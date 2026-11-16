Gala Sao Mai 2026 rực sáng bên biển Sầm Sơn, dàn sao Việt hội tụ

Tối 15.11, tại Quảng trường biển Sầm Sơn, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình nghệ thuật Gala Sao Mai 2026.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tham dự chương trình nghệ thuật Gala Sao Mai 2026

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV3, thu hút sự quan tâm của khán giả với sự góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai cùng 16 thí sinh tham gia vòng chung kết năm nay.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Thanh Hóa được lựa chọn tổ chức Gala Sao Mai.

Tỉnh mong muốn những giai điệu bên bờ biển Sầm Sơn sẽ góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật, giới thiệu hình ảnh vùng đất xứ Thanh giàu truyền thống, thân thiện và năng động đến công chúng cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng tặng hoa tri ân các nhà tài trợ chương trình

Đêm Gala được xây dựng thành 3 phần gồm “Năng lượng mới”, “Giao thoa” và “Hành trình tỏa sáng”, tạo nên dòng chảy âm nhạc xuyên suốt từ những màn trình diễn trẻ trung, sôi động đến các tiết mục giàu cảm xúc.

Mở đầu với chủ đề “Năng lượng mới”, 16 thí sinh Sao Mai 2026 mang đến những tiết mục giàu sức sống, thể hiện cá tính và khát vọng chinh phục sân khấu.

Sự xuất hiện của những ca sĩ thành danh như Hoàng Hải, Nguyễn Ngọc Anh, Anh Thơ, Thành Lê, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Dương Hoàng Yến, Hồ Quỳnh Hương... tạo nên cuộc hội ngộ đặc biệt giữa những giọng ca trưởng thành từ Sao Mai và các thế hệ thí sinh đang bước vào chặng đường quyết định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại chương trình

Không chỉ là những màn trình diễn riêng lẻ, sự kết nối giữa các nghệ sĩ còn mang đến không khí gần gũi, tiếp thêm động lực cho các thí sinh trước đêm thi quan trọng.

Ở phần “Giao thoa”, chương trình mở rộng không gian âm nhạc với sự kết hợp giữa dân gian, thính phòng và nhạc nhẹ. Những ca khúc như “Tình ta biển bạc đồng xanh”, “Neo đậu bến quê” gợi lên tình yêu quê hương, đất nước.

Đặc biệt, màn kết hợp “Ngồi tựa mạn thuyền - Đi cấy” tạo điểm nhấn khi kết nối dân ca Quan họ Bắc Ninh với dân ca Thanh Hóa, thể hiện sự giao lưu, hội tụ giữa các miền văn hóa.

Tiết mục nghệ thuật với sắc đỏ chủ đạo cùng hình ảnh kiến trúc, di sản Việt Nam tạo điểm nhấn trên sân khấu Gala Sao Mai 2026 tại Sầm Sơn

Một điểm nhấn khác của Gala là những hình ảnh về đất và người Thanh Hóa được đưa lên sân khấu thông qua các phóng sự giới thiệu di sản, cảnh quan và bản sắc địa phương.

Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, Khu di tích lịch sử Lam Kinh, vẻ đẹp thiên nhiên Pù Luông cùng tiềm năng du lịch biển, ẩm thực xứ Thanh được giới thiệu đến khán giả.

Hình ảnh các thí sinh trải nghiệm tại những địa danh tiêu biểu góp phần đưa văn hóa, du lịch Thanh Hóa đến gần hơn với công chúng, tạo sự kết nối giữa âm nhạc và những giá trị đặc trưng của vùng đất.

Tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, góp phần tạo nên không khí sôi động tại Gala Sao Mai 2026

Khép lại chương trình là phần “Hành trình tỏa sáng” với những màn trình diễn sôi động, giàu cảm xúc của các nghệ sĩ và thí sinh.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương mang đến hai ca khúc “Có nhau trọn đời” và “Hoang mang”, tạo điểm nhấn cảm xúc trong đêm Gala. Những màn trình diễn của các nghệ sĩ thành danh không chỉ làm nóng sân khấu mà còn góp phần truyền cảm hứng cho các giọng ca trẻ trước vòng thi quyết định.

Tiết mục “Việt Nam tinh hoa” do tốp thí sinh Sao Mai 2026 cùng vũ đoàn và nhóm người đẹp trình diễn trong bộ sưu tập áo dài khép lại đêm nhạc, để lại dấu ấn về sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và hình ảnh văn hóa Việt Nam.

Đông đảo người dân và du khách tập trung tại Quảng trường biển Sầm Sơn, thưởng thức chương trình Gala Sao Mai 2026

Với sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ, Gala Sao Mai 2026 không chỉ là chương trình nghệ thuật trước thềm chung kết mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Thanh Hóa trên sóng truyền hình quốc gia.

Đêm chung kết và trao giải Sao Mai 2026 dự kiến diễn ra ngày 22.11.2026, tiếp tục là cuộc tranh tài được chờ đợi của 16 giọng ca trẻ trên hành trình khẳng định tài năng và chinh phục khán giả.