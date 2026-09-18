Gala Dinner chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam

Quang cảnh chương trình.

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống tốt đẹp của doanh nhân Việt Nam; những dấu mốc trên chặng đường phát triển của cộng đồng doanh nghiệp trẻ của tỉnh cũng như những đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân đối với kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Thành lập ngày 11/12/2000, trong suốt 25 năm hình thành và phát triển, Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh, trở thành điểm tựa, là ngôi nhà chung của các thế hệ doanh nhân trẻ xứ Thanh trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại chương trình.

Với vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và là cầu nối giữa các doanh nghiệp trẻ, Hội Doanh nhân trẻ đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, đồng hành cùng hội viên trên con đường khởi nghiệp, phát triển và hội nhập.

Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư trong và ngoài nước; các chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực quản trị điều hành cho doanh nhân trẻ; kết nối với cơ quan quản lý nhà nước, đối tác trong tỉnh, trong nước và quốc tế, đưa tổ chức Hội thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp - thị trường - chính quyền.

Bên cạnh đó, hàng trăm chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội đã được Hội và các doanh nghiệp hội viên triển khai, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Tại buổi tọa đàm, các hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình sản xuất, kinh doanh; đồng thời chia sẻ những ý kiến tâm huyết đóng góp cho công tác xây dựng, phát triển phong trào và tổ chức Hội trong giai đoạn tiếp theo.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa trao giấy chứng nhận cho các hội viên mới được kết nạp.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa trao giấy chứng nhận cho 16 doanh nhân trẻ trở thành hội viên chính thức của Hội.

Hội cũng bầu bổ sung chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hùng Hiền 68 giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tuấn tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Thu Hiền.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc nội dung đôi nam Giải Pickleball Doanh nhân trẻ Thanh Hóa mở rộng lần thứ 3, năm 2026.

Tại chương trình, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa cũng đã ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bóng đá Doanh nhân trẻ Thanh Hóa; trao cúp, huy chương và phần thưởng cho các VĐV xuất sắc ở các nội dung thi đấu của Giải Pickleball Doanh nhân trẻ Thanh Hóa mở rộng lần thứ 3, năm 2026.