Gala Sao Mai 2026: Các thế hệ ca sĩ hội ngộ

Lần đầu tiên được tổ chức ngoài trường quay, Gala Sao Mai 2026 đưa sân khấu âm nhạc đến Quảng trường biển Sầm Sơn, Thanh Hóa. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam và UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức, Ban Văn nghệ thực hiện, kéo dài 120 phút và được truyền hình trực tiếp trên VTV3 cùng các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Đêm nhạc có sự tham gia của nhiều ca sĩ từng trưởng thành từ Sao Mai và Sao Mai Điểm hẹn như Hồ Quỳnh Hương, Anh Thơ, Hoàng Hải, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Nguyễn Ngọc Anh, Đinh Thành Lê, Đoàn Thúy Trang, Lê Việt Anh và Quách Mai Thy. Cùng với đó là 16 thí sinh của vòng chung kết Sao Mai 2026.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương

Những màn kết hợp giữa các thế hệ ca sĩ

Chương trình được chia thành ba phần, lấy cảm hứng từ chủ đề các đêm thi vòng chung kết. Phần đầu mang tên “Năng lượng mới”, dành cho các thí sinh mùa giải năm nay với những bản phối trẻ trung, sôi động. “Giao thoa” là không gian kết nối giữa nghệ sĩ thành danh và những giọng ca trẻ, giữa các dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ. Phần cuối “Hành trình tỏa sáng” dành cho các ca sĩ đã khẳng định tên tuổi.

Mở màn đêm diễn, Đoàn Thúy Trang, Lê Việt Anh cùng tốp thí sinh thể hiện ca khúc “Lời trái tim Việt Nam”. Tiếp đó, các thí sinh Kim Jae Bin, Hoàng Văn Hiệp và Đỗ Hải Đăng kết hợp trong “Bài ca tình yêu”; Phạm Hải Anh và Bùi Nguyễn Bảo Anh trình diễn “Say sóng”. Năm giọng ca trẻ cùng hòa giọng trong “Nhớ mãi chuyến đi này”.

Ca sĩ Hoàng Hải

Ở phần kết hợp giữa các thế hệ, thí sinh Lê Quốc Phú song ca với ca sĩ Anh Thơ qua ca khúc “Tình ta biển bạc đồng xanh”. Thúy Nga kết hợp cùng Thành Lê trong “Neo đậu bến quê”. Trong khi đó, Quách Mai Thy, Đoàn Linh và Phạm Thùy Linh mang đến liên khúc “Ngồi tựa mạn thuyền” và “Đi cấy”, kết hợp chất liệu dân ca Quan họ Bắc Ninh và dân ca Thanh Hóa.

Màu sắc âm nhạc của chương trình tiếp tục được mở rộng với tiết mục “Cảm hứng mặt trời hồng” do Nguyễn Xuân Dũng, Phạm Hải Anh, Đỗ Hải Đăng, H'Vi Ktla và Bùi Nguyễn Bảo Anh thể hiện. Ca sĩ Phạm Anh Khoa kết hợp cùng H'Vi Ktla trong ca khúc rock “Dân tôi ca”, tạo điểm nhấn khác biệt giữa những tiết mục mang âm hưởng dân gian, trữ tình.

Sự trở lại của các nghệ sĩ từng tham gia Sao Mai cũng là một phần đáng chú ý. Nguyễn Ngọc Anh, người giành giải Nhì phong cách Nhạc nhẹ Sao Mai 2005, bày tỏ niềm vui khi được trở lại sân khấu gắn với những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp. Với cô, đây cũng là dịp để gặp gỡ, cổ vũ các thí sinh trẻ.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến

Lâm Bảo Ngọc, Á quân phong cách Nhạc nhẹ Sao Mai 2017, cho biết cô vẫn có cảm giác hồi hộp như thời điểm tham gia cuộc thi cách đây 9 năm. Tại Gala, nữ ca sĩ trình diễn bản mashup gồm các ca khúc “Ngày chưa giông bão”, “Trái tim vỡ tan cũng không sao”, “Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác” và “Ái kỷ”, đánh dấu chặng đường 9 năm hoạt động nghệ thuật.

Hoàng Hải cũng mang đến hai ca khúc “Nơi pháo hoa rực rỡ” và “Hoàng hôn tháng Tám”. Chia sẻ về lần trở lại này, nam ca sĩ cho biết cảm giác đứng trên sân khấu Sao Mai khiến anh như được sống lại tuổi đôi mươi. Hơn 20 năm trước, anh từng ở vị trí của những thí sinh đang tham gia vòng chung kết năm nay.

Bên cạnh đó, Dương Hoàng Yến trình diễn “Cầu vồng lấp lánh” và kết hợp trong tiết mục “Uptown Funk - Bước đến bên em”. Hồ Quỳnh Hương thể hiện hai ca khúc “Có nhau trọn đời” và “Hoang mang”.

Kết nối âm nhạc với văn hóa xứ Thanh

Không chỉ tập trung vào các tiết mục biểu diễn, Gala Sao Mai 2026 còn đưa hình ảnh Thanh Hóa đến với khán giả truyền hình thông qua hành trình trải nghiệm của các thí sinh. Những địa danh như Thành nhà Hồ, Khu di tích lịch sử Lam Kinh, vùng cao Pù Luông và các làng biển xứ Thanh được giới thiệu trong chương trình.

Việc tổ chức Gala tại Sầm Sơn cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi Thanh Hóa là quê hương của nhiều nghệ sĩ từng trưởng thành từ Sao Mai. Sân khấu ngoài trời tạo điều kiện để chương trình đến gần hơn với khán giả địa phương, đồng thời kết nối hoạt động âm nhạc với quảng bá văn hóa, du lịch.

Dàn thí sinh Sao Mai 2026 hoà giọng.

Đêm diễn khép lại với ca khúc “Việt Nam tinh hoa” của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, do 16 thí sinh biểu diễn cùng vũ đoàn. Tiết mục có sự tham gia của cả những thí sinh đã dừng bước ở các liveshow trước, tạo nên màn hội tụ của các gương mặt tham gia mùa giải năm nay.

Năm 2027, Sao Mai sẽ đánh dấu chặng đường 30 năm. Gala tại Sầm Sơn vì vậy cũng là dịp để các nghệ sĩ từng trưởng thành từ cuộc thi gặp lại nhau, đồng thời tiếp thêm kinh nghiệm và động lực cho thế hệ thí sinh mới.

Sau đêm Gala, Top 6 tiếp tục chuẩn bị cho Chung kết và Trao giải Sao Mai 2026, dự kiến diễn ra lúc 21h ngày 22/11, truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam. Cổng bình chọn Giải Khán giả bình chọn trên VTVgo mở đến hết ngày 22/11.