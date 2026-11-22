Đoàn làm phim "Sóng ở đáy sông" giao lưu tại Gala. (Ảnh: ANH VŨ)

Gala “Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu” nằm trong khuôn khổ Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” (Hai Phong Film Port).

Đến dự chương trình có các đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

Về phía thành phố Hải Phòng, có đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Về phía Ban Tổ chức chương trình, có Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, đồng Trưởng Ban Tổ chức diễn đàn "Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh".

Ngoài ra còn có các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, nhà hoạt động điện ảnh Việt Nam và quốc tế cùng đại diện các phóng viên báo chí trong và ngoài nước, cùng đông đảo khán giả.

Các đại biểu dự Gala. (Ảnh: ANH VŨ)

Trong bài phát biểu chào mừng, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, Gala nghệ thuật đêm nay là sự kiện chính thuộc chuỗi hoạt động của Diễn đàn điện ảnh "Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh", diễn ra từ ngày 21/11 đến 23/11. Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và triển khai Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh, Hải Phòng sở hữu gần 4.000 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 2 Di sản thế giới liên tỉnh (Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà và Quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc) cùng 2 Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (Nghệ thuật Ca trù và Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ). Từ vùng biển đảo hùng vĩ Cát Bà, các quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, An Phụ - Kính Chủ, bến tàu Không số K15, đến kiến trúc đô thị kiểu Pháp, những con đường hoa phượng đỏ và hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại (đường bộ, đường sắt, hàng hải và Cảng hàng không quốc tế Cát Bà)... tất cả tạo nên nguồn chất liệu cảm hứng dồi dào cho các nhà làm phim.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu chào mừng. (Ảnh: ANH VŨ)

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng khẳng định, thành phố Hải Phòng cam kết sẽ chủ động đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi và có chính sách hỗ trợ thiết thực nhất cho các đoàn làm phim trong nước lẫn quốc tế khi triển khai các dự án điện ảnh và công nghiệp văn hóa trên địa bàn

Với chủ đề “Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu”, chương trình được xây dựng như một hành trình khám phá thành phố qua ba lát cắt: quá khứ, hiện tại và tương lai. Thông qua điện ảnh, âm nhạc và những cuộc gặp gỡ nghệ sĩ, hình ảnh đất Cảng hiện lên với những nét văn hóa, lịch sử, con người và nhịp sống đặc trưng.

Gala được kết nối bằng những ca khúc trong các bộ phim đặc trưng về thành phố Hải Phòng thuộc nhiều thể loại, từ phim tài liệu, phim truyện đến phim truyền hình. Các tiết mục do các nghệ sĩ Ngọc Hiếu, Khánh Ngọc, Hoàng Phương, Tuấn Hùng, Nam Giang, Đức Thành, Ali Hoàng Phương Nghệ sĩ Nhân dân Khánh Hòa…. Đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt của những người con quê hương Hải Phòng, như Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, nghệ sĩ Phạm Thu Hà, nghệ sĩ Phượng Vũ…

Xem giữa các tiết mục nghệ thuật và các clip ngắn về các bộ phim có đề tài về Hải Phòng hoặc được thực hiện tại Hải Phòng như “Khói trắng”, “Sóng ở đáy sông”, “Những ngọn nến trong đêm”, hay “Kong: Skull Island”…, là những phần giao lưu với các nghệ sĩ quê Hải Phòng hoặc ít nhiều có sự gắn bó hoặc mối liên hệ với thành phố Cảng.

Màn giao lưu đầu tiên của chương trình là những chia sẻ của đoàn làm phim “Sóng ở đáy sông”. Gần 30 năm đã trôi qua, mỗi người trong đoàn làm phim đều đã có những thành tựu riêng trên hành trình sự nghiệp của mình. Nhưng những kỷ niệm về “Sóng ở đáy sông” thì vẫn còn nguyên vẹn trong lòng các thành viên. Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc, Cục trưởng Nghệ thuật biểu diễn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đạo diễn Lê Đức Tiến khi cách đây hơn 25 năm đã trao cho anh cơ hội đảm nhiệm một vai diễn mà đến tận bây giờ anh vẫn không ngờ lại nhận được sự yêu mến lớn đến thế từ khán giả. “Đó là may mắn lớn trong sự nghiệp của tôi” – Cục trưởng Nghệ thuật biểu diễn khẳng định.

