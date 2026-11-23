Tối 21/11, tại Ký túc xá Đại học quốc gia TPHCM (ĐHQG TPHCM) - khu B đã diễn ra buổi công diễn và trao giải Liên hoan Âm nhạc Học sinh, sinh viên (HSSV) ĐHQG TPHCM năm 2026.

Phát biểu tại đêm công diễn và trao giải liên hoan, PGS.TS Trần Cao Vinh - Phó Giám đốc Đại học quốc gia TPHCM - cho biết Liên hoan Âm nhạc HSSV năm 2026 nêu rõ liên hoan là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) đồng thời cũng là một trong những hoạt động trọng tâm dành cho HSSV trong năm 2026.

Theo ông Vinh, trong chiến lược phát triển ĐHQG TPHCM giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn 2045, ĐHQG TPHCM xác định việc nâng cao chất lượng, mở rộng các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và tình nguyện là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển toàn diện người học.

Dự buổi công diễn và trao giải có GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG TPHCM. Ảnh: BTC

“Ban Giám đốc ĐHQG TPHCM cùng các thầy cô luôn mong các em HSSV không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn có nhiều cơ hội trải nghiệm, phát huy năng khiếu, nuôi dưỡng đam mê và trưởng thành trong một môi trường giáo dục giàu bản sắc văn hóa dân tộc”, ông Vinh chia sẻ và kỳ vọng liên hoan sẽ là không gian văn hóa nghệ thuật sống động để các bạn trẻ thể hiện tài năng, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào về văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tại chương trình, các thầy cô giáo cùng hàng chục nghìn sinh viên, bạn trẻ đã thưởng thức các tiết mục tham gia liên hoan đến từ các đội thi xuất sắc. Bên cạnh đó, chương trình cũng mang đến những phần trình diễn đặc sắc do các nghệ sĩ tên tuổi trình bày.

Liên hoan là sân chơi nghệ thuật ca ngợi tình yêu của HSSV đối với quê hương đất nước, nhà trường, gia đình, thầy cô và bạn bè. Ảnh: Ngô Tùng

Các bạn sinh viên Trường Đại học An Giang thể hiện tiết mục trong buổi công diễn.

Cùng với đó là những tiết mục thể hiện ước mơ, đam mê, khát vọng cống hiến, đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ.

Khép lại liên hoan, Ban Tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho chương trình “Thanh xuân bao tuổi?” thuộc Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM). Giải Nhì toàn đoàn được trao cho chương trình “Nếu là người” của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM). Hai đơn vị đồng hạng Ba toàn đoàn là Trường Đại học An Giang (ĐHQG TPHCM) với chương trình “Dáng Việt” và Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TPHCM) với chương trình “Dưới màu cờ đỏ thắm”.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai và đơn vị đồng hành trao các giải toàn đoàn của liên hoan.

Ban Tổ chức cũng tuyên dương, khen thưởng các hạng mục cá nhân, tiết mục tiêu biểu.

Xen kẽ các tiết mục công diễn liên hoan là các phần biểu diễn của các nghệ sĩ khách mời.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm giao lưu cùng bạn trẻ.

Chương trình còn có sự góp mặt của các giọng ca, nhóm nhạc tên tuổi như Phùng Khánh Linh, Tăng Phúc, Chillies.

Một bạn khán giả "chơi lớn" khi cosplay y hệt thần tượng.

Hàng chục nghìn khán giả trẻ hòa vào bầu không khí âm nhạc sôi nổi, tươi vui tại đêm công diễn. Chương trình kết thúc gần 0h. Ảnh: Ngô Tùng

Với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ Đại học quốc gia TPHCM”, liên hoan tập trung những tiết mục nghệ thuật với nội dung ca ngợi tình yêu của học sinh, sinh viên đối với quê hương đất nước, nhà trường, gia đình, thầy cô và bạn bè; thể hiện ước mơ, đam mê, khát vọng cống hiến, đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ để sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Qua việc tổ chức liên hoan, ĐHQG TPHCM xem đây là hoạt động để HSSV của Đại học này phát huy năng khiếu, thể hiện tài năng bản thân, khẳng định bản sắc cá nhân, góp phần nâng cao nhận thức thẩm mỹ và văn hóa; đồng thời tăng cường sự kết nối trong cộng đồng HSSV ĐHQG TPHCM. Liên hoan cũng là một trong những nội dung trọng tâm nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Chia sẻ với Tiền Phong trong buổi thi tài tại liên hoan, Ngô Gia Như (sinh viên năm 2 ngành Việt Nam học, khoa Du lịch, Văn hóa và Nghệ thuật, Trường Đại học An Giang, ĐHQG TPHCM) cho biết các thành viên trong đội từ nhóm hát, múa đến biên đạo, hậu cần đều dành rất nhiều tâm huyết để các tiết mục trình diễn trên sân khấu được chỉn chu nhất trong từng chi tiết. “Ngoài thời gian học tập, tụi em dành hoàn toàn tâm trí của mình cho các tiết mục tham gia liên hoan”, Như chia sẻ.