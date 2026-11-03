Galaxy S27 Pro dùng màn hình chống nhìn lén Privacy Display, Samsung chuẩn bị 700.000 tấm nền OLED

Samsung Display dự kiến sản xuất khoảng 700.000 tấm nền OLED trang bị công nghệ Privacy Display cho Galaxy S27 Pro bắt đầu từ tháng 11/2026, trước khi sản phẩm ra mắt vào đầu năm 2027. Đây là công nghệ chống nhìn lén ở cấp độ phần cứng, từng xuất hiện lần đầu trên Galaxy S26 Ultra.

Theo báo cáo của KoreaHerald dẫn nguồn UBI Research, Samsung Display đang chuẩn bị các công đoạn cần thiết để sản xuất hàng loạt tấm nền OLED cho thế hệ flagship mới. Cải tiến lần này được cho là tập trung vào tính năng bảo mật hiển thị.

Privacy Display hoạt động ra sao và vì sao được Samsung tiếp tục đầu tư?

Privacy Display là giải pháp bảo mật ở cấp độ phần cứng, sử dụng công nghệ Flex Magic Pixel. Công nghệ này ngăn người khác quan sát nội dung màn hình từ các góc nghiêng, đồng thời cho phép người dùng tùy chỉnh thông qua giao diện phần mềm.

Galaxy S27 Pro có thể sở hữu công nghệ màn hình chống nhìn trộm

Theo nguồn tin, việc tích hợp giải pháp chống nhìn lén đã góp phần mang lại doanh số khả quan cho Galaxy S26 Ultra. Bước sang năm 2027, Samsung tiếp tục đặt cược vào công nghệ này và mở rộng phạm vi áp dụng sang cả Galaxy S27 Pro lẫn Galaxy S27 Ultra.

Không phải mọi phiên bản Galaxy S27 đều có màn hình chống nhìn lén

Các báo cáo ban đầu cho rằng Privacy Display sẽ xuất hiện trên toàn bộ dòng Galaxy S27. Tuy nhiên, thông tin mới hơn xác nhận công nghệ này chỉ giới hạn ở các biến thể cao cấp.

Như vậy, người dùng muốn có lớp bảo mật hiển thị này nhiều khả năng phải chọn Galaxy S27 Pro hoặc Galaxy S27 Ultra, thay vì bản tiêu chuẩn hay bản Plus.

700.000 tấm nền trong tháng 11/2026: con số nói lên điều gì?

UBI Research ước tính Samsung Display có thể sản xuất khoảng 700.000 tấm nền cho Galaxy S27 Pro trong tháng 11/2026. Đây là mục tiêu ban đầu để chuẩn bị cho thời điểm công bố chính thức, dự kiến vào tháng 2 hoặc tháng 3/2027.

Theo nguồn tin, tổng sản lượng thực tế sẽ tăng đáng kể sau đó để phục vụ nhu cầu thị trường. Con số 700.000 vì thế chỉ phản ánh lô sản xuất đầu tiên, chưa phải tổng sản lượng của sản phẩm.

Đây là tính năng khá hữu ích từng xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra

Hai thế hệ tấm nền OLED trong cùng một dòng sản phẩm

Dòng Galaxy S27 dự kiến gồm bốn mẫu máy: phiên bản tiêu chuẩn, Plus, Pro và Ultra. Trong đó, mẫu Ultra theo truyền thống vẫn là dòng đạt doanh số cao nhất của hãng.

Về thông số kỹ thuật, tấm nền được phân hóa theo bộ vật liệu OLED như sau:

Sự phân tầng này cho thấy Samsung muốn dành các công nghệ hiển thị mới nhất cho nhóm sản phẩm cao cấp. Đồng thời, tính năng chống nhìn lén trở thành điểm khác biệt rõ rệt giữa các phiên bản trong cùng dòng.

Lưu ý về độ tin cậy của thông tin

Toàn bộ số liệu trên đến từ ước tính của UBI Research và các báo cáo được KoreaHerald, Gizmochina dẫn lại. Samsung chưa công bố chính thức về sản lượng, thời điểm ra mắt hay danh sách phiên bản được trang bị Privacy Display. Người dùng nên chờ thông báo từ hãng để có thông tin chính xác.