Galaxy S27 Series lộ diện qua phụ kiện màn hình: Phân tích kích thước và tùy chọn bộ nhớ

Dòng điện thoại cao cấp Galaxy S27 của Samsung vừa bất ngờ hé lộ những chi tiết kỹ thuật đầu tiên thông qua các phụ kiện bảo vệ màn hình xuất hiện từ chuỗi cung ứng linh kiện bên thứ ba. Dữ liệu rò rỉ này không chỉ cung cấp cái nhìn trực quan về tỷ lệ hiển thị mặt trước mà còn hé mở định hướng cấu hình phần cứng, đặc biệt là dung lượng bộ nhớ RAM và lưu trữ cho từng phiên bản thuộc dải sản phẩm dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027.

Miếng dán màn hình Galaxy S27 Series

Thiết kế mặt trước và kích thước tấm nền hiển thị

Các phụ kiện kính cường lực xuất hiện trong đợt rò rỉ này bao gồm cả phiên bản kính trong suốt tiêu chuẩn lẫn dòng chống nhìn trộm dành cho Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra. Dựa trên phom dáng của miếng dán, Samsung tiếp tục duy trì triết lý thiết kế phẳng với viền bao quanh mỏng đều, hạn chế tối đa các thay đổi đột ngột về mặt ngoại quan nhằm đảm bảo tính ổn định trong dây chuyền chế tạo.

Đáng chú ý, các nguồn tin ghi nhận kính cường lực của bản Galaxy S27 Ultra có thể tương thích ngược với thế hệ tiền nhiệm S26 Ultra. Điều này cho thấy khung máy tổng thể và độ cong góc bo của phiên bản cao cấp nhất gần như không có sự xáo trộn đáng kể.

Galaxy S27 sẽ có kích thước nhất nhỏ trong dòng sản phẩm

Dải kích thước màn hình dự kiến của thế hệ này được phân tầng cụ thể theo từng phân khúc người dùng:

Galaxy S27: Sở hữu màn hình khoảng 6.27 inch, tiếp tục giữ vai trò là mẫu flagship nhỏ gọn nhất trong toàn bộ dòng sản phẩm.

Galaxy S27 Pro: Phiên bản trung gian mới với kích thước hiển thị khoảng 6.47 inch, cân bằng giữa tính di động và diện tích thao tác.

Galaxy S27+: Nâng kích thước tấm nền lên khoảng 6.66 inch dành cho người dùng yêu thích màn hình lớn.

Galaxy S27 Ultra: Bản cao cấp nhất sở hữu không gian hiển thị rộng nhất, đạt mức khoảng 6.89 inch.

Galaxy S27 Series tiếp tục sử dụng màn hình đục lỗ hiện đại

Chiến lược phân bổ RAM và bộ nhớ trong

Bên cạnh diện tích hiển thị, thông số kỹ thuật bên trong của dòng Galaxy S27 cũng dần lộ diện trong bối cảnh các nhà sản xuất bán dẫn đối mặt với áp lực gia tăng chi phí linh kiện. Việc hoàn thiện các mức RAM và bộ nhớ vẫn đang được Samsung cân nhắc linh hoạt tùy theo từng thị trường phân phối để tối ưu hóa giá thành xuất xưởng.

Cụ thể, mức RAM 8GB nhiều khả năng vẫn được giữ lại trên các cấu hình cơ sở của Galaxy S27 và S27+ nhằm kiểm soát mức giá bán lẻ tiếp cận người dùng, trong khi mức RAM 12GB sẽ đóng vai trò cấu hình tiêu chuẩn phổ biến. Đối với các model hướng đến hiệu năng cao hơn như bản Pro và Ultra, mức RAM tối đa có thể mở rộng lên tới 16GB.

Nhìn chung, những thông tin kỹ thuật ban đầu cho thấy thế hệ Galaxy S27 vẫn phát huy thế mạnh về thiết kế màn hình đục lỗ tối ưu viền, đồng thời phân bổ cấu hình rõ nét hơn giữa nhóm phổ thông cao cấp và nhóm siêu cao cấp nhằm ứng phó với bài toán chi phí chuỗi cung ứng trước thời điểm ra mắt vào đầu năm 2027.