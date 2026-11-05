Galaxy A38 rò rỉ pin khoảng 6.000mAh, lớn hơn Galaxy A37 20% và dự kiến ra mắt năm 2027

Samsung Galaxy A38 được đồn đoán sẽ nâng dung lượng pin từ mốc 5.000mAh quen thuộc lên khoảng 6.000mAh, lớn hơn khoảng 20% so với Galaxy A37. Theo các rò rỉ gần đây, máy dự kiến ra mắt vào mùa xuân 2027, trong khoảng tháng 3 đến tháng 4. Đây là thông tin chưa được Samsung xác nhận.

Pin 6.000mAh: bước nhảy đầu tiên sau nhiều thế hệ Galaxy A

Theo trang tin công nghệ GalaxyClub, Galaxy A38 sẽ có viên pin dung lượng định mức khoảng 5.882mAh. Con số này nhiều khả năng được thương mại hóa ở mức tiêu chuẩn 6.000mAh, lớn hơn khoảng 20% so với Galaxy A37 và các dòng máy thuộc series A30 tính từ Galaxy A31.

Mẫu máy kế nhiệm của Galaxy A37 sẽ được nâng cấp mạnh mẽ về pin

Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là mức dung lượng pin lớn nhất từng xuất hiện trên một chiếc điện thoại Galaxy A phân phối tại thị trường châu Âu. Với người dùng, mức tăng này đồng nghĩa với khả năng kéo dài thời gian sử dụng so với thế hệ hiện tại.

Chưa có pin silicon-carbon, các thông số khác gần như giữ nguyên

Đáng chú ý, các nguồn tin cho biết Galaxy A38 chưa áp dụng công nghệ pin silicon-carbon mới trong đợt nâng cấp này. Nói cách khác, dung lượng tăng lên nhưng cách tiếp cận về cấu tạo pin chưa có thay đổi đáng kể.

Bên cạnh viên pin lớn hơn, phần lớn thông số còn lại được cho là giữ sự quen thuộc từ các thế hệ trước. Hệ thống camera rò rỉ gồm cảm biến chính 50MP, ống kính góc siêu rộng 8MP, camera macro 5MP và camera selfie 12MP. Công suất sạc nhanh có dây vẫn ở mức 45W.

Galaxy A38 sẽ ra mắt vào đầu năm sau

Những thông số rò rỉ của Galaxy A38 trong một bảng

So với Galaxy A37: tăng ở pin, giữ nhịp ở sạc

Galaxy A37 hiện dùng pin 5.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W, màn hình Super AMOLED 6,7 inch độ phân giải Full HD+ và tần số quét 120Hz. Theo rò rỉ, điểm khác biệt lớn nhất của Galaxy A38 nằm ở dung lượng pin, trong khi công suất sạc 45W được giữ nguyên.

Điều này cho thấy Samsung có thể ưu tiên thời lượng sử dụng hơn tốc độ sạc ở thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, các thông số về màn hình hay chip xử lý của Galaxy A38 chưa xuất hiện trong nguồn tin, nên chưa thể so sánh đầy đủ hai mẫu máy.

Điều cần lưu ý trước khi kỳ vọng

Toàn bộ thông tin trên đến từ rò rỉ, nên thông số cuối cùng có thể thay đổi khi sản phẩm chính thức trình làng. Nguồn tin cũng nhắc đến khả năng mức giá được điều chỉnh, nhưng chưa nêu con số cụ thể.

Theo lịch trình dự kiến, Samsung sẽ giới thiệu Galaxy A38 cùng Galaxy A58 trong khoảng tháng 3 đến tháng 4/2027. Cho đến lúc đó, người dùng nên xem đây là thông tin tham khảo và chờ công bố chính thức từ hãng.