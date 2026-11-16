Galaxy S27 Pro và Ultra lộ cụm camera chữ nhật, Exynos 2700 và Snapdragon chia theo thị trường

Loạt hình ảnh rò rỉ về miếng dán bảo vệ camera của Galaxy S27, S27+, S27 Pro và S27 Ultra cho thấy Samsung có thể thay đổi thiết kế cụm camera trên hai mẫu cao cấp nhất. Cùng lúc, hãng được cho là sẽ dùng chiến lược vi xử lý kép, kết hợp Exynos 2700 và Snapdragon tùy thị trường. Đây đều là thông tin rò rỉ, chưa được Samsung xác nhận.

Hai kiểu bố cục camera cho bốn phiên bản

Theo nguồn tin, Galaxy S27 và S27+ nhiều khả năng giữ cụm camera dọc quen thuộc, với ba ống kính xếp thẳng hàng. Hai phiên bản cao cấp hơn là Galaxy S27 Pro và S27 Ultra lại có thể được làm mới đáng kể về ngoại hình.

Cụ thể, hai mẫu này được cho là chuyển sang cụm camera hình chữ nhật, với các lỗ khoét tròn riêng biệt cho từng ống kính. Miếng dán bảo vệ trong ảnh rò rỉ có hai lỗ tròn lớn dành cho camera chính và camera góc siêu rộng. Điều này gợi ý cả hai thiết bị có thể dùng chung cảm biến ở hai vị trí này.

Bố cục camera Galaxy S27 Pro và Ultra rò rỉ

Camera tele nằm ngoài vùng bảo vệ, viền viên thuốc có thể biến mất

Camera tele dự kiến được bố trí riêng ở phía bên phải cụm camera, thay vì nằm chung trong khu vực bảo vệ nói trên. Vì vậy, phụ kiện xuất hiện trong ảnh rò rỉ có thể chưa bao phủ toàn bộ hệ thống ống kính.

Trước đó, các bản dựng CAD từng cho thấy Galaxy S27 Pro và S27 Ultra có phần viền hình viên thuốc bao quanh những cụm camera nhỏ hơn. Tuy nhiên, thông tin mới cho thấy Samsung có thể loại bỏ hoàn toàn chi tiết viền này, mang lại diện mạo gọn gàng hơn cho mặt lưng.

Theo hình ảnh mới nhất, camera chính và camera góc siêu rộng nằm trong hai vòng tròn lớn, tạo điểm nhấn rõ rệt. Camera tele và đèn flash LED được bố trí riêng trong các vòng tròn nhỏ hơn ngay bên cạnh. Cách sắp xếp này giúp Galaxy S27 Pro và S27 Ultra khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm.

Chiến lược chip kép: Exynos 2700 ở một số thị trường, Snapdragon ở số còn lại

Để đối phó với chi phí linh kiện tăng cao, Samsung dự kiến áp dụng chiến lược vi xử lý kép. Các phiên bản tiêu chuẩn, Plus và Galaxy S27 Pro tại Hàn Quốc và châu Âu có thể dùng chip Exynos 2700.

Trong khi đó, biến thể cao cấp nhất là S27 Ultra sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 trên toàn cầu. Các thị trường như Mỹ, Canada và Trung Quốc vẫn nhận phiên bản dùng chip Snapdragon cho toàn bộ dải sản phẩm.

Vi xử lý Snapdragon 8 Elite cho Galaxy S27

Điều cần lưu ý

Toàn bộ thông tin trên đến từ các nguồn rò rỉ, trong đó có hình ảnh phụ kiện bảo vệ camera, nên thiết kế thực tế và cấu hình chip có thể thay đổi. Samsung chưa công bố chính thức về dòng Galaxy S27. Thông tin được dẫn theo SammyFans.