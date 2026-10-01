'Gái một con' nổi tiếng Vbiz tuổi 33 vẫn trẻ đẹp nõn nà, diện bikini khoe chân dài miên man, ái nữ 3 tuổi xinh xắn như 'bản sao' của mẹ

Mới đây, Bảo Anh chia sẻ những khoảnh khắc vui chơi trên bãi biển cùng con gái Misumi. Hai mẹ con lựa chọn trang phục đồng điệu, tạo nên khung hình vừa đáng yêu vừa nổi bật.

Bảo Anh diện bikini hai mảnh màu xanh mint phối họa tiết hồng, bên ngoài khoác thêm áo ba lỗ. Thiết kế đơn giản giúp nữ ca sĩ khoe vóc dáng gọn gàng và đặc biệt là đôi chân thon dài.

Dù chiều cao chỉ nhỉnh hơn 1,60m, Bảo Anh sở hữu tỷ lệ cơ thể cân đối. Đây cũng là lý do nữ ca sĩ thường lựa chọn những trang phục có khả năng tôn chân, tạo cảm giác vóc dáng cao ráo hơn.

Ở tuổi 33, trải qua một lần sinh nở, Bảo Anh vẫn nhận được nhiều lời khen về ngoại hình. So với thời điểm mới bước vào showbiz hơn một thập kỷ trước, nữ ca sĩ hiện theo đuổi hình ảnh trưởng thành, tự tin hơn.

Con gái 3 tuổi ngày càng giống người mẹ nổi tiếng

Bên cạnh Bảo Anh, Misumi cũng trở thành tâm điểm trong loạt ảnh mới. Cô bé 3 tuổi diện đồ bơi đồng điệu với mẹ, thoải mái vui chơi trên bãi biển. Khi Misumi lớn hơn, những đường nét trên gương mặt cũng dần rõ ràng và được nhiều người nhận xét giống Bảo Anh.

Bảo Anh công khai con gái vào tháng 4/2024, thời điểm Misumi khoảng 13 tháng tuổi. Trước đó, nữ ca sĩ khá kín tiếng về chuyện làm mẹ.

Kể từ khi công khai con, cô thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc hai mẹ con bên nhau. Misumi cũng thường xuyên xuất hiện trong các chuyến đi hoặc những hoạt động đời thường của mẹ.

Bảo Anh từng chia sẻ rằng từ khi có con, cuộc sống của cô thay đổi đáng kể. Ngoài công việc, phần lớn thời gian rảnh của nữ ca sĩ được dành để chơi và chăm sóc con gái.

Cô cũng chú trọng xây dựng cho Misumi nếp sinh hoạt từ ăn uống, ngủ nghỉ đến những nguyên tắc trong cuộc sống. Điều nữ ca sĩ mong muốn là con có thể lớn lên tự lập và sống tử tế.

Bảo Anh làm gì để giữ vóc dáng ở tuổi 33?

Để duy trì hình thể, Bảo Anh kết hợp nhiều hình thức vận động khác nhau như gym, nhảy, cardio và chạy bộ. Có thời điểm, nữ ca sĩ duy trì chạy khoảng 30 phút mỗi ngày. Tuy nhiên, yoga mới là một trong những bộ môn cô đặc biệt yêu thích.

Bảo Anh từng dành ít nhất khoảng 60 phút mỗi ngày cho yoga. Khi không thể đến nơi tập luyện, cô có thể thực hiện các bài tập ngay tại nhà.

Việc duy trì vận động đều đặn giúp nữ ca sĩ giữ cơ thể linh hoạt và vóc dáng gọn gàng. Với Bảo Anh, tập luyện còn là cách để thư giãn, giảm áp lực sau công việc.

Bên cạnh tập thể thao, giọng ca Anh Muốn Em Sống Sao cũng chú ý đến việc chăm sóc da. Chu trình dưỡng da từng được cô chia sẻ gồm những bước quen thuộc như toner, serum và kem dưỡng.

Nữ ca sĩ cũng thường sử dụng mặt nạ giấy để bổ sung độ ẩm cho da. Trước những lần trang điểm hoặc trong các chuyến bay dài, cô có thể dùng mặt nạ để hạn chế tình trạng da khô do môi trường điều hòa.

Bảo Anh tên đầy đủ là Nguyễn Hoài Bảo Anh, sinh năm 1992. Cô được công chúng biết đến rộng rãi sau khi tham gia Giọng hát Việt 2012, sau đó có nhiều ca khúc được yêu thích như Anh Muốn Em Sống Sao.