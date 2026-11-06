Galaxy S27 Pro sắp ra mắt có được trang bị chip Snapdragon mạnh nhất?

Mẫu Galaxy S27 Pro có thể không sử dụng chip cao cấp nhất của Qualcomm, thậm chí chiến lược phân phối chip của Samsung còn có thể thay đổi tùy theo từng thị trường.

Mẫu Galaxy S27 Pro. Ảnh: Android Headlines

Dòng Galaxy S27 dự kiến ra mắt trong vài tháng tới, khiến những thông tin liên quan đến bộ vi xử lý trên thế hệ smartphone cao cấp tiếp theo của Samsung ngày càng thu hút sự chú ý.

Trước đó, từng xuất hiện tin đồn Galaxy S27 Ultra có thể không sử dụng chip Snapdragon mạnh nhất do vấn đề quá nhiệt. Tuy nhiên, thông tin này đã bị bác bỏ.

Giờ đây, một rò rỉ mới lại mang đến bất ngờ khác, lần này liên quan đến cấu hình chip của Galaxy S27 Pro – mẫu smartphone được cho là sẽ nằm giữa Galaxy S27 Plus và Galaxy S27 Ultra trong dòng sản phẩm mới.

Galaxy S27 Pro có thể chỉ sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 6 tiêu chuẩn

Theo thông tin từ nền tảng dữ liệu xuất nhập khẩu NBD, được trang công nghệ Notebookcheck phát hiện, Samsung có thể sử dụng hai phiên bản vi xử lý Snapdragon khác nhau cho S27 Pro và Galaxy S27 Ultra.

Cụ thể, dữ liệu rò rỉ cho thấy S27 Pro sẽ được trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 6 tiêu chuẩn, trong khi Galaxy S27 Ultra sử dụng phiên bản cao cấp hơn mang tên Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Thông tin này được cho là liên quan đến các phiên bản quốc tế hỗ trợ hai SIM của bốn mẫu Galaxy S27.

Đây thường là những biến thể được phân phối tại thị trường châu Âu. Vì vậy, vẫn có khả năng các phiên bản bán tại Mỹ hay thị trường khác sẽ sở hữu cấu hình chip khác biệt.

Nếu thông tin trên chính xác, Samsung đang có ý định phân cấp hiệu năng rõ ràng hơn giữa hai mẫu smartphone cao cấp nhất của mình.

Galaxy S27 Ultra sẽ được hưởng lợi từ bộ vi xử lý mạnh nhất, trong khi Galaxy S27 Pro phải chấp nhận một số giới hạn về sức mạnh xử lý.

Sự khác biệt giữa hai phiên bản Snapdragon chủ yếu nằm ở hiệu năng CPU, GPU và NPU. Trong đó, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 được kỳ vọng mang lại khả năng xử lý mạnh hơn, đặc biệt trong các tác vụ đồ họa, trí tuệ nhân tạo và quay video.

Một trong những khác biệt đáng chú ý nhất liên quan đến khả năng quay phim. Phiên bản Extreme được cho là hỗ trợ quay video 8K ở tốc độ 60 khung hình/giây và quay chậm 4K ở 240 khung hình/giây.

Trong khi đó, Snapdragon 8 Elite Gen 6 tiêu chuẩn chỉ hỗ trợ quay 8K ở 30 khung hình/giây và quay chậm 4K ở 120 khung hình/giây.

Điều này đồng nghĩa Galaxy S27 Pro vẫn có thể sở hữu hiệu năng rất mạnh, nhưng sẽ không đạt đến giới hạn công nghệ mà Samsung dành riêng cho phiên bản Ultra.

Galaxy S27 và S27 Plus tiếp tục sử dụng chip Exynos 2700?

Trong khi hai mẫu cao cấp nhất được cho là sử dụng chip Snapdragon, Galaxy S27 và Galaxy S27 Plus lại xuất hiện trong cơ sở dữ liệu với bộ vi xử lý Exynos 2700 do chính Samsung phát triển.

S27 Ultra và S27 Pro được dự đoán sẽ có ngoại hình rất giống nhau. Ảnh: TheGalox/X

Đây không phải điều quá bất ngờ. Trong nhiều năm qua, Samsung thường trang bị chip Exynos cho các phiên bản Galaxy S tiêu chuẩn và Plus tại phần lớn thị trường quốc tế, trong khi một số khu vực được phân phối phiên bản sử dụng Snapdragon.

Tuy nhiên, dữ liệu rò rỉ hiện tại chưa phản ánh đầy đủ chiến lược phần cứng của Samsung trên toàn cầu.

Đặc biệt, hãng nhiều khả năng vẫn tiếp tục sử dụng chip Snapdragon cho các mẫu Galaxy S27 bán tại Mỹ.

Những tin đồn trước đó cho rằng Galaxy S27 và Galaxy S27 Plus tại thị trường này có thể được trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 6, còn phiên bản Extreme sẽ dành riêng cho Galaxy S27 Ultra.

Chiến lược phân chia chip như vậy đang tạo ra những phản ứng trái chiều trong cộng đồng người dùng.

Một số thành viên trên Reddit cho rằng Galaxy S27 Ultra có thể trở thành mẫu máy duy nhất thực sự xứng đáng với danh xưng flagship cao cấp nhất trong toàn bộ dòng sản phẩm.

Điều này khiến không ít người thất vọng, bởi Galaxy S27 Pro vốn được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm gần tương đương Ultra nhưng có mức giá dễ tiếp cận hơn.

(Theo PhoneArena, Notebookcheck)