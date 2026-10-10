Gala 'Thanh niên sống đẹp' 2026: Lan tỏa những câu chuyện tử tế

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát biểu tại gala và trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. (Ảnh: Đăng Hải)

Chiều 10/10, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với TCP Việt Nam tổ chức gala và trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Tại chương trình, 15 thanh niên tiêu biểu đã được tuyên dương vì những hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể Trung ương; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ươg Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Gala và trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. (Ảnh: Đăng Hải)

Sống đẹp từ những điều giản dị

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho rằng, những cá nhân được tuyên dương đến từ nhiều lĩnh vực làm nên một bức tranh rất đẹp về thanh niên Việt Nam hôm nay.

“Các bạn có thể không phải lúc nào cũng làm những điều lớn lao, nhưng khi mỗi người trẻ đều cố gắng làm tốt công việc của mình, sống tử tế hơn, trách nhiệm hơn một chút, dấn thân hơn một chút và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể thì những điều nhỏ bé ấy sẽ tạo thành sức mạnh lớn lao của thanh niên và của cả xã hội”, anh Quy nói.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy cho hay, sống đẹp không phải là điều gì xa vời. “Sống đẹp trước hết là biết mình đang sống vì điều gì; biết đặt trách nhiệm bên cạnh quyền lợi, đặt lợi ích chung bên cạnh lợi ích của bản thân; biết sẻ chia khi người khác cần giúp đỡ; biết dấn thân khi cộng đồng cần mình; biết vượt qua giới hạn của chính mình và không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành một người tốt hơn, có ích hơn”, anh Quy nhấn mạnh.

Theo anh Quy, sống đẹp sẽ làm giá trị của mỗi người trở nên lớn hơn. Anh Nguyễn Kim Quy bày tỏ: “Cống hiến không lấy đi của tuổi trẻ, mà làm cho tuổi trẻ trở nên có ý nghĩa. Và khi một người trẻ biết sống vì người khác, họ không chỉ thay đổi cuộc sống của một người, một gia đình hay một cộng đồng, mà còn góp phần tạo nên diện mạo của cả một thế hệ”.

Bí thư Trung ương Đoàn mong rằng, từ những tấm gương hôm nay, sẽ có thêm thật nhiều bạn trẻ lựa chọn cho mình một cách sống đẹp; để cùng nhau khắc họa hình ảnh lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; có đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, vì cộng đồng; trách nhiệm, dấn thân, tình nguyện; có năng lực, bản lĩnh hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp; trở thành những công dân tốt, những người có ích cho gia đình, cộng đồng và đất nước.

Chúc mừng 15 gương thanh niên tiêu biểu được tuyên dương, anh Nguyễn Kim Quy bày tỏ, phía sau mỗi phần thưởng không chỉ là thành tích, mà còn là những lựa chọn đầy trách nhiệm: Dấn thân thay vì đứng ngoài, chia sẻ thay vì chỉ nghĩ cho mình, vượt lên nghịch cảnh thay vì đầu hàng số phận.

Anh Nguyễn Kim Quy khẳng định, trong giai đoạn phát triển mới, thanh niên cần có tri thức, kỹ năng, bản lĩnh, chủ động làm chủ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, sáng tạo trong lao động và hội nhập quốc tế; đồng thời nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và đất nước.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Kim Quy kêu gọi mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, tình nguyện, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, lan tỏa những giá trị tốt đẹp bằng chính hành động thiết thực mỗi ngày.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng và Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết trao giải thưởng các gương mặt. (Ảnh: Đăng Hải)

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao giải thưởng cho các gương mặt. (Ảnh: Đăng Hải)

Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Lê Hải Long và Giám đốc Truyền thông đối ngoại và Phát triển bền vững TCP Việt Nam Phan Thị Phương Nhung trao giải thưởng cho các thanh niên sống đẹp. (Ảnh: Đăng Hải)

Các gương mặt thanh niên được trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” 2026. (Ảnh: Đăng Hải)

Tin vào giá trị bản thân

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Tại Gala, Ban Tổ chức đã trao tặng Bằng khen, Giấy chứng nhận, biểu trưng giải thưởng cùng phần thưởng trị giá 10 triệu đồng do TCP Việt Nam trao tặng cho mỗi cá nhân. Những câu chuyện được lan tỏa từ Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 một lần nữa khẳng định, khi mỗi người trẻ cố gắng làm tốt công việc của mình, sống tử tế và trách nhiệm hơn, những điều nhỏ bé ấy sẽ hội tụ thành sức mạnh lớn lao, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới phát triển toàn diện, đóng góp đắc lực vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thanh niên sống đẹp là giải thưởng cao quý của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tôn vinh những thanh niên có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn. Sau 10 năm, Giải thưởng đã tuyên dương 227 thanh niên tiêu biểu.

Năm 2026, giải thưởng nhận được 129 hồ sơ đề cử, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ học tập, lao động sản xuất, quốc phòng an ninh đến văn hóa nghệ thuật, y tế, thể thao, tình nguyện và phát triển cộng đồng. Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 15 gương tiêu biểu nhất để trao giải thưởng năm nay.