Tôn vinh những con người làm nên sức mạnh Việt Nam

Với thông điệp “Khi mỗi người là một ngôi sao, sẽ có trăm triệu ngôi sao hội tụ, tỏa sáng ngôi sao Tổ quốc”, chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Gala Rạng rỡ Việt Nam là đêm hội tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, lan tỏa tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.

Qua đó, chương trình khơi dậy khát vọng cống hiến, củng cố niềm tin vào sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Được thực hiện bởi Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình là điểm hội tụ của những câu chuyện truyền cảm hứng đã được kể lại trong suốt một năm qua, đồng thời khép lại chặng đường đầu tiên của dự án truyền cảm hứng quy mô quốc gia do VTV khởi xướng.

Sau một năm đồng hành cùng khán giả truyền hình cả nước trong khung giờ sau bản tin Thời sự 19h trên VTV1, với 365 câu chuyện về những con người bình dị mà phi thường, Gala Rạng rỡ Việt Nam 2026 mang ý nghĩa đặc biệt.

Đó là dịp nhìn lại những giá trị tốt đẹp đang được bồi đắp trong đời sống xã hội, tôn vinh những con người âm thầm đóng góp cho cộng đồng, đồng thời khẳng định một quan niệm giàu tính nhân văn: Mỗi người dân, bằng năng lực, trách nhiệm và những việc làm thiết thực của mình, đều có thể góp phần làm nên diện mạo và sức mạnh của đất nước.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, nhà báo Kiều Trinh (Ban Thời sự, Đài THVN), Tổng đạo diễn Gala Rạng rỡ Việt Nam cho biết, đây không đơn thuần là một đêm gala tổng kết, mà đánh dấu sự khởi xướng của VTV trong việc đề xuất một dự án truyền cảm hứng quốc gia, đồng hành với mục tiêu phát triển đất nước.

Mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thịnh vượng và hạnh phúc đòi hỏi sự nỗ lực của toàn xã hội. Bên cạnh sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, sức mạnh nội sinh của quốc gia được tạo nên từ chính ý chí, năng lực và tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân.

Một công nhân tận tụy với công việc, người nông dân bền bỉ sáng tạo trên đồng ruộng, người lao công lặng thầm giữ gìn môi trường đô thị, bác sĩ tận tâm cứu chữa người bệnh hay cô gái nơi bản làng xa xôi kiên trì theo đuổi những ước mơ tốt đẹp...

Mỗi người có một công việc, một hoàn cảnh và một cách đóng góp riêng, nhưng đều có thể trở thành những ngôi sao trong lĩnh vực của mình. Khi những giá trị cá nhân được kết nối bằng tình yêu quê hương, trách nhiệm cộng đồng và khát vọng chung, sức mạnh của dân tộc sẽ được nhân lên.

Nhà báo Kiều Trinh ví dự án như một hình thức “dân vận” ở mức cao hơn, nơi hàng trăm triệu trái tim cùng chung nhịp đập, cùng hướng tới những mục tiêu lớn lao và tạo nên sức mạnh để thực hiện những việc khó.

Ý nghĩa của thông điệp ấy vượt ra ngoài phạm vi một chương trình truyền hình. Đó là lời khẳng định rằng sự phát triển của đất nước cần được nuôi dưỡng bằng niềm tin, tinh thần chủ động và sự tham gia của mỗi người dân; mỗi hành động tích cực, dù nhỏ bé, đều có thể tạo nên những thay đổi có ý nghĩa cho cộng đồng.

Điểm nhấn của Gala Rạng rỡ Việt Nam là hệ thống nhân vật được xây dựng theo bốn tuyến nội dung, phản ánh những phẩm chất và khát vọng đang hiện diện trong đời sống đất nước hôm nay.

Từ khoảng 365 câu chuyện đã phát sóng, Ban tổ chức lựa chọn khoảng 30 nhân vật tiêu biểu trên khắp mọi miền Tổ quốc để hội tụ tại Hà Nội, cùng được tôn vinh trong bốn chủ đề: Việt Nam bản lĩnh, Việt Nam nhân văn, nghĩa tình, Khát vọng cống hiến và Việt Nam vươn mình.

Mỗi chủ đề mở ra một lát cắt về con người Việt Nam. Đó là bản lĩnh vượt qua nghịch cảnh, chiến thắng những giới hạn của bản thân; là lòng nhân ái, sự sẻ chia, tinh thần tri ân và trách nhiệm với cộng đồng; là khát vọng lao động, sáng tạo, cống hiến của những người công nhân, trí thức và người lao động.

Đồng thời, đó cũng là tinh thần hội nhập, ý chí khẳng định bản lĩnh và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Sự đa dạng về nghề nghiệp, hoàn cảnh và câu chuyện cuộc đời của các nhân vật tạo nên bức tranh nhiều chiều về xã hội Việt Nam đương đại. Họ có thể không phải những gương mặt nổi tiếng, cũng không đứng ở những vị trí đặc biệt, nhưng bằng lựa chọn sống có trách nhiệm, bằng nghị lực và những đóng góp cụ thể, họ đã tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.

