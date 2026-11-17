Samsung dự kiến trình làng thế hệ smartphone Galaxy S27 vào đầu năm sau, đi kèm một trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) cá nhân hoàn toàn mới.

Theo chuyên trang công nghệ Android Authority, tính năng mang tên Galaxy Claw này có thể thực hiện hàng loạt tác vụ tự động như gọi điện thoại, gửi tin nhắn văn bản và tạo lịch hẹn thay cho chủ nhân thiết bị.

Samsung giới thiệu Galaxy AI từ tháng 1/2024. Ảnh: NurPhoto

Thông tin về Galaxy Claw được phát hiện trong quá trình phân tích ứng dụng hệ thống Personal Agent Core của Samsung - một nền tảng mới giúp kết nối AI xuyên suốt giữa các ứng dụng gốc của Samsung và hệ sinh thái dịch vụ của Google.

Hệ thống này có thể trích xuất dữ liệu từ lịch biểu, hộp thư Gmail, tin nhắn, thông tin giao hàng cùng nhiều nguồn khác để tự động thực thi các công việc theo chỉ dẫn.

Samsung lần đầu giới thiệu bộ tính năng Galaxy AI trên điện thoại, máy tính bảng và thiết bị đeo từ tháng 1/2024 với các công cụ chính như Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search), dịch thuật trực tiếp và chỉnh sửa ảnh.

Trong hơn hai năm qua, hãng tiếp tục tích hợp sâu các mô hình như Google Gemini và Gemini Live.

Tuy nhiên, phần lớn tính năng AI hiện nay vẫn hoạt động theo cơ chế phản hồi từng câu lệnh trực tiếp, thay vì vận hành như một tác tử AI tự hành.

Hệ thống Galaxy Claw nhiều khả năng sẽ ra mắt tại sự kiện Galaxy Unpacked vào tháng 1 hoặc tháng 2/2027 cùng dòng Galaxy S27.

Theo Android Authority, Galaxy Claw có khả năng liên kết và điều khiển nhiều ứng dụng cốt lõi trên điện thoại như Lịch (Calendar), Danh bạ (Contacts), Thư viện ảnh (Gallery), Gmail, Tin nhắn (Messages), Thông báo (Notifications), công cụ tìm kiếm Perplexity, Điện thoại (Phone) và Ghi âm (Voice Recorder).

Nhờ đó, trợ lý này có thể tự soạn thảo và gửi email, lên lịch họp kèm tài liệu đính kèm gửi tới các thành viên tham dự, hoặc chủ động gọi điện thông báo lộ trình di chuyển của người dùng cho người khác.

Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp các mô-đun bổ trợ như Tóm tắt hàng ngày (Daily Brief), Dọn dẹp thiết bị (Device Cleaner), Lập kế hoạch du lịch (Travel Planner) và tiện ích màn hình riêng biệt.

Đánh giá về tác động thương mại, chuyên gia công nghệ Jon Rettinger nhận định với trang CNET: việc bổ sung AI tự hành có thể chưa đủ sức thuyết phục người dùng chi 1.400 hay 1.500 USD để nâng cấp lên Galaxy S27 Ultra ngay lập tức nhưng sẽ là công cụ đắc lực để giữ chân khách hàng trung thành.

Vị chuyên gia cũng khuyến nghị Samsung nên tích hợp miễn phí tính năng này trên dòng máy mới thay vì thu phí thuê bao hàng tháng riêng lẻ.

Về vấn đề bảo mật và quyền riêng tư, người dùng vẫn nắm quyền kiểm soát cao nhất đối với Galaxy Claw. Hệ thống sẽ yêu cầu cấp quyền truy cập minh bạch đối với các dữ liệu nhạy cảm (như danh bạ, hình ảnh, sự kiện lịch) cũng như quyền thực thi các hành động như gọi điện hay nhắn tin, đảm bảo trợ lý AI không tự ý hành động vượt tầm kiểm soát.

(Theo Cnet)