Gài bẫy quét mã QR trong quà Trung thu chiếm đoạt tài khoản ngân hàng

Cục An ninh mạng (Bộ Công an) cho biết, nhân dịp Tết Trung thu, các đối tượng tội phạm công nghệ cao đã triệt để lợi dụng nhu cầu mua sắm và gửi quà biếu để dựng lên kịch bản lừa đảo mới.

Công an nhiều địa phương như Hưng Yên, Quảng Ngãi, Đồng Nai... đồng loạt phát đi cảnh báo khẩn cấp về thủ đoạn gửi bưu phẩm chứa mã QR độc hại nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa

Thủ đoạn của kẻ gian bắt đầu từ việc thu thập dữ liệu cá nhân bị rò rỉ của người dân, sau đó gửi các gói bưu phẩm như bánh Trung thu, trà, thiệp tri ân hoặc voucher giảm giá đến tận nhà nạn nhân.

Bên ngoài bao bì thường dán nhãn “Quà tri ân khách hàng thân thiết” hoặc dán logo giả mạo các sàn thương mại điện tử, thương hiệu lớn nhằm tạo niềm tin.

Bên trong hộp quà hoặc giấy hướng dẫn đều in mã QR kèm lời mời chào "quét mã để xác thực nhận quà" hay "nhận tiền lì xì".

Khi người dân quét mã QR, kẻ gian sẽ thực hiện các bước dẫn dụ, đưa nạn nhân tới các website có giao diện giống hệt ứng dụng ngân hàng hay sàn thương mại điện tử, yêu cầu nhập căn cước công dân, tên đăng nhập, mật khẩu và mã OTP.

Các đối tượng lừa đảo yêu cầu tải các ứng dụng lạ để kích hoạt voucher, từ đó mã độc âm thầm theo dõi thao tác bàn phím, thu thập OTP và chiếm quyền kiểm soát thiết bị từ xa.

Yêu cầu chuyển trước các khoản "phí vận chuyển" hay "phí kích hoạt" rồi cắt đứt liên lạc.

Lực lượng chức năng chỉ ra các dấu hiệu bất thường gồm: nhận quà từ người gửi không rõ danh tính; quà "miễn phí" nhưng đòi hỏi thông tin nhạy cảm (mật khẩu, OTP); đường link từ mã QR chứa ký tự lạ hoặc yêu cầu chuyển phí trước.

Để phòng tránh sập bẫy, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không quét các mã QR in trên bưu phẩm, tờ rơi không rõ nguồn gốc.

Không tin tưởng hoàn toàn vào bao bì, logo doanh nghiệp; cần gọi trực tiếp lên tổng đài chính thức của hãng để xác minh.

Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu Internet Banking hoặc tải các tệp ứng dụng đuôi .apk ngoài kho ứng dụng chính thức (Google Play, App Store).

Trong trường hợp trót quét mã hoặc nhập thông tin, người dân cần liên hệ ngay hotline ngân hàng để khóa tài khoản khẩn cấp, đồng thời lưu lại các bằng chứng (bưu phẩm, tin nhắn, mã QR, lịch sử giao dịch) để trình báo cơ quan công an gần nhất xử lý.