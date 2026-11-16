'Gala Sao Mai 2026': Các thế hệ nghệ sĩ hội ngộ trên sân khấu Sầm Sơn

“Gala Sao Mai 2026” do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, Ban Văn nghệ thực hiện. Đây là lần đầu tiên “Gala Sao Mai” được tổ chức trên sân khấu ngoài trời tại một địa phương. Không chỉ là dịp hội ngộ của những giọng ca từng trưởng thành từ cuộc thi, đêm nhạc còn tạo cơ hội để các thí sinh trẻ biểu diễn, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm từ những nghệ sĩ đi trước.

Màn trình diễn trẻ trung, sôi động tại 'Gala Sao Mai 2026'.

Khi các thế hệ Sao Mai cùng đứng trên sân khấu

Chương trình được chia thành ba phần gồm “Năng lượng mới”, “Giao thoa” và “Hành trình tỏa sáng”, lấy cảm hứng từ chủ đề các đêm thi thuộc Vòng Chung kết “Sao Mai 2026”.

Trong phần "Năng lượng mới", các thí sinh năm nay thể hiện những tiết mục với bản phối trẻ trung, sôi động. Phần "Giao thoa" mang đến sự kết hợp giữa những giọng ca thuộc các thế hệ Sao Mai, giữa âm nhạc thính phòng, dân gian và các yếu tố âm nhạc hiện đại.

Ở phần "Hành trình tỏa sáng", những ca sĩ đã khẳng định tên tuổi trong đời sống âm nhạc tiếp tục mang đến các tiết mục biểu diễn. Sự xuất hiện của nhiều thế hệ nghệ sĩ trên cùng sân khấu tạo nên điểm nhấn cho chương trình.

Đáng chú ý, các thí sinh của Vòng Chung kết không chỉ tham gia những tiết mục riêng mà còn có cơ hội hòa giọng cùng các ca sĩ đi trước. Những màn kết hợp này góp phần tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ trưởng thành từ Sao Mai.

Tiếp thêm động lực cho Top 6 trước đêm Chung kết

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, “Gala Sao Mai 2026” còn giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa, lịch sử và du lịch Thanh Hóa thông qua hành trình trải nghiệm của các thí sinh.

Những địa danh như Thành nhà Hồ, Khu di tích lịch sử Lam Kinh, Pù Luông và các làng biển xứ Thanh xuất hiện trong chương trình, góp phần đưa hình ảnh vùng đất đăng cai đến gần hơn với khán giả truyền hình.

Tiết mục biểu diễn đượclồng ghép những nét văn hóa đặc trưng của vùng miền.

Đêm nhạc khép lại với ca khúc Tinh hoa Việt Nam của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, thành viên Ban Giám khảo "Sao Mai 2026", do 16 thí sinh cùng vũ đoàn thể hiện.

Sự trở lại của những thí sinh đã dừng bước tại các đêm thi trước đó mang đến khoảnh khắc hội ngộ đáng nhớ. Dù kết quả thi đấu khác nhau, các giọng ca trẻ vẫn có dịp cùng đứng trên sân khấu, khép lại một chặng đường đồng hành tại "Sao Mai 2026".

Sau đêm Gala, Top 6 sẽ tiếp tục chuẩn bị cho đêm Chung kết và Trao giải. Đây là chặng thi cuối cùng, quyết định những danh hiệu của mùa giải năm nay.

Đêm Chung kết và Trao giải "Sao Mai 2026" diễn ra lúc 21h ngày 22/11, được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam. Cổng bình chọn Giải Khán giả bình chọn trên VTVgo tiếp tục mở đến ngày 22/11.