxy S27 series.