Gala Sao Mai 2026 lần đầu tổ chức tại Thanh Hóa

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vừa có văn bản thống nhất chủ trương và đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc lựa chọn địa phương này đăng cai tổ chức Chương trình Gala Sao Mai 2026.

Gala Sao Mai 2026 nằm trong khuôn khổ Giải Sao Mai 2026, dự kiến được tổ chức vào 21h ngày 15/11/2026 tại Quảng trường Biển, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là lần đầu tiên Thanh Hóa được lựa chọn đăng cai chương trình Gala của sân chơi âm nhạc Sao Mai.

Quảng trường biển Sầm Sơn, nơi dự kiến sẽ diễn ra Gala Sao Mai 2026

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản đề nghị VTV và Ban Tổ chức Giải Sao Mai 2026 xem xét lựa chọn Thanh Hóa là địa phương đăng cai Gala Sao Mai 2026. Tỉnh đánh giá Sao Mai là cuộc thi âm nhạc có uy tín, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng âm nhạc, đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của công chúng.

Việc đăng cai Gala Sao Mai 2026 được Thanh Hóa kỳ vọng tạo thêm một sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô, qua đó quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan và tiềm năng du lịch của địa phương đến đông đảo khán giả trong nước và quốc tế.

Sao Mai là cuộc thi âm nhạc uy tín do VTV tổ chức. Ảnh tư liệu VTV

Sau khi khảo sát thực tế và làm việc với các đơn vị liên quan về điều kiện tổ chức, Đài THVN đã thống nhất chủ trương lựa chọn Thanh Hóa đăng cai. Ban Văn nghệ của Đài được giao làm đầu mối chính, phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh để xây dựng kế hoạch, thống nhất nội dung, quy mô, kinh phí cùng các phương án kỹ thuật, an ninh trật tự.

Gala dự kiến diễn ra tại Quảng trường Biển, một không gian sự kiện lớn ở Sầm Sơn, qua đó tạo điều kiện kết hợp hoạt động nghệ thuật với quảng bá du lịch biển của Thanh Hóa.

Các thí sinh dự thi Sao Mai 2026. Ảnh: VTV

Thông tin từ VTV cho biết, hành trình Sao Mai 2026 đã chính thức khởi động tuyển sinh trên toàn quốc. Thí sinh dự thi là công dân Việt Nam hoặc công dân gốc Việt mang quốc tịch nước ngoài, từ 18 đến 30 tuổi, có khả năng thanh nhạc, tư duy âm nhạc, khả năng xử lý tác phẩm và truyền tải cảm xúc.

Đáng chú ý, những thí sinh từng đạt giải chính thức tại các cuộc thi âm nhạc cấp tỉnh, cấp Trung ương hoặc các mùa Sao Mai trước đây, nếu đáp ứng độ tuổi quy định, sẽ được xem xét đặc cách vượt qua vòng sơ loại khu vực để vào thẳng vòng loại.

Ca sỹ Lê Anh Dũng quê Thanh Hóa từng đoạt giải Nhất Sao Mai 2007. Ảnh: FB nhân vật

Theo kế hoạch, các thí sinh vượt qua vòng loại dự kiến tham gia ghi hình và tranh tài từ tháng 9 đến tháng 11/2026. Gala Sao Mai 2026 tại Sầm Sơn sẽ là một trong những hoạt động đáng chú ý trong chặng cuối của mùa giải, đưa không gian của một sân chơi âm nhạc lâu năm đến với Thanh Hóa.

Thanh Hóa từng có nhiều ca sỹ được phát hiện và trưởng thành từ Liên hoan tiếng hát Truyền hình toàn quốc, sau này mang tên Sao Mai như: Trọng Tấn, Anh Thơ, Phương Linh, Lê Anh Dũng, Ngô Thanh Huyền, Hoàng Thủy, Linh Chi, Vân Anh, Trần Hữu Tuấn, My Lam…Trong đó Trọng Tấn, Lê Anh Dũng và Thanh Huyền từng đoạt ngôi vị cao nhất – Quán quân Sao Mai