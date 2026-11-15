Gala Sao Mai 2026 tại Sầm Sơn: Đêm khai mạc bùng nổ cảm xúc

Hòa chung trong không khí sôi động của chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng, tối ngày 15/11/2026, tại Quảng trường biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đêm Gala Sao Mai 2026 đã chính thức khai mạc trong sự chờ đón và cổ vũ nhiệt tình của hàng vạn khán giả cùng du khách thập phương. Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi các chương trình kích cầu du lịch Thanh Hóa dịp cuối năm.

Buổi lễ khai mạc diễn ra trong không gian hoành tráng, hiện đại với hệ thống âm thanh, ánh sáng chuẩn quốc tế kết hợp cùng sân khấu ngoài trời hướng biển đầy thơ mộng.

Ngay từ những phút giây đầu tiên, không khí tại quảng trường đã được đốt cháy bởi những giai điệu tươi vui của ca sĩ ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước và sức trẻ của thế hệ nghệ sĩ mới.

Màn trình diễn sắc phục các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nói riêng và Việt Nam nói chung tạo nên nét độc đáo cho đêm Gala

Tham dự chương trình có sự hiện diện của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm; Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc…cùng đông đảo bà nhân dân địa phương. Phát biểu khai mạc đêm Gala ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Việc đưa đêm Gala về với thành phố biển Sầm Sơn không chỉ là cơ hội để đưa âm nhạc đỉnh cao đến gần hơn với công chúng mọi miền, mà còn là dịp thiết thực để quảng bá hình ảnh một vùng đất xứ Thanh năng động, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và đầy tiềm năng phát triển du lịch.

Điểm nhấn làm nên sức hút của đêm khai mạc chính là sự hội tụ của các gương mặt xuất sắc nhất Sao Mai 2026. Sau chặng đường 6 đêm liveshow đầy cạnh tranh, các thí sinh trẻ có cơ hội khẳng định bản lĩnh trước hàng nghìn khán giả tại Quảng trường biển

Trên sân khấu hoành tráng bên bờ biển Sầm Sơn, một thí sinh nữ trong trang phục dạ hội lộng lẫy đã có phần trình diễn đầy cảm xúc, chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực và phong thái tự tin. Ánh đèn sân khấu rực rỡ cùng hiệu ứng hình ảnh trên màn hình LED lớn đã tạo nên một không gian âm nhạc bùng nổ, làm nền cho khoảnh khắc tỏa sáng của tài năng trẻ.

Sự giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ qua những màn hòa giọng độc đáo đã mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc vô cùng phong phú, từ lắng đọng, tự hào đến bùng nổ, trẻ trung. Ca sĩ Anh Thơ một ca sĩ bước ra từ Sao Mai điểm hẹn đã đem đến cho khán giả sư suy tư, trầm lắng.

Hòa chung không khí sôi động đó, chị Thanh, một khán giả đến từ Sầm Sơn, chia sẻ: "Đêm Gala đem lại cho tôi nhiều cảm xúc, một đêm diễn quy mô và mãn nhãn. Nghe các em trẻ hát giữa không gian lộng gió quê hương mà tôi thấy vô cùng tự hào".

Sự kiện thu hút hàng ngàn khán giả đến cổ vũ là người dân địa phương và du khách thập phương.

​Thành công rực rỡ của Gala Sao Mai 2026 tại Sầm Sơn không chỉ đem lại một bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn cho công chúng, mà còn tiếp thêm lửa tinh thần mạnh mẽ cho các thí sinh. Sự kiện một lần nữa khẳng định sức sống mãnh liệt và uy tín chuyên môn lâu bền của thương hiệu Sao Mai, đồng thời tô điểm thêm nét rực rỡ cho bức tranh du lịch xứ Thanh trong những ngày tháng 11 đầy ý nghĩa này.