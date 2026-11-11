Gala Sao Mai 2026 tổ chức tại Quảng trường biển Sầm Sơn

Lần đầu được tổ chức tại Thanh Hóa, Gala Sao Mai 2026 đưa những giọng hát quen thuộc trên truyền hình đến gần công chúng trong không gian biểu diễn ngoài trời. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, lên sóng trực tiếp lúc 21h ngày 15/11 trên VTV3 và nền tảng VTVgo.

Nhiều ngôi sao nổi tiếng góp mặt cùng các thí sinh trong đêm Gala.

Với người yêu nhạc, đây là cơ hội thưởng thức nhiều giọng ca yêu thích trong cùng một đêm diễn.

Hồ Quỳnh Hương ghi dấu bằng giọng hát nội lực và cách xử lý giàu cảm xúc. Anh Thơ lại có thế mạnh ở chất giọng trữ tình, đằm thắm, gắn với những ca khúc mang âm hưởng dân gian. Sự góp mặt của nữ ca sĩ quê Thanh Hóa còn đem đến nét gần gũi cho đêm nhạc trên chính mảnh đất chị sinh ra.

Hoàng Hải, Dương Hoàng Yến và Lâm Bảo Ngọc thu hút người nghe bởi kỹ thuật thanh nhạc và khả năng chinh phục các quãng cao. Chất rock của Phạm Anh Khoa tạo thêm nét khác biệt cho dàn khách mời. Sự đa dạng ấy mở ra nhiều mong đợi về cách lựa chọn ca khúc và những màn hòa giọng tại Gala.

11 thí sinh Sao Mai có mặt tại Gala

Đoàn Thúy Trang và Lê Việt Anh gợi nhắc một mùa Sao Mai đáng nhớ: năm 2011, cả hai lần lượt giành giải Nhất và giải Nhì phong cách nhạc nhẹ. Sau cuộc thi, Đoàn Thúy Trang được đông đảo khán giả biết đến với “Tình yêu màu nắng”, còn Lê Việt Anh theo đuổi hành trình riêng với những ca khúc trữ tình và các dự án cá nhân. Ngày trở lại sân khấu mang tên Sao Mai vì thế cũng có ý nghĩa với những người đã dõi theo họ từ buổi đầu.

Nguyễn Ngọc Anh được yêu mến ở lối hát trữ tình, giàu cảm xúc. Huyền Trang và Quách Mai Thy lại gắn bó với dòng nhạc dân gian, từng bước tìm cách làm mới chất liệu truyền thống. Những cá tính ấy góp phần tạo nên một danh sách khách mời đa dạng về phong cách.

Cùng biểu diễn với dàn sao là các thí sinh xuất sắc nhất Sao Mai 2026. Sau sáu đêm liveshow, những gương mặt của mùa giải năm nay có thêm dịp giới thiệu giọng hát và cá tính nghệ thuật trước công chúng tại Sầm Sơn.

Các tiết mục kết hợp giữa thí sinh và nghệ sĩ khách mời là phần đáng chờ đợi. Kinh nghiệm của nghệ sĩ đi trước cùng cách tiếp cận của thế hệ trẻ tạo nên sức hấp dẫn cho những màn chung sân khấu.

Gala Sao Mai được tổ chức tại quảng trường biển Sầm Sơn

Với người đã theo dõi cuộc thi qua màn ảnh, Gala là dịp nghe trực tiếp giọng ca mình yêu thích, cảm nhận rõ hơn từng sắc thái biểu diễn và sự hưởng ứng từ khán đài. Còn với các thí sinh, đêm nhạc mở thêm cơ hội được công chúng đón nhận bằng chính tiết mục của mình.

Diễn ra vào tối Chủ nhật, Gala tạo một điểm hẹn để du khách dành cuối tuần cho Sầm Sơn. Theo kế hoạch, từ ngày 13 - 15/11, tại Quảng trường biển có các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, văn hóa và du lịch địa phương. Carnival đường phố Sầm Sơn cũng được giới thiệu trong lịch hoạt động cùng dịp, bổ sung trải nghiệm cho người dân và du khách...