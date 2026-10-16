Galaxy S27 rò rỉ bảng giá mới: Samsung chuẩn bị đưa dòng Ultra lên sát 2.000 USD?

Mức giá gần 2.000 USD đang trở thành tâm điểm trong những đồn đoán về dòng Galaxy S27. Nếu thông tin rò rỉ chính xác, người dùng muốn sở hữu phiên bản Ultra dung lượng cao nhất sẽ phải bỏ ra khoản tiền đáng kể, ngay cả khi thế hệ điện thoại này chưa được Samsung công bố chính thức.

Theo kế hoạch được đồn đoán, dòng Galaxy S27 sẽ ra mắt vào tháng 1 hoặc tháng 2/2027, với bốn phiên bản gồm Galaxy S27, S27 Plus, S27 Pro và S27 Ultra. Sự xuất hiện của phiên bản Pro cũng cho thấy khả năng Samsung mở rộng lựa chọn ở phân khúc cao cấp, thay vì chỉ tập trung vào ba mẫu máy quen thuộc.

Theo kế hoạch được đồn đoán, dòng Galaxy S27 sẽ ra mắt vào tháng 1 hoặc tháng 2/2027.

Thông tin giá bán được chia sẻ bởi tài khoản rò rỉ @phonefuturst. Một số mức giá được cho là có điểm tương đồng với thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, nhưng hiện chưa có xác nhận chính thức từ Samsung.

Theo đó, Galaxy S27 có thể có giá 999 USD cho bản 256GB và 1.199 USD cho bản 512GB. Galaxy S27 Plus được dự đoán ở mức 1.199 USD và 1.399 USD. Với Galaxy S27 Pro, giá bán có thể lần lượt là 1.399 USD và 1.499 USD cho hai phiên bản 256GB và 512GB.

Galaxy S27 Ultra được dự đoán có giá khởi điểm 1.499 USD. Người dùng lựa chọn bản 512GB có thể phải trả 1.699 USD, trong khi phiên bản 1TB được cho là lên tới 1.999 USD. Toàn bộ mức giá trên đều là dự đoán dành cho thị trường Mỹ, chưa phải giá bán được công bố.

Mặt bằng giá Galaxy S26 hé lộ điều gì?

Để đánh giá mức giá dự kiến của Galaxy S27, cần phân biệt giá Galaxy S26 khi mới ra mắt với giá sau đợt điều chỉnh hồi đầu tháng 10/2026.

Ở thời điểm mở bán ban đầu, Galaxy S26 có giá 899 USD cho bản 256GB và 1.099,99 USD cho bản 512GB. Galaxy S26 Plus được niêm yết ở mức 1.099,99 USD và 1.299,99 USD. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra có giá 1.299,99 USD cho bản 256GB, 1.499,99 USD cho bản 512GB và 1.799,99 USD cho bản 1TB.

Sau đợt tăng giá khoảng 100 USD được đề cập trong thông tin thị trường, giá Galaxy S26 lần lượt lên 999,99 USD và 1.199,99 USD. Galaxy S26 Plus có giá 1.199,99 USD và 1.399,99 USD, còn Galaxy S26 Ultra được niêm yết ở mức 1.399,99 USD, 1.599,99 USD và 1.999,99 USD.

So sánh các con số cho thấy Galaxy S27 và S27 Plus được dự đoán có giá tương đương mặt bằng mới của thế hệ tiền nhiệm. Với Galaxy S27 Ultra, bản 1TB cũng gần như giữ nguyên mức giá của Galaxy S26 Ultra bản 1TB sau điều chỉnh. Tuy nhiên, bản 256GB có thể đắt hơn khoảng 100 USD so với giá hiện tại của mẫu máy tiền nhiệm.

Một thông tin khác từ Chosun Daily cho biết Samsung đang cân nhắc khả năng tăng thêm 100.000-130.000 won, tương đương khoảng 75-100 USD, đối với dòng Galaxy S26. Đây vẫn là thông tin về phương án đang được xem xét, chưa đủ cơ sở để kết luận Samsung sẽ tiếp tục điều chỉnh giá hoặc áp dụng mức tăng tương tự cho thế hệ kế tiếp.

Galaxy S27 Pro có thể tạo thêm khoảng cách giữa các phiên bản

Bên cạnh giá bán, việc bổ sung Galaxy S27 Pro là một trong những điểm đáng chú ý nhất của dòng flagship dự kiến ra mắt năm 2027. Mẫu máy này được cho là nằm giữa Galaxy S27 Plus và S27 Ultra, hướng đến người dùng muốn tiếp cận phân khúc cao cấp với một lựa chọn khác ngoài phiên bản Ultra.

Theo giá rò rỉ, Galaxy S27 Pro bản 256GB có thể có giá 1.399 USD, chỉ thấp hơn 100 USD so với Galaxy S27 Ultra bản 256GB. Khoảng cách này đặt ra câu hỏi về sự khác biệt giữa hai sản phẩm, nhất là khi Samsung chưa công bố cấu hình hoặc tính năng cụ thể của mẫu Pro.

Nếu được triển khai, phiên bản mới có thể giúp Samsung mở rộng danh mục sản phẩm ở phân khúc giá cao. Tuy nhiên, hiệu quả của chiến lược này sẽ phụ thuộc vào việc hãng tạo ra sự khác biệt đủ rõ ràng giữa các phiên bản, thay vì khiến người mua khó lựa chọn do mức giá quá sát nhau.

Chi phí bộ nhớ vẫn là yếu tố cần theo dõi

Giá bộ nhớ tăng đang tạo thêm áp lực lên các nhà sản xuất smartphone. Khi chi phí linh kiện tăng, doanh nghiệp phải cân đối giữa giá bán, lợi nhuận và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Đây có thể là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược giá của Samsung trong năm 2027. Dù vậy, chưa thể khẳng định chi phí bộ nhớ là nguyên nhân trực tiếp khiến Galaxy S27 Ultra được dự đoán có giá gần 2.000 USD. Mức giá cuối cùng còn phụ thuộc vào cấu hình, định vị sản phẩm và kế hoạch kinh doanh của hãng.

Hiện Samsung chưa xác nhận thời điểm ra mắt, cấu hình hay giá bán của Galaxy S27. Do đó, bảng giá đang được chia sẻ chỉ nên xem là thông tin tham khảo ban đầu. Những thay đổi về sản phẩm và thị trường trong các tháng tới có thể khiến mức giá thực tế khác với dự đoán hiện tại.