Gala Sao Mai 2026: Cuộc hội ngộ của các thế hệ ca sĩ Sao Mai

Sự trở lại của 11 ca sĩ khách mời, bên cạnh các thí sinh Sao Mai 2026, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa những nghệ sĩ đã có chỗ đứng trong đời sống âm nhạc và những gương mặt đang trên hành trình khẳng định mình.

Dàn nghệ sĩ hội ngộ ở Gala Sao Mai 2026.

Diễn ra lúc 21h00 ngày 15/11 tại Quảng trường biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), Gala Sao Mai 2026 do Đài Truyền hình Việt Nam và UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức, Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Chương trình kéo dài 120 phút, được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Điểm nhấn của Gala năm nay nằm ở sự hiện diện của những nghệ sĩ từng ghi dấu ấn tại Sao Mai và Sao Mai Điểm hẹn, nay trở lại sân khấu với những hành trình nghệ thuật riêng. 11 ca sĩ khách mời gồm Hồ Quỳnh Hương, Anh Thơ, Hoàng Hải, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Nguyễn Ngọc Anh, Đinh Thành Lê, Đoàn Thúy Trang, Lê Việt Anh và Quách Mai Thy.

Sự trở lại của các nghệ sĩ cũng mang ý nghĩa kết nối giữa những thế hệ từng bước ra từ cuộc thi. Nếu các ca sĩ đi trước đã có thời gian trải nghiệm, tích lũy và khẳng định bản thân, thì những thí sinh Sao Mai 2026 đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của hành trình làm nghề. Việc cùng xuất hiện trên một sân khấu tạo cơ hội để các thế hệ gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và nhìn thấy những hướng phát triển khác nhau sau cuộc thi.

Gala được xây dựng thành ba phần, lấy cảm hứng từ chủ đề các đêm thi Vòng Chung kết: "Năng lượng mới", "Giao thoa" và "Hành trình tỏa sáng". Nếu phần mở đầu giới thiệu sức trẻ và những gương mặt mới của Sao Mai 2026, thì phần tiếp theo tập trung vào sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ, các dòng nhạc. Phần cuối dành không gian cho những ca sĩ đã có hành trình hoạt động nghệ thuật và dấu ấn riêng sau Sao Mai.

Đáng chú ý, các tiết mục kết hợp giữa nghệ sĩ khách mời và thí sinh là một trong những nội dung được chờ đợi. Những màn song ca, hòa giọng giữa các ca sĩ cùng dòng nhạc không chỉ tạo nên sự đa dạng trong biểu diễn mà còn giúp thí sinh có cơ hội trải nghiệm cách xử lý tác phẩm, phối hợp và làm chủ sân khấu bên cạnh những giọng hát giàu kinh nghiệm.

Top 6 Sao Mai 2026.

Đặc biệt, phần "Giao thoa" dành không gian cho việc đưa chất liệu dân ca vào màu sắc âm nhạc điện tử, với sự tham gia của nhóm thí sinh dòng nhạc Dân gian Sao Mai 2026. Sự kết hợp này đặt âm nhạc truyền thống trong một hình thức thể hiện mới, đồng thời gợi mở khả năng tiếp cận công chúng trẻ mà không làm mất đi đặc trưng của chất liệu dân gian.

Bên cạnh 11 ca sĩ khách mời, toàn bộ 15 thí sinh Vòng Chung kết gồm Đỗ Hải Đăng, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Đỗ Khánh An, Mai Thu Hương, Nguyễn Mộc An, H'Vi Ktla, Bùi Nguyễn Bảo Anh, Đoàn Linh, Kim Jea Bin, Phạm Thùy Linh, Phạm Hải Anh, Bùi Thúy Nga, Lê Quốc Phú và Hoàng Văn Hiệp sẽ cùng góp mặt. Chương trình còn có sự trở lại của những thí sinh đã dừng bước ở các liveshow trước. Qua đó, Gala trở thành dịp để các gương mặt tham gia mùa giải cùng nhìn lại chặng đường đã qua, thay vì chỉ tập trung vào những người còn cơ hội tranh giải.

Sau nhiều mùa giải, điều làm nên dấu ấn của Sao Mai không chỉ là những danh hiệu được trao mà còn là hành trình của các ca sĩ sau khi rời cuộc thi. Có người tiếp tục theo đuổi dòng nhạc đã lựa chọn, có người mở rộng phong cách, thử nghiệm những hướng đi mới và từng bước tìm được công chúng riêng. Vì thế, cuộc hội ngộ tại Gala Sao Mai 2026 cũng là dịp nhìn lại những thành quả mà cuộc thi đã góp phần tạo dựng, đồng thời mở ra cơ hội để thế hệ nghệ sĩ tiếp nối gặp gỡ và học hỏi.