Còn đạo diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Lê Đức Tiến chia sẻ: “Hải Phòng hôm nay đã thay đổi rất nhiều: rộng lớn hơn, hiện đại hơn và sầm uất hơn so với thời điểm chúng tôi làm phim 30 năm trước. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là sự chân thành, tận tình và hào sảng của lãnh đạo cùng nhân dân Hải Phòng”.

Phần 2 của Gala dành để tôn vinh những thế hệ văn nghệ sĩ sinh ra, trưởng thành hoặc có sự gắn bó sâu sắc với Hải Phòng – vùng đất đã nuôi dưỡng nhiều tài năng của văn học, sân khấu, điện ảnh và âm nhạc Việt Nam.

Clip “Mang theo thành phố quê hương” mở ra câu chuyện về những người nghệ sĩ dù đi xa vẫn mang theo ký ức, tính cách và tình yêu dành cho thành phố Hoa Phượng Đỏ trên hành trình sáng tạo.

Các nghệ sĩ giao lưu tại chương trình. (Ảnh: ANH VŨ)

Cuộc giao lưu “Những tài năng từ Hải Phòng” có sự tham gia Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực, Nghệ sĩ Ưu tú Quang Thắng, Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, nghệ sĩ Phạm Thu Hà. Mỗi nghệ sĩ mang tới một góc nhìn riêng về quê hương: từ những chất liệu văn hóa và đời sống đã nuôi dưỡng cảm xúc sáng tạo, tính cách mạnh mẽ và gần gũi của người Hải Phòng, đến cảm xúc của những người con thành phố khi trở về biểu diễn trên chính mảnh đất nơi mình sinh ra và trưởng thành.

Điểm nhấn “Nơi những câu chuyện bắt đầu” được dẫn dắt với câu chuyện của nữ đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất đến từ Australia Pauline Chan, một người con của quê hương Việt Nam. Bà chia sẻ, tuy lớn lên và trưởng thành ở nước ngoài, nhưng bà vẫn có thể nói được một chút tiếng Việt, và câu tiếng Việt mà bà gửi tới khán giả tại Gala là “Tôi thương quê hương Việt Nam”. Pauline Chan đang trong quá trình tìm kiếm bối cảnh tại Việt Nam cho dự án “Mango Tree”.

Cũng trong phần giao lưu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, người nổi tiếng với những ca khúc hit, bất ngờ bật mí rằng mẹ anh là người Hải Phòng, và từ nhỏ anh đã được nuôi dưỡng bởi những tính cách đặc trưng Hải Phòng từ mẹ: nghiêm khắc, thẳng thắn, nấu ăn ngon và rất tình cảm. Anh chia sẻ, với tình yêu dành cho mẹ cùng tình cảm của người dân Hải Phòng dành cho, anh hy vọng trong tương lai sẽ có cảm hứng để viết một ca khúc về Hải Phòng, về quê hương của mẹ mình.

Còn nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan (HK Films) thì bật mí, những lời mời gọi của chính quyền thành phố là cơ hội rất tốt để HK Film thực hiện dự án điện ảnh tại Hải Phòng, và hy vọng rằng đến giữa tháng 12 tới, hãng sẽ có một đợt khảo sát chọn bối cảnh cho dự án phim mới của mình.

Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng – Cửa ngõ điện ảnh”, Gala không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là điểm hội tụ của những nội dung đã được đặt ra trong suốt các hoạt động trước đó: từ giới thiệu phim, triển lãm bối cảnh, Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim PAI, hội thảo chuyên môn đến Chương trình Kết nối công nghiệp điện ảnh.

Qua đó, VFDA và thành phố Hải Phòng tiếp tục khẳng định tinh thần kết nối giữa địa phương với cộng đồng làm phim; giữa điện ảnh với văn hóa, du lịch, dịch vụ và các nguồn lực sáng tạo, để những cuộc gặp gỡ tại Hải Phòng có thể mở ra các cơ hội hợp tác và dự án cụ thể trong tương lai.