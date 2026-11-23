Các nghệ sĩ biểu diễn tại Gala concert

Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập (1956 - 2026), Nhạc viện TP.HCM vừa tổ chức chương trình Gala concert với sự tham gia biểu diễn của đội ngũ giảng viên, học sinh, sinh viên và các nghệ sĩ cộng tác.

Chương trình giới thiệu nhiều tác phẩm thuộc các dòng nhạc khác nhau, từ âm nhạc truyền thống, thính phòng, hợp xướng đến giao hưởng, tạo nên bức tranh đa dạng về hoạt động đào tạo và biểu diễn nghệ thuật của nhà trường.

Mở đầu đêm nhạc là tác phẩm Giao mùa của PGS.TS Bùi Thiên Hoàng Quân, do Dàn nhạc Âm nhạc truyền thống Nhạc viện TP.HCM trình diễn, dưới sự chỉ huy của Bảo Thiện. Tiếp đó, khán giả thưởng thức Đêm giấu lửa của TS Trần Đinh Lăng qua phần thể hiện của NSƯT Phạm Khánh Ngọc cùng nhóm nhạc thính phòng.

Chương trình tiếp tục với tác phẩm Techno và Kalimba của Jurg Kindle, do Saigon Guitar Ensemble biểu diễn. Phần hợp xướng của Khoa Thanh nhạc giới thiệu hai sáng tác Con cháu Vua Hùng toàn cầu của GS.TS Trần Văn Mười và Hentakan Jiwa của Ken Steven.

Không khí đêm nhạc thêm sôi động với Big Swing Face của Bill Potts, qua phần trình diễn của các học sinh, sinh viên, dưới sự dàn dựng của giảng viên Quách Tiến Dũng.

Ở phần trình diễn giao hưởng, nghệ sĩ violin Nguyễn Hiếu Doanh thể hiện Carmen Fantasie của Franz Waxman; nghệ sĩ clarinet Hoàng Ngọc Anh Quân trình diễn Alla Polacca trích từ Concerto Clarinet số 2 của Carl Maria von Weber. Đáng chú ý, cả hai tiết mục có sự đồng hành của Dàn nhạc Giao hưởng HCSO, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi.

Đặc biệt, NSND Tạ Minh Tâm mang đến tác phẩm Nessun dorma trích từ vở nhạc kịch Turandot của Giacomo Puccini, cùng Saigon Choir và Dàn nhạc Giao hưởng HCSO.

Khép lại chương trình là Choral Fantasy của Ludwig van Beethoven, với phần độc tấu piano của Hồ Thiên Phước, sự tham gia của Saigon Choir, Dàn nhạc Giao hưởng HCSO cùng nhiều giọng ca. Nhạc trưởng Lê Phi Phi chỉ huy dàn nhạc.

Gala concert là dịp nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Nhạc viện TP.HCM, đồng thời giới thiệu năng lực chuyên môn, hoạt động đào tạo và biểu diễn của các thế hệ giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường.

Một số hình ảnh nghệ sĩ biểu diễn tại đêm nhạc: