Galaxy ghi nhận 69 triệu USD EBITDA điều chỉnh từ Helios I

Ngày 27/10/2026, Galaxy Digital Inc. (Mỹ) công bố kết quả kinh doanh quý III, kết thúc ngày 30/9. Theo đó, mảng trung tâm dữ liệu ghi nhận EBITDA điều chỉnh đạt 69 triệu USD, tăng mạnh so với mức 11 triệu USD trong quý II.

Đây là quý đầu tiên Galaxy ghi nhận doanh thu trọn kỳ từ hợp đồng cho thuê giai đoạn một của trung tâm dữ liệu Helios I, phục vụ khách hàng CoreWeave, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng điện toán đám mây cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo báo cáo tài chính chưa kiểm toán, doanh thu cho thuê trung tâm dữ liệu trong quý III đạt 79,068 triệu USD. Lợi nhuận gộp điều chỉnh của mảng này đạt khoảng 79 triệu USD, so với 20 triệu USD quý trước. EBITDA điều chỉnh tăng 498%, còn lợi nhuận gộp điều chỉnh tăng 293%.

Tại Helios I ở bang Texas, Galaxy đã hoàn tất bàn giao 133 MW tải công nghệ thông tin (CNTT) trọng yếu cho CoreWeave vào cuối quý II/2026. Công suất bàn giao lũy kế không thay đổi trong quý III.

Trung tâm dữ liệu Helios I của Galaxy Digital tại Texas, Mỹ, đã bàn giao 133 MW tải CNTT cho CoreWeave và ghi nhận quý đầu tiên khai thác trọn vẹn trong quý III/2026. Nguồn ảnh: Data Center Dynamics.

Điểm đáng chú ý nằm ở việc toàn bộ công suất này lần đầu đóng góp doanh thu xuyên suốt một quý, thay vì chỉ được ghi nhận trong một phần kỳ báo cáo như trước.

Công suất 133 MW phản ánh tải CNTT đã bàn giao cho khách thuê, không đồng nghĩa với tổng công suất điện của khuôn viên hoặc lượng điện tiêu thụ thực tế.

Song song với hoạt động khai thác, Galaxy tiếp tục đẩy mạnh đầu tư. Chi tiêu vốn mảng trung tâm dữ liệu trong quý III đạt 757 triệu USD, tăng 69% so với mức 448 triệu USD quý II.

Đến ngày 30/9, tổng tài sản của mảng này đạt 6,8 tỷ USD, tăng từ 2,5 tỷ USD cuối quý II. Tổng nợ phải trả cũng tăng từ 1,5 tỷ USD lên 5,3 tỷ USD.

Galaxy cho biết giai đoạn hai của Helios I đã thu xếp đủ nguồn tài trợ và đang triển khai xây dựng. Doanh nghiệp dự kiến bắt đầu bàn giao các phòng máy từ quý II/2027.

Ngoài ra, Galaxy đang đàm phán với những khách hàng tiềm năng để cho thuê thêm 830 MW công suất đã được phê duyệt tại Helios II. Phần công suất này hiện chưa có hợp đồng thuê.

Ở cấp tập đoàn, Galaxy báo lãi ròng quý III đạt 323 triệu USD và EBITDA điều chỉnh đạt 455 triệu USD, với đóng góp từ nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Tuy nhiên, EBITDA điều chỉnh là chỉ tiêu tài chính phi GAAP, chưa được kiểm toán và không đồng nghĩa lợi nhuận ròng hay dòng tiền thực tế.

Kết quả quý III cho thấy khả năng tạo doanh thu từ công suất trung tâm dữ liệu đã bàn giao. Dù vậy, hiệu quả đầu tư dài hạn vẫn phụ thuộc vào tiến độ mở rộng, khả năng thu hút khách thuê, chi phí vốn và dòng tiền trong các kỳ tiếp theo.