Gala Sao Mai 2026 quy tụ nghệ sĩ cả nước tại Sầm Sơn

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Thanh Hóa, Gala Sao Mai 2026 dự kiến diễn ra từ 21 giờ đến 22 giờ 30 ngày 15.11, với quy mô toàn quốc.

Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, Ban Văn nghệ (Đài Truyền hình Việt Nam) và Sở VHTTDL Thanh Hóa làm đầu mối triển khai. Số lượng đại biểu dự kiến khoảng 1.000 người.

Quảng trường Biển, phường Sầm Sơn, nơi dự kiến tổ chức Gala Sao Mai 2026

Gala được tổ chức nhằm tạo không gian giao lưu giữa các thế hệ nghệ sĩ và thí sinh Sao Mai, tôn vinh tài năng ca hát, lan tỏa giá trị âm nhạc Việt Nam, đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân và du khách.

Không chỉ là sự kiện biểu diễn nghệ thuật, chương trình còn được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh Thanh Hóa thông qua việc giới thiệu văn hóa, ẩm thực, nông sản đặc trưng và các sản phẩm OCOP.

Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 15.11 tại khu vực tổ chức chương trình.

Theo kế hoạch, ngày 10.11, ban tổ chức sẽ họp báo giới thiệu Gala, đồng thời hoàn thiện các điều kiện phục vụ và khu trưng bày sản phẩm.

Từ ngày 10 đến 14.11, sân khấu được lắp đặt, kiểm tra kỹ thuật, chạy thử và tổng duyệt trước khi chương trình chính thức diễn ra.

Việc tổ chức Gala Sao Mai 2026 tại Sầm Sơn được kỳ vọng bổ sung sản phẩm văn hóa, nghệ thuật cho địa phương, tăng sức hút đối với du khách và tạo thêm cơ hội kết nối giữa hoạt động truyền hình, biểu diễn nghệ thuật với quảng bá điểm đến du lịch Thanh Hóa.