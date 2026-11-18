Samsung Galaxy A24 vừa chính thức nhận bản cập nhật One UI 9 dựa trên Android 17, bắt đầu từ thị trường Hàn Quốc. Theo GSMArena, đây là đợt nâng cấp phần mềm lớn cuối cùng dành cho thiết bị này theo đúng lộ trình hỗ trợ của hãng.

Bản cập nhật được triển khai sau một thời gian thử nghiệm. Với người dùng đang sở hữu mẫu điện thoại ra mắt từ năm 2023, đây là mốc khép lại vòng đời nâng cấp hệ điều hành của máy.

Thông tin bản cập nhật One UI 9 đang phát hành cho Galaxy A24

Đợt phát hành đầu tiên áp dụng cho Galaxy A24 tại Hàn Quốc. Phiên bản mang mã model SM-A245N nhận phần mềm có số hiệu A245NKSUBGZJA, đi kèm bản vá bảo mật tháng 10 năm 2026.

Samsung Galaxy A24 nhận bản cập nhật One UI 9 mới nhất

Vì sao đây là lần nâng cấp lớn cuối cùng?

Galaxy A24 ra mắt năm 2023 với Android 13. Nhà sản xuất từng cam kết hỗ trợ tối đa bốn bản nâng cấp hệ điều hành lớn cho máy, nên phiên bản dựa trên Android 17 là thay đổi toàn diện cuối cùng thiết bị nhận được.

Trước đó, máy đã lên One UI 8.5 vào tháng 6. Ngay sau đó, Samsung tiến hành thử nghiệm nội bộ nền tảng mới nhằm đảm bảo độ ổn định trước khi phát hành chính thức.

Những thay đổi người dùng sẽ thấy trên One UI 9

Theo nguồn tin, One UI 9 tập trung vào cá nhân hóa và bảo vệ quyền riêng tư. Các nâng cấp cốt lõi gồm:

One UI 9 mang đến nhiều thay đổi thú vị cho Galaxy A24

Tùy chỉnh Quick Panel: bảng điều khiển nhanh được thiết kế lại, cho phép sắp xếp các công cụ linh hoạt hơn.

Quản lý bảo hành: bổ sung mục Bảo hành và chăm sóc trực tiếp trong phần Cài đặt.

Bảo mật vị trí: tích hợp chỉ báo quyền riêng tư về vị trí, giúp kiểm soát dữ liệu cá nhân chặt chẽ hơn.

Tối ưu ứng dụng: cải thiện độ mượt cho Samsung DeX, Samsung Health, Samsung Notes và các tính năng hỗ trợ tiếp cận.

Lộ trình của One UI 9 trên các dòng máy Samsung

Giao diện này lần đầu xuất hiện trên các thiết bị gập cao cấp gồm Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra và Flip8 vào tháng 7. Sau đó, Samsung tiếp tục triển khai cho dòng Galaxy S26 series vào tháng 9 và gần đây là Galaxy A34.

Như vậy, One UI 9 đã đi từ máy gập cao cấp, qua dòng flagship, rồi đến các mẫu tầm trung như Galaxy A34 và Galaxy A24.

Khi nào người dùng ngoài Hàn Quốc nhận được bản cập nhật?

Hiện One UI 9 cho Galaxy A24 mới khả dụng tại Hàn Quốc. Lộ trình phân phối dự kiến sẽ sớm mở rộng sang các quốc gia khác, nhưng nguồn tin chưa công bố thời điểm cụ thể.

Người dùng có thể chủ động kiểm tra bằng cách vào Cài đặt và chọn Cập nhật phần mềm.

Nhìn chung, bản cập nhật này hoàn tất vòng đời nâng cấp hệ điều hành của Galaxy A24. Máy được đưa lên giao diện mới hơn, đồng thời có thêm các tùy chọn về quyền riêng tư và tùy biến.