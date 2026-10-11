Galaxy S27 Pro lộ diện cấu hình: Thách thức lớn trước bản Ultra khi thiếu camera tele 5x

Những thông tin rò rỉ từ các nhà sản xuất phụ kiện vừa hé lộ bước chuyển biến đáng chú ý trong chiến lược phân cấp phần cứng của Samsung trên thế hệ flagship tiếp theo. Cụ thể, mẫu Galaxy S27 Pro nhiều khả năng sẽ sở hữu ngoại hình mới nhưng đối mặt với việc bị lược bỏ hàng loạt trang bị cao cấp khi so sánh với biến thể Galaxy S27 Ultra.

Thiết kế cụm camera mới và sự phân hóa ngoại hình

Dữ liệu thiết kế từ các mẫu ốp lưng cho thấy Samsung đang áp dụng cách tiếp cận phân tầng rõ nét hơn cho dải sản phẩm mới. Trong khi Galaxy S27 tiêu chuẩn và Galaxy S27 Plus nhiều khả năng tiếp tục duy trì cụm ba ống kính xếp dọc tương tự thế hệ tiền nhiệm Galaxy S26, thì Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra được định hình lại với diện mạo khác biệt.

Galaxy S27 Pro được cho là sẽ có diện mạo khác biệt hơn thế hệ trước. Ảnh: Android Authority

Đáng chú ý, cụm mô-đun camera sau của hai mẫu máy cao cấp được mở rộng kích thước đáng kể, mang phong cách gợi liên tưởng đến thiết kế trên iPhone 17 Pro và iPhone 18 Pro. Dù vậy, Samsung vẫn tạo nét nhận diện riêng qua vị trí đặt linh kiện: thay vì tách biệt đèn flash xa cụm ống kính, hãng vẫn bố trí bộ phận này sát bên hệ thống camera chính.

Khoảng cách công nghệ giữa Galaxy S27 Pro và S27 Ultra

Mặc dù hướng tới đối tượng người dùng mong muốn một thiết bị gọn gàng nhưng vẫn giữ trải nghiệm đỉnh cao, Galaxy S27 Pro lại để lộ nhiều điểm thua thiệt về mặt trang bị so với bản Ultra. Các báo cáo chỉ ra rằng máy có nguy cơ không hỗ trợ bút S Pen, đồng thời bị cắt giảm tính năng hiển thị bảo vệ quyền riêng tư Privacy Display.

Sự chênh lệch lớn nhất nằm ở hệ thống ống kính tiềm vọng phục vụ khả năng chụp tầm xa:

Với cảm biến 50MP hỗ trợ zoom quang học 5x, Galaxy S27 Ultra giữ ưu thế vượt trội khi chụp các chi tiết ở khoảng cách lớn. Trong khi đó, cảm biến 10MP với zoom 3x trên bản Pro chủ yếu phục vụ nhu cầu chụp chân dung tầm trung và góc chụp cự ly gần.

Áp lực chi phí linh kiện và bài toán thương mại

Bên cạnh cấu hình phần cứng, bài toán giá thành đang là thách thức lớn đối với dòng Galaxy S27. Khủng hoảng giá linh kiện bộ nhớ kéo dài đang gây áp lực nặng nề lên biên lợi nhuận của các nhà sản xuất, buộc Samsung phải cân nhắc việc điều chỉnh giá bán hoặc kiểm soát sản lượng các dòng flagship.

Hình ảnh rò rỉ về ốp lưng cho dòng Samsung Galaxy S27. Ảnh: Ice Universe

Việc định vị Galaxy S27 Pro như một giải pháp thay thế nhỏ gọn cho S27 Ultra có thể gặp trở ngại nếu mức giá bị đẩy lên cao trong khi các trang bị cốt lõi như camera tele tầm xa, bút S Pen và tính năng hiển thị cao cấp đều bị lược bỏ.