Galaxy S27 Pro rò rỉ dùng Snapdragon 8 Elite Gen 6, không phải bản Extreme dành cho S27 Ultra

Galaxy S27 Pro nhiều khả năng chỉ dùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6, thay vì Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cao cấp nhất. Thông tin này đến từ dữ liệu rò rỉ trên cơ sở dữ liệu NBD, ghi nhận bốn phiên bản của thế hệ Samsung Galaxy S27 tại thị trường châu Âu, theo Gizmochina.

Dữ liệu cũng nêu thông số vi xử lý, kích thước màn hình và bộ nhớ của từng mẫu máy. Đây là những thông tin kỹ thuật đầu tiên về thế hệ flagship tiếp theo của Samsung.

Samsung chia chip theo từng phân khúc như thế nào?

Theo cơ sở dữ liệu NBD, các mẫu Galaxy S27 Series bản châu Âu có sự phân chia phần cứng rõ rệt. Galaxy S27 tiêu chuẩn và Galaxy S27+ tiếp tục dùng vi xử lý Exynos 2700 do Samsung phát triển. Hai phiên bản cao cấp hơn được trang bị dòng chip Snapdragon của Qualcomm.

Ảnh dựng thiết kế Samsung Galaxy S27 Pro

Đáng chú ý, Galaxy S27 Pro chỉ có Snapdragon 8 Elite Gen 6 chứ không phải bản Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Bản Extreme được dành riêng cho Galaxy S27 Ultra. Cách phân bổ này tạo ranh giới hiệu năng rõ hơn giữa các thiết bị cùng thế hệ.

Bảng thông số của bốn phiên bản Galaxy S27 tại châu Âu

Bên cạnh vi xử lý, nguồn tin tiết lộ kích thước màn hình và dung lượng bộ nhớ. Cả bốn thiết bị đều có RAM 12GB và bộ nhớ trong khởi điểm 256GB.

Điều bảng thông số cho thấy và những gì chưa rõ

Từ bảng trên, kích thước màn hình tăng dần theo phân khúc, từ 6.3 inch của Galaxy S27 đến 6.9 inch của Galaxy S27 Ultra. Riêng Galaxy S27 Pro có màn hình 6.5 inch, nằm giữa Galaxy S27 và Galaxy S27+. Cấu hình RAM và bộ nhớ khởi điểm giống nhau ở cả bốn mẫu, nên khác biệt chính nằm ở vi xử lý và kích thước màn hình.

Nguồn tin chưa đưa ra dữ liệu hiệu năng thực tế hay điểm chuẩn của các chip, nên chưa thể so sánh cụ thể Exynos 2700 với Snapdragon 8 Elite Gen 6 hay phiên bản Extreme. Những nhận định về khoảng cách hiệu năng giữa các phiên bản vẫn cần chờ kiểm chứng.

Lưu ý về phạm vi dữ liệu rò rỉ

Danh sách trên mới chỉ phản ánh các biến thể dành riêng cho thị trường châu Âu. Cấu hình chính thức và cách phân bổ chip xử lý cho các khu vực khác vẫn cần chờ xác nhận từ nhà sản xuất trong thời gian tới. Vì vậy, người dùng nên xem đây là thông tin tham khảo cho đến khi Samsung công bố chính thức.