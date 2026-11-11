Galaxy S27+ lộ mã model SM-S956B/DS trên cơ sở dữ liệu BIS Ấn Độ, thời điểm ra mắt đang đến gần

Samsung Galaxy S27+ đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) với mã model SM-S956B/DS, cho thấy thời điểm ra mắt của mẫu điện thoại này đang đến gần. Trước đó, phiên bản Galaxy S27 tiêu chuẩn cũng đã đạt chứng nhận từ cơ quan này.

Việc mã model xuất hiện trên hệ thống cấp phép cho thấy Samsung đang tích cực hoàn thiện các thủ tục pháp lý trước khi đưa dòng sản phẩm mới ra thị trường. Dù chứng nhận không công bố toàn bộ cấu hình, các thông tin rò rỉ trước đó đã phác họa khá rõ những thông số đáng chú ý của máy.

Mã SM-S956B/DS nói gì về kế hoạch của Samsung?

Theo cơ sở dữ liệu BIS, thiết bị được đăng ký dưới số R-85000280 và được bổ sung vào ngày 11/11/2026, thuộc danh mục Điện thoại di động. Đơn vị sản xuất được xác nhận là Công ty TNHH Điện tử Samsung Ấn Độ, có trụ sở tại khu công nghiệp Noida, bang Uttar Pradesh.

Galaxy S27 Plus đạt chứng nhận BIS

Chứng nhận chưa ghi trực tiếp tên thương mại. Tuy nhiên, mã model SM-S956B/DS được xác định là phiên bản Galaxy S27+ dự kiến phát hành cho thị trường quốc tế và Ấn Độ. Sự xuất hiện này khẳng định kế hoạch mở bán sản phẩm tại Ấn Độ, dù hãng chưa công bố thời điểm ra mắt cụ thể.

Exynos 2700, pin 4.900 mAh và những thông số đã rò rỉ

Bên cạnh thông tin chứng nhận, các nguồn tin trước đó cho biết Galaxy S27+ nhiều khả năng dùng vi xử lý Exynos 2700 do chính Samsung phát triển. Máy dự kiến có màn hình Dynamic AMOLED 2X kích thước 6.7 inch.

Galaxy S27 Plus dự kiến ra mắt vào đầu năm sau với cấu hình mạnh mẽ

Về năng lượng, mẫu máy này được dự đoán tích hợp viên pin 4.900 mAh và hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W. Các thông số rò rỉ được tổng hợp trong bảng dưới đây.

Lưu ý, đây là thông tin rò rỉ và chưa được Samsung xác nhận chính thức, nên thông số thực tế có thể thay đổi khi sản phẩm ra mắt.

Thiết kế mặt lưng: Galaxy S27+ giữ nguyên, bản cao cấp có thể đổi

Ở mặt sau, Galaxy S27+ vẫn giữ cụm ba camera xếp dọc quen thuộc. Trong khi đó, hai phiên bản cao cấp hơn là Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra được cho là sẽ có thay đổi về thiết kế mặt lưng.

Hiện thời điểm ra mắt cụ thể của dòng Galaxy S27 vẫn chưa được hãng công bố. Các thông tin chi tiết hơn về thiết bị dự kiến sẽ tiếp tục xuất hiện trong thời gian tới.