Việc đặt những con người ấy vào trung tâm của một chương trình nghệ thuật chính luận mang ý nghĩa sâu sắc.

Bởi sự phát triển của một quốc gia không chỉ được nhận diện qua những thành tựu kinh tế, những công trình hay các chỉ số tăng trưởng, mà còn được phản chiếu qua phẩm chất con người, qua lòng nhân ái, tinh thần lao động, ý thức cộng đồng và khát vọng vươn lên.

Tôn vinh những con người bình dị cũng chính là khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nghệ thuật trở thành ngôn ngữ của cảm xúc và niềm tin

Để chuyển tải những thông điệp có chiều sâu xã hội và tư tưởng bằng ngôn ngữ truyền hình giàu cảm xúc, Gala Rạng rỡ Việt Nam 2026 được dàn dựng theo hình thức nghệ thuật tổng hợp, với thời lượng 100 phút truyền hình trực tiếp tại trường quay S1.

Chương trình được đầu tư công phu trong bốn tháng, chủ động vượt khỏi khuôn mẫu của một chương trình chính luận thông thường, tạo nên không gian biểu đạt giàu tính nghệ thuật và sức lan tỏa.

Kịch bản lấy cảm hứng từ ba hình tượng biểu trưng: đôi bàn chân vững chãi, đôi bàn tay sẻ chia, đoàn kết và trái tim nóng ấm khát vọng. Ba hình tượng gắn kết thành một chỉnh thể giàu ý nghĩa, gợi nhắc về nền tảng của mỗi con người, sức mạnh cộng đồng và động lực tinh thần thúc đẩy đất nước tiến về phía trước.

Âm nhạc, múa, xiếc, điện ảnh, phóng sự nghệ thuật và công nghệ visual mapping được kết hợp trong một cấu trúc sân khấu thống nhất.

Sự giao thoa giữa các loại hình nghệ thuật tạo điều kiện để những câu chuyện đời thực được chuyển tải bằng hình ảnh, âm thanh và cảm xúc, giúp nhân vật được tôn vinh hiện lên gần gũi, chân thực, giàu sức lay động.

Chương trình Gala Rạng rỡ Việt Nam 2026 được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 ngày Chủ nhật, 29.11.2026 trên kênh VTV1 và nền tảng số VTVgo

Chương trình còn có sự tham gia biểu diễn và đồng hành của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Phương Mỹ Chi, Hoàng Bách, Bảo Trâm, Tạ Quang Thắng cùng nhóm DTAP.

Đặc biệt, chính những nhân vật được tôn vinh sẽ xuất hiện đan cài trong các tiết mục nghệ thuật. Sự kết nối giữa người nghệ sĩ và những con người truyền cảm hứng từ đời sống hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc giàu cảm xúc, đưa khán giả qua nhiều cung bậc tự hào, xúc động và tin yêu.

Với Gala Rạng rỡ Việt Nam, nghệ thuật được sử dụng như một phương thức kết nối những câu chuyện cá nhân với những giá trị chung của cộng đồng.

Mỗi tiết mục, mỗi nhân vật và mỗi câu chuyện đều góp phần làm sáng rõ thông điệp xuyên suốt: sức mạnh của Việt Nam được tạo nên từ hàng triệu con người đang lao động, sáng tạo, sẻ chia và cống hiến mỗi ngày.

Trong ý nghĩa ấy, đêm gala cũng mở ra một cách nhìn về truyền cảm hứng trong đời sống xã hội. Những câu chuyện đẹp cần được nhận diện, trân trọng và lan tỏa để tạo nên sự cộng hưởng tích cực, khuyến khích mỗi người sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và đất nước.

Khi những giá trị tốt đẹp được đánh thức và kết nối, niềm tin xã hội được củng cố, khát vọng phát triển có thêm nền tảng tinh thần để trở thành hành động cụ thể.

Gala Rạng rỡ Việt Nam 2026 mang theo kỳ vọng vượt ra ngoài một chương trình nghệ thuật tổng kết năm. Đó là lời tri ân dành cho những con người đang lặng thầm làm nên những điều tốt đẹp và cũng là lời hiệu triệu về tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và trách nhiệm chung đối với tương lai dân tộc.

Khi mỗi người nhận ra giá trị và sức mạnh của chính mình, mỗi đóng góp được trân trọng và mỗi khát vọng tích cực được tiếp sức, hàng triệu ngôi sao sẽ cùng hội tụ, tạo nên ánh sáng của một Việt Nam bản lĩnh, nhân văn, giàu khát vọng và không ngừng vươn lên.

Chương trình Gala Rạng rỡ Việt Nam 2026 được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 ngày Chủ nhật, 29.11.2026 trên kênh VTV1 và nền tảng số VTVgo.