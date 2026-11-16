Gala Sao Mai 2026 - Điểm hẹn của âm nhạc và sắc màu văn hóa xứ Thanh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng phát biểu chào mừng. Ảnh: TTXVN phát

Gala Sao Mai 2026 được dàn dựng công phu như một hành trình nghệ thuật đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc từ “Năng lượng mới” đến “Giao thoa” và “Hành trình tỏa sáng”. Trong đó, “Năng lượng mới” giới thiệu những giai điệu trẻ trung, hiện đại và những gương mặt mới của Sao Mai 2026; “Giao thoa” là sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ, giữa âm nhạc truyền thống và hơi thở đương đại; “Hành trình tỏa sáng” nơi những khát vọng đam mê và dấu ấn riêng tiếp tục được lan tỏa…

Gala Sao Mai 2026 được dàn dựng công phu như một hành trình nghệ thuật đưa khán giả đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc từ “Năng lượng mới” đến “Giao thoa” và “Hành trình tỏa sáng”. Ảnh: TTXVN phát

Điểm nhấn của Gala là sự trở lại của 11 ca sĩ từng ghi dấu ấn tại Sao Mai và Sao Mai điểm hẹn với những cái tên thành danh ở nhiều dòng nhạc khác nhau như Hồ Quỳnh Hương, Anh Thơ, Hoàng Hải, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Nguyễn Ngọc Anh… Cùng tham gia đêm Gala là toàn bộ 15 thí sinh lọt vào vòng Chung kết Sao Mai 2026 và một số thí sinh đã dừng bước ở các liveshow trước đó.

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Tiết mục "Nhớ mãi chuyến đi này" do các thí sinh Sao Mai 2026 Đỗ Hải Đăng, Jea Bin, Hoàng Hiệp, Bảo Anh, Hải Anh biểu diễn. Ảnh: TTXVN phát

Sau 6 đêm Liveshow của Sao Mai 2026, sự xuất hiện của các nghệ sĩ khách mời bên cạnh những thí sinh tài năng đang nhận được sự quan tâm, đón chờ của công chúng. Sân khấu ngoài trời tại Quảng trường biển Sầm Sơn cũng mang đến không gian biểu diễn và tương tác trực tiếp với khán giả. Với các thí sinh Sao Mai, sân khấu ngoài trời cũng là một thử thách khác biệt so với không gian trường quay quen thuộc.

Trải qua 29 năm hình thành và phát triển, Sao Mai chính là điểm khởi nguồn cho rất nhiều hành trình âm nhạc của nhiều tên tuổi nghệ sỹ và mỗi nghệ sỹ sau khi bước ra từ Sao Mai đều có những con đường âm nhạc của riêng mình. Sao Mai vẫn luôn là nơi các nghệ sỹ trở về để củng cố sợi dây kết nối, để trao truyền kinh nghiệm và đặc biệt để tiếp sức cho các tài năng trẻ kế cận. Đây sẽ là động lực để các thí sinh Sao Mai 2026 bước vào đêm chung kết và trao giải sắp tới.

Nữ ca sỹ Anh Thơ trưởng thành từ giải Sao Mai năm 1999 song ca cùng thí sinh Sao Mai 2026. Ảnh: TTXVN phát

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, đêm Gala còn lồng ghép câu chuyện quảng bá văn hóa - du lịch xứ Thanh thông qua hành trình trải nghiệm của các thí sinh tại các danh thắng nổi tiếng của Thanh Hóa như Thành nhà Hồ, Khu di tích lịch sử Lam Kinh, Khu du lịch cộng đồng Pù Luông, biển Sầm Sơn…

Lần đầu tiên được tổ chức tại Thanh Hóa, Gala Sao Mai 2026 còn mang ý nghĩa đưa một sự kiện âm nhạc truyền hình đến gần hơn với công chúng địa phương; đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, tiềm năng du lịch của Sầm Sơn, của Thanh Hóa đến gần hơn với du khách và khán giả trên cả nước./.