Galaxy S24 Ultra bị hao pin đáng kể sau cập nhật One UI 9?

Bản cập nhật One UI 9 dựa trên Android 17 đang nhận được phản hồi tích cực từ phần lớn người dùng Galaxy S24. Tuy nhiên, một số trường hợp lại ghi nhận tình trạng hao pin bất thường sau khi nâng cấp, đặc biệt trên Galaxy S24 Ultra. Dù chưa có dấu hiệu cho thấy đây là lỗi phổ biến, vấn đề vẫn thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ.

Theo GizmoChina, một người dùng Galaxy S24 Ultra đã phản ánh thiết bị tiêu hao tới 95% pin trong 5 giờ 20 phút, với 3 giờ 15 phút bật màn hình. Điện thoại được thiết lập độ phân giải QHD và chỉ kết nối mạng di động LTE+, không sử dụng Wi-Fi. Mức tiêu hao này khiến người dùng lo ngại về thời lượng pin sau khi cập nhật phần mềm.

Trong quá trình sử dụng, chủ nhân thiết bị chủ yếu xem YouTube, truy cập Instagram, Snapchat và các nền tảng phát trực tuyến. Điện thoại không được dùng để chơi game hay chỉnh sửa ảnh, vốn là những tác vụ có thể tiêu tốn nhiều tài nguyên. Vì vậy, mức sụt pin nói trên làm dấy lên nghi vấn về khả năng tối ưu hóa của One UI 9, dù chưa thể xác định nguyên nhân trực tiếp.

Bản cập nhật One UI 9 dựa trên Android 17 đang nhận được phản hồi.

Khi ra mắt, Galaxy S24 Ultra từng được đánh giá cao về thời lượng pin, với khả năng hoạt động khoảng 6–8 giờ mỗi ngày trong các bài kiểm tra sử dụng hỗn hợp. Do đó, phản ánh về tình trạng pin giảm nhanh sau bản cập nhật mới càng khiến người dùng quan tâm. Tuy nhiên, hiện vẫn cần thêm dữ liệu để xác định liệu đây có phải vấn đề liên quan đến phần mềm hay tình trạng pin của từng thiết bị.

Tình trạng hao pin sau khi cập nhật hệ điều hành lớn không phải hiện tượng hiếm gặp, bởi điện thoại có thể cần thời gian để hoàn tất các tác vụ tối ưu hóa. Những báo cáo liên quan đến One UI 9 hiện dường như chỉ xuất hiện ở một số trường hợp riêng lẻ. Nhóm kỹ thuật Samsung tại Ấn Độ cũng đã phản hồi ít nhất một khách hàng bị ảnh hưởng và khuyến nghị đưa thiết bị đến trung tâm dịch vụ ủy quyền để kiểm tra.

Trong thời gian chờ thông tin chính thức từ Samsung, người dùng có thể cập nhật ứng dụng, xóa phân vùng bộ nhớ đệm hệ thống và hạn chế hoạt động nền của những ứng dụng ít sử dụng. Ngoài ra, việc chuyển sang chế độ hiệu năng nhẹ và bật tính năng bảo vệ pin với giới hạn sạc 80–85% cũng có thể giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng hoặc hạn chế hao mòn lâu dài.

Galaxy S24 Ultra từng được đánh giá cao về thời lượng pin.

Người dùng cũng nên kiểm tra tình trạng pin thông qua ứng dụng Samsung Members bằng cách vào Diagnostics > Battery. Nếu thiết bị hiển thị trạng thái Normal, pin vẫn nằm trong ngưỡng được hệ thống đánh giá là bình thường, nhưng kết quả này chưa phản ánh đầy đủ dung lượng thực tế hay số chu kỳ sạc. Những thông tin chi tiết hơn sẽ giúp đánh giá chính xác hơn mức độ lão hóa của pin.

Bên cạnh đó, người dùng có thể tiếp tục sử dụng điện thoại trong vài ngày để theo dõi xem thời lượng pin có ổn định trở lại sau cập nhật hay không. Nếu tình trạng hao pin nghiêm trọng vẫn kéo dài, nên liên hệ Samsung hoặc đặt lịch kiểm tra tại trung tâm bảo hành ủy quyền. Việc kiểm tra trực tiếp sẽ giúp xác định nguyên nhân rõ ràng hơn, thay vì chỉ dựa vào những phản ánh riêng lẻ.