Galaxy S27 Pro: Samsung Display lên kế hoạch sản xuất 700.000 tấm nền OLED chống nhìn lén

Samsung Display đang chuẩn bị các công đoạn cần thiết để sản xuất hàng loạt tấm nền OLED cho Galaxy S27 Pro. Theo ước tính của UBI Research, riêng tháng 11/2026 hãng có thể làm khoảng 700.000 tấm nền tích hợp công nghệ Privacy Display, trước khi sản phẩm dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027.

Thông tin này xuất phát từ báo cáo của KoreaHerald dẫn nguồn UBI Research, sau đó được Gizmochina đăng lại. Đây là các dự báo của giới phân tích, chưa phải xác nhận chính thức từ Samsung.

Privacy Display: bảo mật quyền riêng tư ngay trên tấm nền

Privacy Display là giải pháp bảo mật ở cấp độ phần cứng, sử dụng công nghệ Flex Magic Pixel. Tính năng này ngăn người khác quan sát nội dung màn hình từ các góc nghiêng và cho phép người dùng tùy chỉnh thông qua giao diện phần mềm.

Công nghệ này từng được giới thiệu lần đầu trên mẫu Galaxy S26 Ultra. Theo nguồn tin, việc tích hợp giải pháp chống nhìn lén đã góp phần mang lại doanh số khả quan cho thiết bị này.

Galaxy S27 Pro có thể sở hữu công nghệ màn hình chống nhìn trộm

Từ toàn bộ dòng S27 đến nhóm máy cao cấp

Các báo cáo ban đầu cho rằng Samsung sẽ trang bị Privacy Display cho toàn bộ phiên bản thuộc dòng Galaxy S27. Tuy nhiên, thông tin mới hơn xác nhận công nghệ này chỉ giới hạn trên các biến thể cao cấp.

Bước sang năm 2027, Samsung tiếp tục đặt cược vào công nghệ này bằng cách mở rộng quy mô áp dụng trên cả Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra.

Con số 700.000 tấm nền nói lên điều gì?

Theo UBI Research, mức 700.000 tấm nền trong tháng 11/2026 là mục tiêu ban đầu nhằm chuẩn bị cho thời điểm công bố chính thức, dự kiến vào tháng 2 hoặc tháng 3/2027. Tổng sản lượng thực tế sẽ tăng đáng kể sau đó để phục vụ thị trường.

Đây là tính năng khá hữu ích từng xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra

Hai nhóm vật liệu OLED trong bốn mẫu Galaxy S27

Dòng Galaxy S27 dự kiến gồm bốn mẫu máy: phiên bản tiêu chuẩn, Plus, Pro và Ultra. Trong đó, mẫu Ultra theo truyền thống vẫn là dòng đạt doanh số cao nhất của hãng.

Về tấm nền, các mẫu được chia thành hai nhóm theo bộ vật liệu OLED như bảng dưới đây.

Nhìn chung, Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra được định vị ở phân khúc tấm nền cao cấp nhất, đồng thời là hai mẫu được kỳ vọng mang công nghệ chống nhìn lén. Các thông số này vẫn là dự kiến và có thể thay đổi trước khi Samsung công bố chính thức.