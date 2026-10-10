Gala Thanh niên sống đẹp năm 2026: Vinh danh những câu chuyện tử tế lan tỏa cộng đồng

Đây là sự kiện trọng tâm nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ( Hội LHTN) nhằm vinh danh 15 cá nhân tiêu biểu có nhiều cống hiến xuất sắc cho xã hội.

Toàn cảnh buổi lễ trao giải.

Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các Đoàn thể Trung ương; đồng chí Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam... cùng 15 gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2026.

Thanh niên sống đẹp: biểu tượng cho lý tưởng, khát vọng cống hiến và tinh thần vì cộng đồng

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, là tổ chức xã hội rộng rãi, có vai trò đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam đã tăng cường tổ chức các chương trình, hoạt động phong trào, các đợt sinh hoạt chính trị nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý thức, hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước của thanh niên Việt Nam. Nhiều chương trình, giải thưởng thiết thực, ý nghĩa được tổ chức thường xuyên, sâu rộng nhằm lan tỏa những giá trị, động lực sống tốt đẹp, sống có ích, sống trách nhiệm, sống sẻ chia trong thanh niên

Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy cũng cho biết, ra đời từ năm 2017, Hành trình và Trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" là phần thưởng cao quý của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu - những người có hành động, nghĩa cử nhân ái, mang tinh thần tương thân tương ái, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội.

Giải thưởng ra đời trong bối cảnh phong trào thanh niên Việt Nam không ngừng phát triển, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào "Người tốt, việc tốt" và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". "Thanh niên sống đẹp" không chỉ là danh hiệu ghi nhận thành tích cá nhân, mà còn là biểu tượng cho lý tưởng sống đẹp, khát vọng cống hiến và tinh thần vì cộng đồng của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Những gương mặt thanh niên được vinh danh đã góp phần lan tỏa nếp sống đẹp, tinh thần dấn thân vì người khác.

Sau 10 năm, Giải thưởng đã tuyên dương 227 thanh niên tiêu biểu, từ Trưởng bản Mùa A Thi kịp thời sơ tán 21 hộ dân khỏi vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở, đến những gương mặt quen thuộc như Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Top 6 Miss World 2026) hay ca sĩ Hòa Minzy…

Năm 2026, trong khuôn khổ chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Công ty TCP Việt Nam triển khai hành trình và trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”. Ban Tổ chức nhận được 129 hồ sơ đề cử từ 30 Hội LHTN tỉnh, thành phố và 6 đơn vị báo chí, Đoàn trực thuộc, tổ chức thành viên. Trong đó, có 08 cá nhân dưới 18 tuổi, 1 cá nhân trên 40 tuổi, 23 cá nhân là người dân tộc thiểu số (Mường, Thái, Mông, Tày, Dao, Khơ Mú) và 6 cá nhân có tôn giáo. Các đề cử trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ học tập, lao động sản xuất, quốc phòng an ninh đến văn hóa nghệ thuật, y tế, thể thao, tình nguyện và phát triển cộng đồng. "Những con số ấy cho thấy tinh thần sống đẹp đang hiện diện ở mọi lứa tuổi, vùng miền, dân tộc và tôn giáo. Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 15 gương tiêu biểu nhất để trao giải thưởng năm nay" - đồng chí Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Những câu chuyện truyền cảm hứng từ cơ sở

Điều đáng quý ở 15 gương mặt được tuyên dương năm nay là phía sau mỗi tấm bằng khen không chỉ thành tích, mà là những câu chuyện cảm động về sự lựa chọn, lựa chọn dấn thân thay vì đứng ngoài, lựa chọn trách nhiệm thay vì thờ ơ.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn trao giải cho các thanh niên sống đẹp.

Đó là cô giáo Hoàng Thị Hiền (Nghệ An) với hành động dũng cảm, nhanh trí cứu một em nhỏ hai tuổi thoát khỏi tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Đó là chiến sĩ Phạm Thế Quang, người trực tiếp tham gia đội cứu nạn, cứu hộ quốc tế tại thảm họa động đất ở Myanmar và Venezuela, góp phần lan tỏa hình ảnh người lính cứu hộ Việt Nam trách nhiệm và nhân văn.

Trong lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự và an sinh xã hội, giải thưởng vinh danh anh Cà Văn Minh (cán bộ Công an tỉnh Điện Biên), người sáng lập mô hình 'Nuôi em Công an' chăm lo trực tiếp cho 25 học sinh hoàn cảnh đặc biệt (trong đó có 12 em mồ côi). Tại vùng phên dậu của Tổ quốc, "thầy giáo mang quân hàm xanh" Nguyễn Duy Khánh (Bộ đội Biên phòng Lai Châu) đã trực tiếp hướng dẫn hơn 5.000 người dân vùng cao sử dụng thiết bị thông minh, định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến, góp phần xóa nhòa khoảng cách số.

Đặc biệt, giải thưởng năm nay cũng vinh danh những tấm gương thanh niên khuyết tật đã vươn lên mạnh mẽ. Tiêu biểu như anh Nguyễn Khắc Cường, người khuyết tật vận động đã có hơn 20 năm gắn bó với các hoạt động cộng đồng và xây dựng lớp giáo dục đặc biệt cho trẻ rối loạn phát triển, hay anh Đinh Viết Tường, vượt lên nghịch cảnh để theo đuổi nghệ thuật, truyền cảm hứng sống tích cực cho hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội.

Các đại biểu cùng các thanh niên sống đẹp chụp hình lưu niệm.

Tại Gala, Ban Tổ chức đã trao tặng Bằng khen, Giấy chứng nhận, biểu trưng giải thưởng cùng phần thưởng trị giá 10 triệu đồng do TCP Việt Nam trao tặng cho mỗi cá nhân. Những câu chuyện được lan tỏa từ Gala "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 một lần nữa khẳng định, khi mỗi người trẻ cố gắng làm tốt công việc của mình, sống tử tế và trách nhiệm hơn, những điều nhỏ bé ấy sẽ hội tụ thành sức mạnh lớn lao, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới phát triển toàn diện, đóng góp đắc lực vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.