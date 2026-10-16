Galaxy S27 lộ giá gây 'sốc', bản Ultra cao cấp nhất tiến sát mốc 2.000 USD

Dòng Galaxy S27 dự kiến ra mắt vào tháng 1 hoặc tháng 2/2027, trong bối cảnh giá bộ nhớ tăng cao tiếp tục gây sức ép lên thị trường smartphone.

Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy Samsung có thể duy trì mặt bằng giá đắt đỏ của thế hệ Galaxy S26, đồng thời điều chỉnh chiến lược sản phẩm với sự xuất hiện của Galaxy S27 Pro hoàn toàn mới.

Mẫu Galaxy S27 Ultra. Ảnh: Ảnh: X

Galaxy S27 có thể đắt hơn: Bốn mẫu máy, nhiều mức giá mới

Theo kế hoạch được đồn đoán, Samsung sẽ giới thiệu bốn thành viên thuộc dòng Galaxy S27, gồm Galaxy S27 tiêu chuẩn, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra.

Trong đó, Galaxy S27 Pro là sản phẩm mới, được định vị giữa phiên bản Plus và Ultra, hướng đến người dùng muốn sở hữu những tính năng cao cấp mà không nhất thiết phải lựa chọn mẫu Ultra đắt tiền nhất.

Thông tin về giá bán mới nhất đến từ tài khoản rò rỉ @phonefuturst. Dù nguồn tin này chưa có độ chính xác tuyệt đối trong những dự đoán trước đây, các con số được điều chỉnh gần đây được cho là tương đồng với một báo cáo riêng của tờ Chosun Daily tại Hàn Quốc.

Theo dự đoán, Galaxy S27 có giá khởi điểm 999 USD cho phiên bản bộ nhớ 256GB và 1.199 USD cho bản 512GB. Galaxy S27 Plus được cho là có giá tương ứng 1.199 USD và 1.399 USD.

Với Galaxy S27 Pro, mức giá dự kiến là 1.399 USD cho phiên bản 256GB và 1.499 USD cho bản 512GB.

Trong khi đó, Galaxy S27 Ultra có thể khởi điểm ở mức 1.499 USD, tăng lên 1.699 USD với bộ nhớ 512GB và đạt 1.999 USD đối với phiên bản 1TB.

Cần lưu ý rằng đây mới là những mức giá dự đoán, chưa phải giá bán chính thức.

Giá của các phiên bản dung lượng cao hơn cũng được ước tính dựa trên cơ cấu giá của những thế hệ Galaxy S trước đó, chứ chưa được xác nhận trong các thông tin rò rỉ.

Nếu dự đoán này chính xác, Galaxy S27 Ultra sẽ là mẫu máy có mức tăng giá đáng chú ý nhất. Việc định giá lại phiên bản Ultra có thể giúp Samsung tạo khoảng trống cho Galaxy S27 Pro, đồng thời phân chia rõ hơn các phân khúc trong dòng flagship.

Tuy nhiên, có một điểm quan trọng cần làm rõ: Galaxy S27 và S27 Plus không nhất thiết giữ nguyên giá so với thời điểm thế hệ tiền nhiệm ra mắt.

Mức giá dự kiến của hai mẫu máy này tương đương giá Galaxy S26 và S26 Plus sau đợt điều chỉnh giá hồi đầu tháng 10/2026, chứ không phải giá bán ban đầu.

Galaxy S26 đã tăng giá 100 USD, Samsung còn muốn tăng tiếp?

Để hiểu rõ nguy cơ tăng giá của Galaxy S27, cần nhìn lại những thay đổi gần đây đối với dòng Galaxy S26.

Khi ra mắt, Galaxy S26 có giá khởi điểm 899 USD cho phiên bản 256GB và 1.099,99 USD cho bản 512GB. Galaxy S26 Plus có giá lần lượt 1.099,99 USD và 1.299,99 USD.

Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra được bán với giá 1.299,99 USD cho bản 256GB, 1.499,99 USD cho bản 512GB và 1.799,99 USD cho bản 1TB.

Đến đầu tháng 10/2026, Samsung bất ngờ tăng giá cả ba mẫu máy thêm khoảng 100 USD.

Sau điều chỉnh, Galaxy S26 có giá 999,99 USD cho bản 256GB và 1.199,99 USD cho bản 512GB.

Galaxy S26 Plus tăng lên 1.199,99 USD và 1.399,99 USD tương ứng với hai mức dung lượng.

Galaxy S26 Ultra hiện có giá 1.399,99 USD cho bản 256GB, 1.599,99 USD cho bản 512GB và 1.999,99 USD cho bản 1TB.

Trong khi đó, báo cáo của Chosun Daily cho biết Samsung đang cân nhắc tăng thêm khoảng 100.000-130.000 won, tương đương khoảng 75-100 USD, đối với dòng Galaxy S26. Nếu được triển khai, đây sẽ là đợt tăng giá tiếp theo sau lần điều chỉnh trước đó.

Nguyên nhân được đặt trong bối cảnh chi phí linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ, tiếp tục leo thang. Khi giá RAM và các loại bộ nhớ phục vụ smartphone tăng mạnh, các nhà sản xuất phải lựa chọn giữa việc chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn, cắt giảm chi phí ở những bộ phận khác hoặc chuyển một phần gánh nặng sang người mua.

(Video concept Galaxy S27 Ultra. Nguồn: ZanzluuTech/ YouTube)

Dù vậy, việc Samsung tăng giá Galaxy S27 trên nền giá Galaxy S26 đã tăng trước đó có thể gây phản ứng tiêu cực.

Người dùng không chỉ phải trả nhiều tiền hơn cho điện thoại mới mà còn có thể cảm thấy mức nâng cấp hằng năm không tương xứng với số tiền bỏ ra.

Làm thế nào để mua Galaxy S27 với giá tốt hơn?

Dù giá bán chính thức chưa được công bố, người dùng vẫn có một số cách giảm chi phí nếu muốn sở hữu Galaxy S27 ngay khi ra mắt.

Samsung thường triển khai các chương trình thu cũ đổi mới, ưu đãi đặt hàng trước và gói quà tặng giới hạn theo từng thị trường.

Nếu tiếp tục áp dụng chiến lược này cho dòng Galaxy S27, người mua có thể tiết kiệm đáng kể so với việc thanh toán toàn bộ giá niêm yết.

Một lựa chọn khác là chờ giá Galaxy S26 giảm sau khi thế hệ kế nhiệm xuất hiện. Khi Galaxy S27 được mở bán, các nhà bán lẻ và nhà mạng có thể tăng mức chiết khấu cho những mẫu flagship ra mắt năm 2026 nhằm giải phóng hàng tồn kho.

Vì vậy, người không nhất thiết phải sở hữu mẫu điện thoại mới nhất có thể cân nhắc Galaxy S26 với mức giá hấp dẫn hơn, thay vì trả thêm tiền cho những nâng cấp chưa chắc mang lại khác biệt lớn trong trải nghiệm hằng ngày.

Hiện Samsung vẫn chưa xác nhận giá bán hay cấu hình chính thức của dòng Galaxy S27. Do đó, người dùng nên chờ thông tin cuối cùng về sản phẩm, chương trình ưu đãi và giá bán thực tế trước khi quyết định.

(Theo PhoneArena, TechCrunch)