Galaxy A38 giá hời sẽ có pin lớn hơn bản tiền nhiệm

Sau hơn 6 năm duy trì cùng một mức dung lượng pin, cuối cùng thì dòng Galaxy A38 cũng có dấu hiệu sẽ được cải thiện. Dù phải còn vài tháng nữa thế hệ tiếp theo của dòng điện thoại Galaxy A mới chính thức ra mắt nhưng các thông tin rò rỉ đã phần nào hé lộ thông số kỹ thuật của chúng.

Galaxy A37.

Theo một báo cáo gần đây từ trang tin Galaxy Club (Hà Lan), Galaxy A38 sẽ được tăng cường đáng kể về dung lượng pin. Cụ thể, viên pin của Galaxy A38 được ghi nhận ở mức 5.882mAh, nhiều khả năng khi ra mắt, hãng sẽ công bố dung lượng tiêu chuẩn là 6.000mAh. Đây là một bước tiến rõ rệt so với mức 5.000mAh đã xuất hiện trên các thế hệ Galaxy A30 trước đó (bắt đầu từ Galaxy A31).

Thông tin này cũng tương đồng với những rò rỉ về sự thay đổi dung lượng pin trên dòng Galaxy S27. Tuy nhiên, khác với các mẫu flagship đó, Galaxy A38 có thể không sử dụng công nghệ pin silicon-carbon.

Việc Galaxy A38 dự kiến ​​được nâng cấp pin cũng gợi mở khả năng Galaxy A58 sẽ nhận được sự cải thiện tương tự.

Vì Galaxy A37 từng hỗ trợ tốc độ sạc tối đa 45W nên khó có khả năng Galaxy A38 sẽ có thông số thấp hơn. Đồng thời, do tốc độ sạc của Galaxy A58 dự kiến ​​cũng dừng lại ở mức 45W nên nhiều khả năng Galaxy A38 cũng sẽ không vượt qua con số này. Vì vậy, Galaxy A38 vẫn sẽ duy trì tốc độ sạc tối đa ở mức 45W.

Bên cạnh đó, hệ thống camera của Galaxy A38 cũng được đồn đoán không có thay đổi gì so với thế hệ trước.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về mẫu Galaxy A này trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc!