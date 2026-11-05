'Gái quê' bán rau lam lũ trên phim VTV hóa ra là hot girl đình đám một thời, ngoài đời là mẹ đơn thân giàu đẹp, chuộng bikini khoe dáng nóng bỏng

Huyền Lizzie, tên thật Phan Minh Huyền, sinh năm 1990 tại Hà Nội, là một trong những hot girl đời đầu thành công khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô từng lọt Top 5 Miss Teen 2009, sau đó góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Bộ tứ 10A8, Ba đám cưới, một đời chồng, Chạy trốn thanh xuân, Hồ sơ cá sấu và Thương ngày nắng về.

Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý khi đảm nhận vai Hạnh trong bộ phim Căn nhà không mái che. Trên màn ảnh, Hạnh là người phụ nữ vùng quê có cuộc sống nhiều vất vả, phải bán rau để mưu sinh và chăm sóc hai con. Không chỉ đối mặt với áp lực nuôi con, nhân vật còn phải gánh khoản nợ từ chồng cũ. Trong những khó khăn ấy, Hạnh dần nhận được sự thấu hiểu và che chở từ Toản, nhân vật do Duy Hưng thể hiện.

Trên phim lam lũ bán rau, ngoài đời trẻ đẹp và quyến rũ

Nếu nhân vật Hạnh gắn với trang phục kín đáo, giản dị và cuộc sống mưu sinh vất vả, Huyền Lizzie ngoài đời lại theo đuổi phong cách thời trang hiện đại, nữ tính và không ngại thử nghiệm những thiết kế gợi cảm.

Ở tuổi 36, nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng cân đối, làn da sáng và diện mạo trẻ trung. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những hình ảnh diện bikini trong các chuyến du lịch, khoe lợi thế hình thể và phong thái tự tin. Những thiết kế áo tắm nhỏ gọn, tôn đường cong giúp người đẹp thể hiện hình ảnh quyến rũ khác biệt so với các nhân vật quen thuộc trên truyền hình.

Bên cạnh phong cách thời trang, Huyền Lizzie còn được chú ý bởi cuộc sống độc lập sau đổ vỡ hôn nhân. Nữ diễn viên duy trì hoạt động nghệ thuật, chăm sóc con trai và dành thời gian cho những sở thích cá nhân. Dù từng trải qua nhiều thay đổi trong cuộc sống riêng, cô vẫn giữ hình ảnh năng động, tự tin trước công chúng.

Làm mẹ đơn thân sau ly hôn, vẫn giữ mối quan hệ tốt với gia đình chồng cũ

Điểm tương đồng đáng chú ý giữa Huyền Lizzie và nhân vật Hạnh là cả hai đều trải qua đổ vỡ hôn nhân và làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, ngoài đời, nữ diễn viên có một con trai, khác với nhân vật Hạnh phải nuôi hai con trong phim.

Năm 2014, Huyền Lizzie kết hôn với một doanh nhân khi mới 24 tuổi. Sau đó, cô sinh con trai, có tên gọi thân mật là Nem. Cuộc hôn nhân không kéo dài như mong đợi. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, năm 2017, cô đưa con về sống cùng mẹ đẻ và đến năm 2019 hoàn tất thủ tục ly hôn.

Sau chia tay, Huyền Lizzie lựa chọn tập trung cho công việc và chăm sóc con. Đáng chú ý, cô vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ và gia đình bên nội để cùng nuôi dạy bé Nem. Khi bận rộn với lịch trình công việc, nữ diễn viên có thể nhờ ông bà nội hỗ trợ chăm sóc con trai.

Theo Huyền Lizzie, điều quan trọng nhất là con không cảm thấy thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ dù hai người không còn chung sống. Cô và chồng cũ thống nhất đặt sự phát triển và hạnh phúc của con lên hàng đầu, đồng thời tạo điều kiện để bé nhận được sự quan tâm từ cả hai bên gia đình.

Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ rằng cô không hối hận về cuộc hôn nhân đã qua bởi khoảng thời gian hạnh phúc trước đây là có thật và con trai chính là điều quý giá nhất mà mối quan hệ ấy mang lại.

Ở thời điểm hiện tại, Huyền Lizzie không đặt nặng chuyện tái hôn. Cô ưu tiên sự nghiệp, cuộc sống cá nhân và việc nuôi dạy con trai. Dù không khép lại hoàn toàn khả năng tìm kiếm hạnh phúc mới, người đẹp cho biết bản thân thận trọng trong các mối quan hệ tình cảm, đặc biệt khi quyết định giới thiệu một người đàn ông với con.

Với Huyền Lizzie, con trai không phải rào cản trong chuyện tình cảm. Điều cô coi trọng là sự nghiêm túc, chân thành và khả năng gắn bó lâu dài của người đồng hành trong tương lai.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Huyền Lizzie không chỉ ghi dấu ấn bằng những vai diễn đa dạng mà còn được quan tâm bởi hành trình làm mẹ đơn thân. Sự khác biệt giữa hình ảnh người phụ nữ bán rau lam lũ trên phim và phong cách trẻ trung, quyến rũ ngoài đời càng khiến nữ diễn viên nhận được nhiều chú ý.