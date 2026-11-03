Galaxy S27+ đạt chứng nhận an toàn, xác nhận giữ sạc 45W qua sáu thế hệ Plus liên tiếp

Samsung Galaxy S27+ sẽ tiếp tục hỗ trợ công suất sạc 45W, theo dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu chứng nhận xuất hiện gần đây. Mức này không thay đổi so với thế hệ trước, nghĩa là dòng Plus của Samsung chưa có bước tiến nào về tốc độ sạc có dây.

Thời điểm ra mắt chính thức còn cách vài tháng, nhưng các tài liệu mới đã phần nào cho thấy trang bị sạc của thế hệ điện thoại cao cấp tiếp theo này.

Chứng nhận nói gì về tốc độ sạc của Galaxy S27+?

Trước đó, Galaxy S27+ từng xuất hiện trong cơ sở dữ liệu 3C tại Trung Quốc với thông tin hỗ trợ sạc 45W vào tháng 9. Mới đây, một số chứng nhận an toàn khác tiếp tục củng cố thông tin này khi liệt kê thiết bị với mức định mức 15V/3A, tương đương công suất sạc 45W.

Các biến thể thương mại đều dùng chung mức 45W

Các tài liệu chứng nhận lần này bao phủ hầu hết biến thể thương mại của thiết bị trên thị trường quốc tế. Cụ thể gồm:

Phiên bản toàn cầu: SM-S956B

Phiên bản tại Hàn Quốc: SM-S956N

Phiên bản dành cho thị trường Mỹ: SM-S956U

Phiên bản Trung Quốc: SM-S9560

Mẫu SC-52H phân phối qua nhà mạng Docomo tại Nhật Bản

Điều này cho thấy tốc độ sạc của Galaxy S27+ sẽ đồng nhất ở mọi thị trường mà thiết bị được bán ra.

Sáu thế hệ Plus giữ nguyên một mức sạc

Mức 45W trên Galaxy S27+ tương đương với những gì Galaxy S26+ từng sở hữu. Như vậy, dòng Plus của Samsung sẽ duy trì tốc độ sạc này trong sáu thế hệ liên tiếp, tính từ thời điểm Galaxy S22+ ra mắt.

Dòng Galaxy S27 sẽ ra mắt vào đầu năm sau

Bên cạnh phiên bản Plus, mẫu Galaxy S27 tiêu chuẩn cũng không ghi nhận nâng cấp về tốc độ sạc. Dữ liệu chứng nhận từ tuần trước cho thấy thiết bị này tiếp tục dùng mức 25W, tương tự thế hệ Galaxy S26.

Khi nào dòng Galaxy S27 ra mắt?

Theo thông tin rò rỉ và chu kỳ truyền thống, dòng Galaxy S27 dự kiến quay lại khung thời gian ra mắt quen thuộc, vào khoảng tháng 1 hoặc tháng 2. Khi đó, người dùng sẽ sớm có xác nhận chính thức từ nhà sản xuất về các thông số này.

Nhìn chung, các chứng nhận hiện có cho thấy Samsung ưu tiên giữ ổn định về tốc độ sạc ở dòng S27. Những thông số cuối cùng vẫn cần chờ công bố chính thức.

Nguồn: Gizmochina