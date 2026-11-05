Galaxy A38 được đồn dùng pin 6,000mAh, lớn hơn khoảng 20% Galaxy A37 và dự kiến ra mắt năm 2027

Samsung Galaxy A38 được đồn đoán sẽ dùng viên pin định mức khoảng 5,882mAh, nhiều khả năng được bán ra với mức tiêu chuẩn 6,000mAh. Nếu chính xác, đây sẽ là lần đầu dòng Galaxy A tầm trung rời mốc 5,000mAh sau nhiều thế hệ. Máy dự kiến ra mắt vào mùa xuân 2027.

Thông tin này đến từ các rò rỉ gần đây, được trang GalaxyClub đưa ra và Gizmochina dẫn lại. Samsung chưa xác nhận chính thức, nên các con số dưới đây vẫn cần được kiểm chứng khi sản phẩm ra mắt.

Từ 5,000mAh lên 6,000mAh: mức tăng đáng kể với dòng tầm trung

Theo GalaxyClub, viên pin của Galaxy A38 có dung lượng định mức khoảng 5,882mAh. Con số này nhiều khả năng được thương mại hóa ở mức 6,000mAh, lớn hơn khoảng 20% so với Galaxy A37 và các máy thuộc series A30 tính từ Galaxy A31.

Mẫu máy kế nhiệm của Galaxy A37 sẽ được nâng cấp mạnh mẽ về pin

Đáng chú ý, nếu thông tin chính xác, đây sẽ là mức dung lượng pin lớn nhất từng xuất hiện trên một chiếc điện thoại Galaxy A phân phối tại thị trường châu Âu.

Chưa có pin silicon-carbon: Samsung vẫn đi đường quen

Các nguồn tin cho biết Galaxy A38 sẽ chưa áp dụng công nghệ pin silicon-carbon mới trong đợt nâng cấp này. Nói cách khác, mức tăng dung lượng đến từ việc nâng cấp viên pin hiện có, không phải từ thay đổi công nghệ cell pin.

Nguồn tin chưa nêu thông số về kích thước hay trọng lượng máy. Vì vậy, tác động của viên pin lớn hơn tới thiết kế thân máy hiện chưa thể đánh giá.

So sánh nhanh với Galaxy A37: điều gì thay đổi, điều gì giữ nguyên?

Ngoài viên pin, phần lớn thông số khác của Galaxy A38 được cho là giữ nguyên so với các thế hệ trước. Hệ thống camera rò rỉ gồm cảm biến chính 50MP, ống kính góc siêu rộng 8MP, camera macro 5MP và camera selfie 12MP. Công suất sạc nhanh có dây duy trì ở mức 45W.

Tham khảo thêm, Galaxy A37 5G là mẫu tiền nhiệm với màn hình Super AMOLED 6.7 inch, độ phân giải Full HD+, tần số quét 120Hz. Máy dùng chip Exynos 8 nhân, camera 50MP có chống rung OIS và pin 5,000mAh.

Thời điểm ra mắt và những điều cần chờ đợi

Về lịch trình, Samsung dự kiến giới thiệu Galaxy A38 cùng mẫu Galaxy A58 trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2027.

Galaxy A38 sẽ ra mắt vào đầu năm sau

Bản tóm tắt nguồn có nhắc đến khả năng giá bán được điều chỉnh. Tuy nhiên, nguồn tin chưa đưa ra mức giá cụ thể, nên đây vẫn là điểm cần theo dõi.

Có thể thấy, nếu các rò rỉ chính xác, Galaxy A38 sẽ cải thiện chủ yếu ở thời lượng pin, trong khi camera và tốc độ sạc giữ nguyên. Người dùng nên chờ thông tin chính thức từ Samsung trước khi đưa ra quyết định mua máy.