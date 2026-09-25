Gakpo nổ súng, Hà Lan hòa Đức trong ngày ra mắt của Xavi và Klopp

Gakpo ghi bàn cho Hà Lan. Ảnh: EPA.

Khoảnh khắc lóe sáng rực rỡ của Cody Gakpo ở phút bù giờ hiệp 2 đã cứu rỗi Hà Lan, khép lại trận đại chiến với tỷ số hòa 1-1 trước Đức tại bảng B UEFA Nations League. Màn so tài đỉnh cao trên sân Johan Cruijff ArenA chứng kiến sự kiên cường từ các học trò của huấn luyện viên Xavi Hernandez.

Trận đại chiến hai đội thu hút sự chú ý khi đánh dấu màn ra mắt chính thức của hai chiến lược gia Xavi bên phía đội chủ nhà và Jurgen Klopp trên băng ghế chỉ đạo tuyển Đức.

Bầu không khí cuồng nhiệt tại thánh địa Johan Cruijff ArenA sớm được đẩy lên với tốc độ nghẹt thở ngay sau hồi còi khai cuộc. Đôi bên chủ động va chạm nảy lửa ở mọi điểm nóng trên sân.

Cơn sốt thực sự bùng nổ ở phút 12 khi trung vệ Virgil van Dijk bật cao đánh đầu tung lưới Marc-Andre ter Stegen sau quả phạt góc chuẩn xác của Tijjani Reijnders. Niềm vui của khán giả xứ sở hoa tulip nhanh chóng bị dập tắt bởi công nghệ VAR xác định Brian Brobbey đã phạm lỗi cản trở thủ môn đối phương.

Sự căng thẳng tiếp tục gia tăng với pha vào bóng thô bạo của Quinten Timber khiến tiền đạo Kai Havertz dính chấn thương nặng và buộc phải rời sân sớm.

Cỗ xe tăng Đức bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 32. Nhận cú chạm bóng tinh tế từ Karim Adeyemi trong vòng cấm, tiền vệ Felix Nmecha tung cú ra chân một chạm quyết đoán găm thẳng bóng vào khung thành Hà Lan, 1-0 cho Đức.

Felix Nmecha mở tỷ số cho Đức. Ảnh: EPA.

Khó khăn chồng chất với đại diện chủ nhà khi trung phong Brian Brobbey dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Mexx Meerdink. Đội khách thậm chí suýt nhân đôi cách biệt nếu Adeyemi không đệm bóng vọt xà khó tin ở cự ly cận thành ngay trước giờ nghỉ giải lao.

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, đoàn quân áo cam dồn toàn bộ đội hình lên phần sân đối phương nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Hà Lan kiểm soát bóng áp đảo lên tới 79% và liên tiếp tạo ra những đợt bắn phá dữ dội về phía khung thành đối thủ. Tuy nhiên, sự xuất sắc của người gác đền Ter Stegen cùng cột dọc đã liên tiếp từ chối các cơ hội mười mươi từ Mexx Meerdink hay Denzel Dumfries.

Vận đen tưởng chừng đeo bám đoàn quân của Xavi khi pha lập công của Meerdink ở phút 62 tiếp tục bị trọng tài tước bỏ do lỗi va chạm trước đó của Van Dijk với Joshua Kimmich. Áp lực thời gian đè nặng lên từng đôi chân chủ nhà khi trận đấu trôi dần về những khoảnh khắc chính thức cuối cùng.

Bước ngoặt chỉ thực sự đến ở phút 90+2'nhờ dấu ấn đậm nét từ các quân bài thay người. Ruben van Bommel dũng mãnh cướp bóng bên cánh trái trước khi tung đường chuyền má ngoài điệu nghệ vào vòng cấm địa. Cody Gakpo băng vào tung cú vô lê một chạm cháy lưới hạ gục Ter Stegen, 1-1 cho Hà Lan. Ở cấp độ CLB, Gakpo là một trong những điểm sáng của Liverpool ở giai đoạn đầu mùa giải 2026/27.

Dù Guus Til bỏ lỡ cơ hội ấn định chiến thắng ở giây cuối cùng, kết quả hòa 1-1 chung cuộc phản ánh tinh thần chiến đấu quả cảm của Hà Lan. Thống kê áp đảo với 22 pha dứt điểm cùng chỉ số bàn thắng kỳ vọng xG 3.12 cho thấy lối chơi khởi sắc cho triều đại mới của Xavi.

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận tiếp theo, Đức có màn chạm trán Hy Lạp vào ngày 28 tháng 9. Trong khi đó, Hà Lan so tài với Serbia vào ngày 27 tháng 9.

Kết quả chung cuộc: Hà Lan 1 - 1 Đức

Cầu thủ ghi bàn:

Hà Lan: Cody Gakpo (90+2')

Đức: Felix Nmecha (32')

Đội hình xuất phát 2 đội

Ảnh: BongDa.com.vn.